Απώλεια βάρους: Άνδρας έχασε 110 κιλά με μία απλή καθημερινή συνήθεια – «Kατάφερα να ξανασταθώ στα πόδια μου»

Ένας άνδρας που κάποτε ζύγιζε 212 κιλά κατάφερε να χάσει περισσότερο από το μισό του βάρος, χωρίς αυστηρή δίαιτα, ακολουθώντας μία απλή καθημερινή συνήθεια. Η ιστορία του αποδεικνύει ότι η απώλεια βάρους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής μπορούν να ξεκινήσουν με μικρά, σταθερά βήματα.

Από τα 212 στα 102 κιλά μέσα σε δύο χρόνια

O 34χρονος Anthony Piccaver ζυγίζει πλέον 102 κιλά, έχοντας χάσει συνολικά 110 κιλά. Το μυστικό του; Περπατάει καθημερινά περίπου τρεις φορές περισσότερο από τα προτεινόμενα 10.000 βήματα.

Τον περασμένο Μάρτιο, σε ανάρτησή του στα social media, ο άνδρας αποκάλυψε ότι είχε συμπληρώσει πάνω από 16 εκατομμύρια βήματα, δηλαδή σχεδόν 13.000 χιλιόμετρα, ενώ έχει «λιώσει» 22 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια. Σε ένα μήνα περπάτησε σχεδόν 975.000 βήματα.

«Βρήκα κάτι που πραγματικά αγαπώ να κάνω»

Όπως δήλωσε, νιώθει πιο χαρούμενος από ποτέ: «Έχω χάσει πάνω από τα μισά κιλά μου και κατάφερα να ξανασταθώ στα πόδια μου. Το πιο σημαντικό είναι ότι βρήκα κάτι που απολαμβάνω πραγματικά να κάνω, τρώγοντας και πίνοντας όσα αγαπώ».

Η αλλαγή ξεκίνησε τυχαία, όταν δεν μπορούσε να βρει μεταφορικό μέσο για να πάει σε ένα καφέ. Αντί γι’ αυτό, αποφάσισε να περπατήσει ένα μίλι για τον αγαπημένο του φραπέ, που σύντομα έγιναν τέσσερα.

Πώς το περπάτημα τον βοήθησε στην απώλεια βάρους

Στην αρχή έβαλε στόχο τα 10.000 βήματα, όμως σήμερα περπατά πάνω από 30.000 την ημέρα. Η δουλειά του στο λιανεμπόριο είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς βρίσκεται συνεχώς όρθιος, ενώ περπατά καθημερινά και τέσσερα μίλια πηγαίνοντας και επιστρέφοντας από την εργασία του.

Τα Σαββατοκύριακα συναντά φίλους σε καφέ, απολαμβάνοντας ροφήματα και γλυκά. Αν και, όπως λέει, οι βόλτες συχνά μετατρέπονται σε χαλαρούς περιπάτους 30+ χιλιομέτρων.

Η διατροφή του δεν άλλαξε δραματικά, με εξαίρεση το γεγονός ότι αφαίρεσε από τις τηγανητές πατάτες που κατανάλωνε συχνά. Όπως εξηγεί, δεν νομίζει ότι πριν των απώλεια βάρους έτρωγε πολύ περισσότερο, αλλά ένιωθε συνεχώς εξαντλημένος, ακόμα και όταν δεν έκανε τίποτα πέρα από το να είναι ξύπνιος.

Το πρόβλημα υγείας που άλλαξε τα πάντα

Για χρόνια αντιμετώπιζε έντονη κόπωση, έχασε τη δουλειά και το σπίτι του και επισκεπτόταν γιατρούς χωρίς απαντήσεις. Τελικά, το 2017 διαγνώστηκε με υπνική άπνοια και ξεκίνησε χρήση συσκευής CPAP.

«Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα χωρίς να με πάρει ο ύπνος. Η μόνη στιγμή που ένιωθα ενέργεια ήταν όταν έτρωγα, κι έτσι πήρα πολλά κιλά. Ήταν η χειρότερη φάση της ζωής μου», παραδέχεται.

Νέα ζωή με περισσότερη αυτοπεποίθηση

Παρότι συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη συσκευή, η ζωή του έχει αλλάξει ριζικά. «Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος. Έχω ανθρώπους δίπλα μου που με στήριξαν όσο δεν φαντάζονται. Έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση και νιώθω ξανά ο εαυτός μου».

Η ιστορία του Anthony αποδεικνύει ότι το καθημερινό περπάτημα, χωρίς ακραίες δίαιτες, μπορεί να οδηγήσει σε εντυπωσιακή απώλεια βάρους, βελτίωση της υγείας και της ψυχολογίας. Μερικές φορές, η πιο απλή συνήθεια είναι και η πιο αποτελεσματική.