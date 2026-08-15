Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια – Σοβαρές ζημιές σε σχολεία και υγειονομικές δομές

Στην Κολομβία, έξι ημέρες μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, που μετέτρεψε σε ερείπια ολόκληρες γειτονιές, οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες ουσιαστικά σβήνουν. Οι μόνοι που ελπίζουν είναι συγγενείς των αγνοουμένων που περιφέρονται στα χαλάσματα προσδοκώντας σε ένα θαύμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται συνεχώς, καθώς έχουν φτάσει πλέον τους 294 . Την ίδια ώρα, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.000, ενώ ο ακριβής αριθμός των αγνοούμενων παραμένει άγνωστος.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης αναζητούν απεγνωσμένα επιζώντες, καθώς το κρίσιμο χρονικό διάστημα για τις διασώσεις έφτανε στο τέλος του την Πέμπτη, με την κυβέρνηση να εξακολουθεί να δέχεται βοήθεια μόνο από λίγες χώρες.

Σχεδόν 380 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, ανέφερε την Πέμπτη η κολομβιανή υπηρεσία ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών, μετά τον σεισμό που προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, σχολεία, γέφυρες και αεροδρόμια σε μια μεγάλη περιοχή της χώρας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας δήλωσε ότι ετοιμάζει κατάλογο «συγκεκριμένων αναγκών» για να ζητήσει διεθνή βοήθεια και ότι έχει ζητήσει από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών να παράσχει υποστήριξη. Σε δήλωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών Ομάρ Μπούλα ανέφερε επίσης ότι η Κολομβία «δεν έχει αποκλείσει απολύτως καμία χώρα όσον αφορά τις προσφορές που μας έχουν γίνει», προσθέτοντας: «Συνεργαζόμαστε με χώρες χωρίς καμία ιδεολογική ή πολιτική διάκριση».

Σοβαρές ζημιές σε σχολεία και υγειονομικές δομές

Χιλιάδες σχολεία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας της χώρας, μαθητές έχασαν τη ζωή τους όταν σχολικά κτίρια κατέρρευσαν από τη σεισμική δόνηση. Οι καταστροφές έχουν πλήξει και το σύστημα υγείας, καθώς νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές, την ώρα που οι χιλιάδες τραυματίες έχουν οδηγήσει τις υγειονομικές δομές στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Σημαντικές είναι οι ζημιές και στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, καθώς περίπου 40 μνημεία έχουν υποστεί καταστροφές από τον σεισμό.

Μέσα στην τραγωδία, ωστόσο, ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολίτες ανοίγουν τα σπίτια τους σε ανθρώπους που έμειναν χωρίς στέγη, προσφέροντας καταφύγιο και βοήθεια στους πληγέντες.

Στις πληγείσες περιοχές περιοδεύει ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των σεισμόπληκτων και την αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών που έχουν προκύψει.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη, με τις αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια, ενώ ο τελικός απολογισμός της καταστροφής εκτιμάται ότι θα είναι πολύ βαρύτερος.