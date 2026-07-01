Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για επίθεση εναντίον 15χρονου – Τον χτύπησαν και του πέταξαν γλάστρα

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι έπειτα από επίθεση που δέχθηκε ένας 15χρονος στην κεντρική πλατεία το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Οι δράστες φέρεται να χτύπησαν και να έβρισαν το θύμα, του πήραν το κινητό και του πέταξαν μια γλάστρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση από 3 ανηλίκους δέχθηκε ένας 15χρονος στην κεντρική πλατεία στο Μεσολόγγι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.
  • Τον προσέγγισαν τρεις ανήλικοι, τον έβρισαν, τον χτύπησαν, του πήραν το κινητό και του πέταξαν μία γλάστρα.
  • Αστυνομικοί της Ασφάλειας Μεσολογγίου εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους, καθώς και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση από 3 ανηλίκους δέχθηκε ένας 15χρονος στην κεντρική πλατεία στο Μεσολόγγι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, tempo24.news, ο 15χρονος κατήγγειλε στις Αρχές ότι, ενώ βρισκόταν στην πλατεία, τον προσέγγισαν τρεις ανήλικοι (ηλικίας 15 – 16 ετών) και άρχισαν να τον βρίζουν και να τον χτυπούν.

Στη συνέχεια του πήραν το κινητό και, ένας από αυτούς, του πέταξε μία γλάστρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού ένας από τους τρεις δράστες είχε βγάλει το κινητό του και τραβούσε βίντεο.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Ασφάλειας Μεσολογγίου εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους για πρόκληση σωματικών βλαβών και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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