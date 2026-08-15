Σαρωνικός: Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων Ρουμάνων υπηκόων στη θαλάσσια περιοχή των Φλεβών

Το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων Ρουμάνων υπηκόων στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Φλέβες στον Σαρωνικό Κόλπο. Οι επιβαίνοντες σε φουσκωτή λέμβο χωρίς μηχανή παρασύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα, αλλά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν με ασφάλεια, μεταφερόμενοι στη Μαρίνα Βουλιαγμένης σε καλή υγεία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Λιμενικό Σώμα προχώρησε στη διάσωση τεσσάρων Ρουμάνων υπηκόων στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Φλέβες, στον Σαρωνικό Κόλπο.
  • Οι τέσσερις είχαν μεταβεί στην περιοχή με φουσκωτή λέμβο χωρίς μηχανή, η οποία παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε δυσχερή θέση.
  • Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος τους εντόπισε και τους περισυνέλεξε με ασφάλεια. Μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων υπηκόων Ρουμανίας προχώρησε το Λιμενικό Σώμα στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Φλέβες, στο Σαρωνικό Κόλπο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι τέσσερις υπήκοοι είχαν μεταβεί στην περιοχή με φουσκωτή λέμβο, η οποία δεν διέθετε μηχανή και κινούνταν αποκλειστικά με κουπιά, προκειμένου να κολυμπήσουν στη θάλασσα.

Η λέμβος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να βρεθούν σε δυσχερή θέση.

Στην περιοχή έσπευσε άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο εντόπισε τους τέσσερις επιβαίνοντες και τους περισυνέλεξε με ασφάλεια.

Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους.

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