Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για επίθεση εναντίον 15χρονου – Τον χτύπησαν και του πέταξαν γλάστρα

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Επίθεση από 3 ανηλίκους δέχθηκε ένας 15χρονος στην κεντρική πλατεία στο Μεσολόγγι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, tempo24.news, ο 15χρονος κατήγγειλε στις Αρχές ότι, ενώ βρισκόταν στην πλατεία, τον προσέγγισαν τρεις ανήλικοι (ηλικίας 15 – 16 ετών) και άρχισαν να τον βρίζουν και να τον χτυπούν.

Στη συνέχεια του πήραν το κινητό και, ένας από αυτούς, του πέταξε μία γλάστρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού ένας από τους τρεις δράστες είχε βγάλει το κινητό του και τραβούσε βίντεο.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Ασφάλειας Μεσολογγίου εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους για πρόκληση σωματικών βλαβών και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.