Η νικήτρια του “America’s Next Top Model” έχασε 22 κιλά με 3 αλλαγές στον τρόπο ζωής της – «Όλα ξεκίνησαν όταν αποφάσισα να κόψω το αλκοόλ»

Η India Gants, νικήτρια του 23ου κύκλου του “America’s Next Top Model”, μοιράζεται το ταξίδι της προς την ευεξία. Το μοντέλο από το Σιάτλ έχασε 22 κιλά με τρεις απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής της, όπως αποκάλυψε η ίδια. Σε ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral, η γυναίκα αποκάλυψε τα μυστικά της επιτυχίας της.

Οι 3 απλές συνήθειες που βοήθησαν την India Gants να χάσει 22 κιλά

Διακοπή του αλκοόλ

Περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή

Προπόνηση για βάρη

Διακοπή του αλκοόλ

«Αρχικά, η απώλεια βάρους δεν ήταν ο στόχος μου. Ήταν συνέπεια της απόφασής μου να κόψω το ποτό», εξηγεί η Gants. Η ίδια πλέον παρουσιάζει το podcast “The Sober Scoop”, παρέχοντας υποστήριξη σε όσους θέλουν έναν τρόπο ζωής χωρίς αλκοόλ.

«Το αλκοόλ επιβραδύνει τον μεταβολισμό, επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου και καταστρέφει τα εσωτερικά όργανα. Από τότε που έγινα νηφάλια, η ζωή μου βελτιώθηκε σε κάθε τομέα. Νιώθω πιο χαρούμενη, με περισσότερη αυτοπεποίθηση και επιτυχία».

Περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή ήταν η κατανάλωση πρωτεΐνης. Αντί να στερηθεί τροφές, η India προτίμησε να προσθέσει περισσότερα θρεπτικά συστατικά. «Για μένα, το να σκέφτομαι “τι πρέπει να φάω” είναι πολύ πιο εύκολο από το να λέω “δεν θα φάω υδατάνθρακες ή ζάχαρη”», λέει η ίδια. «Δεν έκοψα τίποτα. Έτρωγα γλυκά και ψωμί, αλλά φρόντιζα να καταναλώνω περισσότερη πρωτεΐνη. Είναι σαν μαγικό φίλτρο, καθώς σας κρατάει χορτάτους για περισσότερη ώρα».

Προπόνησης με βάρη

Για να βελτιώσει την φυσική της κατάσταση, η Gants επέλεξε ασκήσεις με βάρη, τις οποίες χαρακτηρίζει ως το απόλυτο «life hack» του fitness. «Μπορείτε να κάνετε πιλάτες, γιόγκα ή περπάτημα… αλλά τα βάρη αλλάζουν πραγματικά το σώμα σας. Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος. Μόνο 15 με 30 λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα, ήταν αρκετά για να αλλάξουν τη δομή του σώματός μου». Επιπλέον, τόνισε ότι η μυϊκή ενδυνάμωση συνδέεται άμεσα με τη μακροζωία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη I N D I A (@indiagants)

«Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση»: Τι λένε ειδικοί

Ο Dr. Peter Balazs, ειδικός στις ορμόνες και την απώλεια βάρους, σχολίασε τη ρουτίνα της Gants για την απώλεια βάρους, τονίζοντας τη σημασία της ισορροπίας.

«Ο συνδυασμός ασκήσεων με βάρη και υψηλής πρόσληψης πρωτεΐνης χτίζει μυϊκή μάζα. Επιπλέον, η μυϊκή μνήμη βοηθά το σώμα να επανέλθει γρήγορα μόλις σταματήσετε το αλκοόλ και υιοθετήσετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής», εξηγεί.

Πώς το αλκοόλ σαμποτάρει το αδυνάτισμα

Σύμφωνα με τον Dr. Balazs, το αλκοόλ είναι ο «εχθρός» του αδυνατίσματος για τους εξής λόγους:

Προσθέτει κενές θερμίδες.

Σταματά το κάψιμο του λίπους και ενθαρρύνει την αποθήκευσή του.

Αυξάνει την όρεξη και μειώνει τις αναστολές, οδηγώντας σε κακές διατροφικές επιλογές.

Διαταράσσει τον κύκλο του ύπνου και τις ορμόνες, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπνικής άπνοιας.

Το κλειδί για μόνιμα αποτελέσματα

Η απώλεια βάρους επιτυγχάνεται μέσω του θερμιδικού ελλείμματος, το οποίο επιτυγχάνεται υιοθετώντας μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες. «Τα βάρη διασφαλίζουν ότι το βάρος που χάνεται είναι λίπος και όχι μύες», σημειώνει ο γιατρός. «Όλα αυτά μαζί μειώνουν την κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες, που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της απώλειας βάρους».

Η σημασία της κατανάλωσης φυσικών τροφών

Η Dr. Sarah Towne, οικογενειακή γιατρός, υπογραμμίζει ότι η πρωτεΐνη δεν αρκεί από μόνη της. Για μια υγιή πρόσληψη βιταμινών, φυτικών ινών και αντιοξειδωτικών, είναι απαραίτητα τα φρούτα και τα λαχανικά.