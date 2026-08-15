Σαρωνικός: Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων Ρουμάνων υπηκόων στη θαλάσσια περιοχή των Φλεβών

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Στην επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων υπηκόων Ρουμανίας προχώρησε το Λιμενικό Σώμα στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Φλέβες, στο Σαρωνικό Κόλπο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι τέσσερις υπήκοοι είχαν μεταβεί στην περιοχή με φουσκωτή λέμβο, η οποία δεν διέθετε μηχανή και κινούνταν αποκλειστικά με κουπιά, προκειμένου να κολυμπήσουν στη θάλασσα.

Η λέμβος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να βρεθούν σε δυσχερή θέση.

Στην περιοχή έσπευσε άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο εντόπισε τους τέσσερις επιβαίνοντες και τους περισυνέλεξε με ασφάλεια.

Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους.