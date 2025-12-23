Απώλεια βάρους: Γυναίκα που έχασε 10 κιλά λίπους μοιράζεται 4 «ρεαλιστικές» συμβουλές – «Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο»

  • Μια ειδικός από τον χώρο του fitness μοιράζεται το ακριβές πλάνο που τη βοήθησε να χάσει 10 κιλά καθαρού λίπους, προσφέροντας 4 «ρεαλιστικές» συμβουλές. Η απώλεια βάρους απαιτεί αφοσίωση, υπομονή, τακτική άσκηση και υγιεινή διατροφή.
  • Η fitness coach Natalie Castellan τονίζει την προτίμηση σε απλά γεύματα με πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και λαχανικά, αποφεύγοντας τις περίπλοκες συνταγές. Επίσης, υπογραμμίζει τη σημασία της ενυδάτωσης, καθώς «πολλές φορές το αίσθημα της πείνας είναι στην πραγματικότητα δείγμα χαμηλής ενέργειας ή αφυδάτωσης».
  • Για το κάψιμο λίπους, η προπόνηση με βάρη τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα είναι το «μυστικό», ενώ ο ποιοτικός ύπνος είναι απαραίτητος για την αποκατάσταση και την αποφυγή τσιμπολογήματος.
Γυναίκα που έχασε 10 κιλά λίπους μοιράζεται 4 «ρεαλιστικές» συμβουλές - «Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο»
Η απώλεια βάρους μπορεί να αποδειχθεί μια δύσκολη διαδικασία, ειδικά όταν απαιτεί ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Απαιτεί αφοσίωση, υπομονή, τακτική άσκηση και το σημαντικότερο υγιεινή διατροφή. Μια ειδικός από τον χώρο του fitness μοιράζεται το ακριβές πλάνο που τη βοήθησε να χάσει 10 κιλά καθαρού λίπους.

Οι 4 χρυσοί κανόνες μιας fitness influencer για αποτελεσματική απώλεια βάρους

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η fitness coach Natalie Castellan παρέθεσε τέσσερις συμβουλές για αποτελεσματική απώλεια βάρους. Όπως εξηγεί η ίδια, κάθε φορά που νιώθει ότι βγαίνει εκτός προγράμματος, επιστρέφει στον σωστό δρόμο ακολουθώντας αυτές τις τέσσερις απλές συμβουλές:

  • Απλά γεύματα, όχι περίπλοκες συνταγές
  • Περισσότερο νερό, λιγότερη «πείνα»
  • Βάρη τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα
  • Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο

Απλά γεύματα, όχι περίπλοκες συνταγές

Η Castellan συμβουλεύει να αποφεύγετε τις περίπλοκες συνταγές στην προετοιμασία των γευμάτων σας (meal prep). Κάθε γεύμα πρέπει να βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

«Μην ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο ή συνταγές 20 βημάτων! Επιλέξτε τροφές που απολαμβάνετε και μπορείτε να απολαύσετε χωρίς πολλή σκέψη. Οι περισσότεροι εγκαταλείπουν την προσπάθεια όταν το φαγητό γίνεται περίπλοκο ή βαρετό. Τα απλά γεύματα είναι αυτά που πρέπει να προτιμούμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Περισσότερο νερό, λιγότερη «πείνα»

Πολλοί εστιάζουν υπερβολικά στις θερμίδες και ξεχνούν την ενυδάτωση. Σύμφωνα με την coach, πολλές φορές το αίσθημα της πείνας είναι στην πραγματικότητα δείγμα χαμηλής ενέργειας ή αφυδάτωσης. Για μεγαλύτερη ευκολία φροντίστε να έχετε το παγούρι σας σε εμφανές σημείο.

Ξεκινήστε τη μέρα σας με νερό πριν από τον καφέ. Αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να σας βοηθήσει να νιώθετε καλύτερα όλη τη μέρα.

Βάρη τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα

Εκτός από τη διατροφή, η προπόνηση με βάρη τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα είναι το «μυστικό» για το κάψιμο λίπους. «Τα βάρη είναι αυτά που σας βοηθούν να χάνετε λίπος. Εστιάστε στις βασικές κινήσεις και προπονηθείτε με στόχο. Οι τελευταίες επαναλήψεις πρέπει να είναι δύσκολες – εκεί είναι που επιτυγχάνεται η πραγματική πρόοδος», εξηγεί η Castellan.

Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο

Ο ύπνος επηρεάζει την πείνα, την αποκατάσταση και κάθε λειτουργία του σώματος. «Ο κακός ύπνος οδηγεί συνήθως σε περισσότερο τσιμπολόγημα, λιγότερη υπομονή και πιο δύσκολες προπονήσεις την επόμενη μέρα. Ο ποιοτικός ύπνος είναι το σημείο όπου το σώμα σας κάνει επανεκκίνηση και αναρρώνει».

Γιατί αυτό το πλάνο είναι αποτελεσματικό

Η Castellan καταλήγει ότι αυτό το πλάνο διατροφής και άσκησης είναι ρεαλιστικό και μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί. «Είναι απλό, λειτουργεί και μπορείτε να το υιοθετήσετε μακροπρόθεσμα».

