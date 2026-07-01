Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια: Προ του 1970 οι μισές κατοικίες – Οι προειδοποιήσεις μηχανικών για την κακή συντήρηση

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Σαν πύργος από χαρτί η 4ώροφη πολυκατοικία της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα γκρεμίστηκε μαζί με τους κόπους και τα όνειρα των ενοίκων της, αλλά και με τις ψευδαισθήσεις ότι οι κάτοικοι των αστικών κέντρων ζουν σε ασφαλή κτίρια, επαναφέροντας στη δημόσια συζήτηση τα ερωτήματα της παλαιότητας, της ποιότητας και της στατικότητας, αλλά και την άμεση, επιτακτική ανάγκη για ελέγχους.

Το περιστατικό που από τύχη δεν ήταν και μοιραίο για ανθρώπινες ζωές, επιβεβαιώνει την έρευνα της εφημερίδας «Απογευματινή», για το υπό κατάρρευση οικιστικό απόθεμα της χώρας και την παντελή έλλειψη στατικών ελέγχων, καθώς έως σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια ακίνητα.

Οι πολιτικοί μηχανικοί επιμένουν ότι η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος στατικότητας των κτιρίων είναι η κακή συντήρηση. Το μόνο στατιστικό που έχουν στα χέρια τους μηχανικοί, πολεοδόμοι και περιφέρειες – δήμοι είναι το ηλικιακό: 70% των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και 50% πριν από το 1970.

«Έχουμε ζητήσει έλεγχο σε όλες τις κατοικίες στη χώρα» δήλωνε από τον περασμένο Φεβρουάριο ο πρόεδρος του τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, Ηλίας Περτζινίδης.

Και οι μηχανικοί επιμένουν ότι το μόνο στοιχείο που έχουν στα χέρια τους είναι η ηλικία των ακινήτων, με τα στοιχεία της απογραφής κτιρίων του 2021 να είναι αποκαλυπτικά: Στην Επικράτεια καταγράφηκαν 4.285.084 κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Αντιθέτως, προ του 1919- δηλ. υπεραιωνόβια- είναι περίπου το 3,5%.

Συγκεκριμένα προ του 1919 έχουν χτιστεί 149.166 κατοικίες ενώ κατά την περίοδο 1919 -1945, 300.313 κατοικίες.

Και ακολούθως:

1946-1960 604.540

1961-1970 658.514

1971-1980 706.406

1981-1985 449.009

1986-1990 312.747

1991-1995 255.120

1996-2000 272.220

2001-2005 294.068

2006-2010 151.568

2011-2015 72.000

2016+ 43.340

Υπό κατασκευή το έτος 2021: 16.073

Βασικό υλικό κατασκευής

Το βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού σε αυτά τα κτίρια ήταν: