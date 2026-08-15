Ανατολική Μάνη: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία – «Πρωτόγνωρη κατάσταση για την περιοχή», λέει ο αντιδήμαρχος

Η Ανατολική Μάνη επλήγη από πρωτοφανή κακοκαιρία, χαρακτηριζόμενη ως «πρωτόγνωρη κατάσταση» από τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Γιώργο Εξαρχάκο. Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε κατοικίες και στο οδικό δίκτυο στις κοινότητες Νύμφης, Εξωνύμφης, Κοκκάλας, Λάγιας, Οίτυλου, Καραβοστασίου και Αλύπας, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα και πολίτες απομακρύνθηκαν για φιλοξενία στην Αρεόπολη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Πρωτόγνωρη κατάσταση» από την κακοκαιρία στην Ανατολική Μάνη, με σοβαρές ζημιές σε σπίτια και οδικό δίκτυο σε Νύμφη, Εξωνύμφη, Κοκκάλα και Λάγια.
  • Προβλήματα και ζημιές αναφέρθηκαν και σε Οίτυλο, Καραβοστάσι και Αλύπα, όπου «αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα», ενώ έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο.
  • «Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι», ωστόσο «αρκετά άτομα έχουν ζητήσει την απομάκρυνση τους από τις πληγείσες περιοχές» και φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο της Αρεόπολης.

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«Πρωτοφανές» χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Εξαρχάκος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάνοντας λόγο για μια «πρωτόγνωρη κατάσταση» για την περιοχή.

Όπως ανέφερε, από την έντονη κακοκαιρία έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφης, Εξωνύμφης, Κοκκάλας και Λάγιας, με σημαντικές ζημιές να καταγράφονται σε κατοικίες, αλλά και στο οδικό δίκτυο, το οποίο σε ορισμένα σημεία έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές.

«Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι», σημείωσε ο κ. Εξαρχάκος.

Προβλήματα και ζημιές έχουν αναφερθεί, σύμφωνα με την αναπληρώτρια δήμαρχο Γεωργία Λυροφώνη, και στις περιοχές Οίτυλο, Καραβοστάσι και Αλύπα, όπου εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα από την καταρρακτώδη βροχόπτωση που έπληξε την Ανατολική Μάνη.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα, ενώ έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, τόσο στο οδόστρωμα όσο και σε γέφυρες».

Η κ. Λυροφώνη σημείωσε επίσης ότι «αρκετά άτομα έχουν ζητήσει την απομάκρυνση τους από τις πληγείσες περιοχές και έχει οργανωθεί η φιλοξενία τους στο κλειστό γυμναστήριο της Αρεόπολης».

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