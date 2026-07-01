Νέα εμφάνιση καρχαρία στα ελληνικά νερά: Κολυμπούσε ανοιχτά της Κύθνου – Δείτε βίντεο

Νέα εμφάνιση καρχαρία στα ελληνικά νερά. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε στην Κύθνο. Σε βίντεο που έχει ανέβει στο TikTok, φαίνεται ο καρχαρίας να κολυμπάει περίπου 3-4 χλμ. από τις ακτές του νησιού.

Μάλιστα βρίσκεται πολύ κοντά σε σκάφος και οι ψαράδες που τράβηξαν το βίντεο είδαν ξαφνικά το πτερύγιο σε κοντινή απόσταση. Μάλιστα το βίντεο συνοδεύεται με το σχόλιο: “Όταν λες, σιγά, αποκλείεται να έχει καρχαρία εδώ”.

“Κάθε χρόνο καταγράφουμε το καλοκαίρι καρχαρίες”

Ο θαλάσσιος βιολόγος, Χρήστος Τακλής μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, «είναι στα ανοιχτά νερά. Πρόκειται για μάκο και είναι μεγάλος. Δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί τον κόσμο. Κάθε χρόνο καταγράφουμε το καλοκαίρι αρκετούς καρχαρίες».

Δείτε το βίντεο: