Άνδρας που έχασε 20 κιλά σε 9 μήνες και ανέστρεψε τον διαβήτη συμβουλεύει: «Υιοθετήστε υγιεινές συνήθειες»

Ένας άνδρας κατάφερε να χάσει 20 κιλά, να αντιστρέψει τον διαβήτη και να μεταμορφώσει τη ζωή του με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής του. Για χρόνια πάλευε με το βάρος του, δοκιμάζοντας κάθε δίαιτα για να χάσει τα περιττά κιλά. Τελικά, μέσα σε μόλις 9 μήνες το βάρος του έπεσε από τα 112 στα 92 κιλά, δίνοντας με την ιστορία του έμπνευση και σε άλλους ανθρώπους που επιθυμούν να χάσουν βάρος με βιώσιμο τρόπο.

Ο αγώνας με το βάρος και το σημείο καμπής πριν από τη μεγάλη αλλαγή

Για χρόνια, ο Manoj Aneja πάλευε με το βάρος του, δοκιμάζοντας διάφορα προγράμματα αδυνατίσματος. Στα 112 κιλά, το βάρος του δεν ήταν μόνο σωματικό, αλλά και συναισθηματικό, συνδεδεμένο με αμφιβολία και κόπωση. Όπως πολλοί άνθρωποι, αναζητούσε μια πιο υγιή και γεμάτη ζωή.

Το σημείο καμπής ήρθε όταν συνειδητοποίησε ότι η πραγματική αλλαγή ξεκινά με πειθαρχία και διαφορετικό τρόπο σκέψης. Σε μόλις εννέα μήνες, ο άνδρας πέτυχε αυτό που κάποτε του φαινόταν αδύνατο. Όχι μόνο έχασε 20 κιλά, αλλά ανέστρεψε και τον διαβήτη από τον οποίο έπασχε, χτίζοντας μια πιο υγιή σχέση με το φαγητό.

Ζυγίζοντας πλέον 92 κιλά, νιώθει πιο δυνατός, πιο σίγουρος και αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι η μεταμόρφωση είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αριθμό στη ζυγαριά.

«Η πορεία μου με την FITTR (εξατομικευμένα προγράμματα γυμναστικής και διατροφής από διεθνώς πιστοποιημένους προπονητές) ήταν πραγματικά καθοριστική. Όπως πολλοί, πάλευα χρόνια με την υγεία και το βάρος μου, δοκιμάζοντας διάφορες δίαιτες χωρίς βιώσιμα αποτελέσματα. Μόνο όταν εντάχθηκα στην κοινότητα και συνεργάστηκα με τον προπονητή μου, Abhijit Singh, βρήκα καθοδήγηση, δομή και κίνητρο για να μεταμορφώσω ολόκληρη τη ζωή μου. Αυτό που ξεκίνησε ως επιθυμία για απώλεια βάρους έχει γίνει πια πλήρης αλλαγή του τρόπου ζωής», εξομολογήθηκε ο Manoj Aneja σε συνέντευξή του στο Times Now.

«Το μεγαλύτερό μου κίνητρο ήταν η συνειδητοποίηση ότι ήθελα να ζήσω υγιεινά και περισσότερο, χωρίς να περιορίζομαι από προβλήματα υγείας. Ήθελα να πάρω τον έλεγχο της φυσικής μου κατάστασης, να γίνω παράδειγμα για την οικογένειά μου και να αποδείξω στον εαυτό μου ότι με τη σωστή νοοτροπία, πειθαρχία και καθοδήγηση, η αλλαγή είναι εφικτή», είπε ο άνδρας.

Το πρόγραμμα διατροφής και άσκησης που ακολούθησε

«Ο coach μου σχεδίασε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής που ήταν βιώσιμο — όχι αυστηρό. Ακολούθησα διατροφή με έμφαση στις θερμίδες και την πρόσληψη πρωτεΐνης, με ευέλικτες επιλογές που ταίριαζαν στον τρόπο ζωής μου. Επίσης, ξεκίνησα με απλές προπονήσεις ενδυνάμωσης και καρδιοαναπνευστικές ασκήσεις. Έτσι, σταδιακά βελτίωσα την απόδοσή μου και οι προπονήσεις δεν ήταν τιμωρία αλλά μέσο ενδυνάμωσης και ενίσχυσης της αντοχής», αποκάλυψε ο Manoj Aneja.

Οι συμβουλές που δίνει ο άνδρας σε όσους θέλουν να χάσουν βάρος

  • Ξεκινήστε με μικρές αλλαγές και παραμείνετε συνεπείς στους στόχους σας.
  • Μην κυνηγάτε τα γρήγορα αποτελέσματα — Εστιάστε στο να χτίσετε υγιεινές συνήθειες.
  • Εμπιστευτείτε τον coach σας.
  • Επιβραβεύστε τον εαυτό σας για κάθε επίτευγμα, όσο μικρό και αν είναι.

