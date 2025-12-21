Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η απώλεια βάρους είναι απλώς μια εξίσωση θερμίδων. Ωστόσο, ακόμα και οι πιο αποφασισμένοι παλεύουν με τα κιλά, καθώς η διαδικασία είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ψυχολογία και τη συναισθηματική ισορροπία. Μία fitness coach που έχασε 9 κιλά, αποκαλύπτει πέντε παράγοντες που καθιστούν δύσκολο το αδυνάτισμα.

Οι 5 λόγοι για τους οποίους η απώλεια βάρους μπορεί να γίνει δύσκολη

Εδώ και χρόνια, οι ειδικοί του fitness τονίζουν ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις για την απώλεια βάρους. Απαιτείται ένας συνδυασμός άσκησης και υγιεινής διατροφής για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Εάν πιστεύετε ότι η αντιμετώπιση της λιγούρας για ανθυγιεινές τροφές και η ολοκλήρωση των προπονήσεων είναι τα δύο μεγαλύτερα εμπόδια, τότε κάνατε λάθος. Η απώλεια βάρους αφορά εξίσου την συναισθηματική και ψυχική ευεξία.

Η Poonam, μια coach απώλειας βάρους που έχασε 9 κιλά, μοιράστηκε τα 5 εμπόδια που συνάντησε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να χάσει βάρος. Όπως εξήγησε οι παράγοντες που εμποδίζουν το αδυνάτισμα είναι οι εξής:

Συναισθηματική υπερφαγία

Ανυπομονησία

Προσπάθεια να ικανοποιήσετε τους άλλους

Έλλειψη υποστήριξης

Μη ρεαλιστικές προσδοκίες

Συναισθηματική υπερφαγία

Η Poonam ανέφερε ότι για πολλούς ανθρώπους το φαγητό γίνεται μηχανισμός διαχείρισης των συναισθημάτων, με αποτέλεσμα να καταναλώνουν ανθυγιεινές τροφές όταν νιώθουν άγχος, κόπωση ή πλήξη. «Πολλοί καταλήγουν να νιώθουν άσχημα που έφαγαν junk food και αγχώνονται ακόμη περισσότερο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Mayo Clinic, σημαντικά γεγονότα ζωής και η καθημερινή πίεση πυροδοτούν αρνητικά συναισθήματα που οδηγούν σε συναισθηματική υπερφαγία. Αυτό εμποδίζει την απώλεια βάρους.

Ανυπομονησία

«Αρχίζουμε να επιβάλλουμε υπερβολικούς περιορισμούς στον εαυτό μας και ακολουθούμε εξαντλητικές δίαιτες-αστραπή (crash diets) για να έχουμε αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό. Αυτές οι δίαιτες δεν μπορούν να υιοθετηθούν μακροπρόθεσμα και όταν τις σταματάμε, παίρνουμε πίσω όλο το βάρος που χάσαμε», εξήγησε η Poonam.

Αυτό συχνά επηρεάζει το ηθικό και οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται ότι δεν μπορούν να χάσουν βάρος, ανεξάρτητα από το τι τρώνε. Ωστόσο, συχνά παραλείπεται ότι το ταξίδι απώλειας βάρους απαιτεί υπομονή και δεν υπάρχει μαγικό φίλτρο που μπορεί να κάνει θαύματα αμέσως.

Προσπάθεια να ικανοποιήσετε τους άλλους

Όταν βγαίνετε με φίλους κάνετε τα πάντα για να ευχαριστήσετε την παρέα σας. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόκληση όταν βρίσκεστε σε πρόγραμμα αδυνατίσματος. Μπορεί να γίνει εξαιρετικά δύσκολο να ακολουθήσετε μια δίαιτα ή μια ρουτίνα προπόνησης, όταν προσπαθείτε να είστε μέρος ενός κοινωνικού κύκλου που δεν κατανοεί τους στόχους σας.

«Ο φόβος της απόρριψης οδηγεί στη συμμετοχή σε δραστηριότητες που δεν θέλουμε, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολο να αλλάξουμε τις συνήθειές μας και να πετύχουμε τους στόχους μας στην απώλειας βάρους», εξήγησε η Poonam.

Έλλειψη υποστήριξης

Η απώλεια βάρους χωρίς την υποστήριξη των αγαπημένων σας είναι δύσκολη. Εξηγώντας το πρόβλημα, η Poonam έγραψε: «Συχνά ακούμε την οικογένεια να λέει: “Δεν θα τα καταφέρεις, φάε λίγο, μία φορά δεν πειράζει. Μία ζωή την έχουμε, αν δεν φας, πώς θα την απολαύσεις;”»

Αυτό μπορεί να είναι αποθαρρυντικό, αλλά δεν πρέπει να αφήσετε κανέναν να σας πει τι πρέπει να κάνετε ή πώς να χάσετε βάρος (εκτός από τους ειδικούς). «Η οικογένεια και οι φίλοι σας θα αποδεχτούν το πρόγραμμά σας μετά από λίγο καιρό. Απλώς συνεχίστε αυτό που κάνετε», πρόσθεσε.

Μη ρεαλιστικές προσδοκίες

«Συχνά έχουμε μη ρεαλιστικές προσδοκίες βλέποντας διάφορα μοντέλα fitness», εξήγησε η προπονήτρια. Αυτό είναι ίσως το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας, την αυτοπεποίθησή σας και το σώμα σας.

Κάθε σώμα είναι διαφορετικό και ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες. Το σχήμα του σώματός σας είναι θέμα γενετικής και δεν μπορείτε να ανταγωνίζεστε κάποιον άλλον που ασκείται και κάνει δίαιτα εδώ και χρόνια. Οι μη ρεαλιστικοί στόχοι συχνά δημιουργούν μια φούσκα που σκάει και μπορεί να σας αποθαρρύνει.

Αν δουλεύετε με τον εαυτό σας για να παραμείνετε σε φόρμα, ακούστε τι σας συμβουλεύει ο fitness coach σας και μην τα παρατάτε. Με υπομονή και επιμονή, σίγουρα θα πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει.