Γυναίκα που πάλεψε με την παχυσαρκία αποκαλύπτει: «Βρήκα τη λύση και έχασα 86 κιλά χωρίς ενέσεις, χάπια ή χειρουργείο»

Μια γυναίκα κατάφερε να χάσει 86 κιλά χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις, χάπια ή ενέσεις. Από τα εφηβικά της χρόνια έως την ηλικία των 20 ετών, η Christina ζύγιζε έως και 140 κιλά, αντιμετωπίζοντας καθημερινά προκλήσεις τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές, λόγω του βάρους της και του άγχους.

Με μια προσέγγιση που συνδύαζε ισορροπημένη διατροφή, άσκηση και καθοδήγηση από τον γυμναστή της, κατάφερε να αλλάξει ριζικά τη ζωή της, να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και να υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η ιστορία της αποδεικνύει πως η συνέπεια και η σωστή υποστήριξη μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματική μεταμόρφωση σώματος και ψυχής.

Η Christina είχε φτάσει να ζυγίζει 140 κιλά – Η μάχη με το βάρος από τα εφηβικά της χρόνια

Η Christina Togher από το Κάσλμπαρ της Ιρλανδίας, πάσχει από αγχώδη διαταραχή και, όπως αποκαλύπτει, γι’ αυτό το λόγο είχε δεχτεί έντονο bullying στην παιδική της ηλικία. Έτσι, χρησιμοποίησε το φαγητό ως τρόπο διαχείρισης των συναισθημάτων της.

Η 31χρονη, που εργάζεται ως διευθύντρια σε τοπικό καφέ, δήλωσε ότι συνέχισε να παίρνει βάρος στα τέλη της εφηβείας της και στις αρχές των 20 της χρόνων. Στο μεγαλύτερο βάρος της έφτασε τα 140 κιλά και φορούσε ρούχα μεγέθους XL έως XXL.

Μετά από διάφορες δοκιμές με «δίαιτες της μόδας» που δεν απέδωσαν, η Christina άρχισε να χάνει βάρος όταν πήγε στο πανεπιστήμιο στην Ιρλανδία, όπου σπούδασε λογιστική και χρηματοοικονομικά για τέσσερα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο πανεπιστήμιο, κατάφερε προσωρινά να χάσει βάρος και να φτάσει τα 70 κιλά. Ωστόσο, όταν στη συνέχεια εργάστηκε ως σεφ στην επαρχία Mayo, «οι παλιές συνήθειες επέστρεψαν δυναμικά», όπως είπε χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να πάρει ξανά 50 κιλά και να φτάσει τα 120 κιλά τον Μάρτιο του 2024.

«Έχασα την αγάπη μου για περπάτημα και τρέξιμο και οι παλιές συνήθειες επέστρεψαν δυναμικά. Σταμάτησα να βγαίνω έξω. Σταμάτησα να φοράω ωραία ρούχα και κρύφτηκα μέσα σε φαρδιά ρούχα. Ήμουν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και έτρωγα για συναισθηματικούς λόγους», αποκάλυψε. Η Christina συνήθιζε να καταφεύγει σε γρήγορο και έτοιμο φαγητό, όπως σουβλάκια, ψωμάκια, wraps και σοκολατένια μπισκότα.

Το σημείο καμπής πριν από τα 30

Με την προοπτική να κλείσει τα 30 τον Ιούλιο του 2024, η Christina συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. «Ήμουν συνέχεια κουρασμένη και πονούσα. Ακόμα και μια απλή, καθημερινή δραστηριότητα, όπως να ανέβω μια σκάλα, ήταν δύσκολη. Δεν ήθελα να μπω στα 30 μου και να νιώθω τόσο άσχημα».

Αποφασισμένη να αλλάξει τη ζωή της προς το καλύτερο, η γυναίκα άρχισε να ψάχνει τοπικούς προσωπικούς γυμναστές – μέχρι που ο μελλοντικός της γυμναστής, Nicky Kearney, μπήκε στο καφέ που εργαζόταν. Σκεπτόμενη «τι το χειρότερο μπορεί να συμβεί;», η Christina αποφάσισε να επικοινωνήσει μαζί του και να ζητήσει βοήθεια.

Από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025, κατάφερε να χάσει συνολικά 86 κιλά και σήμερα ζυγίζει 54 κιλά.

Η καθοδήγηση από προσωπικό γυμναστή

«Ο Nicky ήταν στο πλευρό. Με βοήθησε να βελτιώσω τον τρόπο ζωής μου, τη διατροφή μου, τη ρουτίνα άσκησής μου», είπε η 31χρονη. «Με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι δεν ήταν τόσο μεγάλο πράγμα στο μυαλό μου, ότι είχα φτιάξει ένα βουνό από κάτι που δεν έπρεπε να είναι βουνό».

Τους επόμενους δύο μήνες, η Christina άρχισε να αυξάνει τα βήματά της κάνοντας μεγάλες βόλτες. Επικεντρώθηκε στη διατροφή μετρώντας θερμίδες και ακολουθώντας ένα πλάνο γευμάτων. Επίσης, αποφάσισε να ξεκινήσει ασκήσεις με βάρη, με τον προσωπικό της γυμναστή να δημιουργεί καθημερινά προγράμματα προπόνησης. Ωστόσο, στην πρώτη της προπόνηση απελπίστηκε.

«Περπάτησα μέσα και είδα όλους αυτούς τους μυώδεις ανθρώπους, μποξέρ, γυμνασμένους και αδύνατους…», είπε. «Στο μυαλό μου σκέφτηκα ότι φαινόμουν πολύ άσχημα δίπλα τους και έφυγα με δάκρυα στα μάτια».

«Έχασα το βάρος ενός ενήλικα άνδρα»

«Είναι τρελό όταν αρχίζεις να το βλέπεις με αριθμούς. Είναι πραγματικά απίστευτο να συνειδητοποιείς ότι έχασες το βάρος ενός ολόκληρου άνδρα», εξομολογήθηκε η Christina. «Όταν με απασχολεί κάτι, πλέον εκτονώνομαι στο γυμναστήριο, αντί να τρώω για συναισθηματικούς λόγους. Είμαι πολύ πιο χαρούμενη, έχω περισσότερη ενέργεια και δεν πονάω όπως παλιά».

Εστίασε στην υγιεινή διατροφή και την άσκηση

Από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025, η γυναίκα επικεντρώθηκε απόλυτα στη διατροφή και την άσκηση. Έχανε περίπου 1,4 κιλά την εβδομάδα, γεγονός που την παρακινούσε να συνεχίσει την προσπάθειά της. Σήμερα, ζυγίζει 54 κιλά. Από το μεγαλύτερο βάρος της, τα 140 κιλά, έχει χάσει συνολικά 86 κιλά.

Η καθημερινή της διατροφή περιλαμβάνει:

Πρωινό : shake βρώμης με πρωτεΐνη και φρούτα

: shake βρώμης με πρωτεΐνη και φρούτα Μεσημεριανό : wraps με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φαλάφελ

: wraps με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φαλάφελ Βραδινό: μείγμα πρωτεϊνών και λαχανικών

«Για μένα, είναι θέμα διατροφής και άσκησης – ακολουθώ πλάνο γευμάτων, κάνω meal prep και μετράω θερμίδες. Κάνω βάρη πέντε ημέρες την εβδομάδα, με δύο ημέρες ξεκούρασης, 30 λεπτά Stairmaster για cardio και φτάνω τα 10.000 έως 12.000 βήματα καθημερινά».

Βελτίωση της ψυχικής υγείας

Η ψυχική υγεία της Christina έχει επίσης βελτιωθεί σημαντικά. «Ανυπομονώ για τις ημέρες που μπορώ να πάω στο γυμναστήριο και να είμαι στον δικό μου κόσμο, είναι η ώρα μου», είπε. Έχει γίνει φίλη με τους μποξέρ και τους bodybuilders του γυμναστηρίου, φοράei ρούχα που παλιά δεν θα φορούσε και προτιμά φρούτα ή ρυζογκοφρέτες, αντί για ανθυγιεινά σνακ.

Έχει μειώσει επίσης την κατανάλωση καφεΐνης, οι παραγγελίες φαγητού «είναι σπάνιες» και έχει σταματήσει το αλκοόλ. «Έχω βελτιώσει τη σχέση μου με το φαγητό και έχω ερωτευτεί την άσκηση – τώρα ξέρω πώς να διατηρήσω αυτόν τον τρόπο ζωής με υγιή τρόπο», προσθέτει.

Το θέμα του περίσσιου δέρματος και η επιθυμία για χειρουργείο

Η τεράστια απώλεια βάρους άφησε περίσσιο δέρμα, ιδιαίτερα στην κοιλιά και τα χέρια. Η Christina ελπίζει να υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση δέρματος στο Δουβλίνο, και ο προσωπικός της γυμναστής δημιούργησε σελίδα GoFundMe για να καλύψει τα εκτιμώμενα κόστη των 10.000 ευρώ.

Καθώς η επέμβαση είναι αισθητικής φύσης, δεν καλύπτεται από το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ιρλανδία. «Θα σήμαινε πάρα πολλά να κάνω την επέμβαση, γιατί είναι το τελευταίο που με έκανε να νιώθω ανασφάλεια», ανέφερε η γυναίκα. «Θα με έκανε να νιώσω όμορφη ξανά».

Το μήνυμά της σε όσους παλεύουν με το βάρος

Η Christina τονίζει ότι το μυστικό της επιτυχίας της ήταν η συνέπεια: «Όλα έχουν να κάνουν με τη συνέπεια, να έχεις ένα σταθερό πρόγραμμα κάθε μέρα. Να συνεχίζεις για εσένα, για τα παιδιά σου, για τους αγαπημένους σου και να θυμάσαι ότι η αλλαγή είναι εφικτή».

Παραδέχεται επίσης πως πάντα ήταν «πιο μεγαλόσωμη»: «Ακόμα και ως παιδί ήμουν λίγο πιο βαριά και αυτό συνδεόταν με διάφορα προσωπικά ζητήματα. Υποφέρω από άγχος, δεχόμουν έντονο bullying λόγω του βάρους μου και συνήθιζα να τρώω για να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Το βάρος μου με έκανε να νιώθω πολύ άσχημα με τον εαυτό μου, αλλά δεν το αντιμετώπιζα».