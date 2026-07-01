Νέα εμφάνιση καρχαρία στα ελληνικά νερά: Κολυμπούσε ανοιχτά της Κύθνου – Δείτε βίντεο

Ένας καρχαρίας εμφανίστηκε στα ανοιχτά της Κύθνου, περίπου 3-4 χιλιόμετρα από τις ακτές του νησιού, με βίντεο να τον δείχνει να κολυμπάει κοντά σε σκάφος.

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Καρχαρίας ανοιχτά της Κύθνου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα εμφάνιση καρχαρία στα ελληνικά νερά: Εντοπίστηκε να κολυμπάει ανοιχτά της Κύθνου.
  • Σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, ο καρχαρίας φαίνεται να κολυμπάει περίπου 3-4 χλμ. από τις ακτές του νησιού, πολύ κοντά σε σκάφος.
  • Ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Τακλής καθησυχάζει, δηλώνοντας ότι «κάθε χρόνο καταγράφουμε το καλοκαίρι αρκετούς καρχαρίες» και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

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Νέα εμφάνιση καρχαρία στα ελληνικά νερά. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε στην Κύθνο. Σε βίντεο που έχει ανέβει στο TikTok, φαίνεται ο καρχαρίας να κολυμπάει περίπου 3-4 χλμ. από τις ακτές του νησιού.

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Μάλιστα βρίσκεται πολύ κοντά σε σκάφος και οι ψαράδες που τράβηξαν το βίντεο είδαν ξαφνικά το πτερύγιο σε κοντινή απόσταση. Μάλιστα το βίντεο συνοδεύεται με το σχόλιο: “Όταν λες, σιγά, αποκλείεται να έχει καρχαρία εδώ”.

@elenagalifa Ναι ρε θα κολυμπήσω ξέγνοιαστα φέτος 😂 #shark #whiteshark #kythos #greece ♬ original sound – Dgbp

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“Κάθε χρόνο καταγράφουμε το καλοκαίρι καρχαρίες”

Ο θαλάσσιος βιολόγος, Χρήστος Τακλής μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, «είναι στα ανοιχτά νερά. Πρόκειται για μάκο και είναι μεγάλος. Δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί τον κόσμο. Κάθε χρόνο καταγράφουμε το καλοκαίρι αρκετούς καρχαρίες».

Δείτε το βίντεο:

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