Άνδρας που έχασε 30 κιλά αποκαλύπτει την άσκηση που τον βοήθησε να χάσει βάρος: «Ενισχύει την καύση λίπους»

Ένας άνδρας μοιράστηκε το μυστικό της εντυπωσιακής του μεταμόρφωσης, αποκαλύπτοντας πώς κατάφερε να χάσει 30 κιλά με τη βοήθεια μιας άσκησης. Όπως επισήμανε ο ίδιος, η συγκεκριμένη άσκηση αποτέλεσε για εκείνον έναν «ήπιο αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικό τρόπο καύσης λίπους», βελτιώνοντας τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική του υγεία.

Άνδρας που έχασε 30 κιλά αποκαλύπτει την άσκηση που τον βοήθησε στην απώλεια βάρους

Ο influencer Akshay Kakkar κατάφερε να χάσει 30 ολόκληρα κιλά. Πίσω από την επιτυχία του κρύβεται ένα πειθαρχημένο πρόγραμμα, μια ισορροπημένη διατροφή και η σταθερή του δέσμευση στην άσκηση. Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο άνδρας εξήγησε πώς η γιόγκα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του.

«Η γιόγκα δεν είναι απλώς μια άσκηση, είναι ένας τρόπος θεραπείας. Αν βρίσκεστε στο ταξίδι της απώλειας βάρους, μην την αγνοήσετε», σημείωσε ο Akshay. Ο ίδιος εξήγησε τους βασικούς λόγους για τους οποίους συνιστά αυτή την άσκηση για την απώλεια βάρους.

Πώς η γιόγκα συμβάλλει στην απώλεια βάρους

Μειώνει το στρες : Η γιόγκα ηρεμεί το μυαλό και μειώνει την κορτιζόλη (την ορμόνη του στρες). Όταν τα επίπεδα του στρες πέφτουν, περιορίζεται και η συναισθηματική υπερφαγία.

: Η γιόγκα ηρεμεί το μυαλό και μειώνει την κορτιζόλη (την ορμόνη του στρες). Όταν τα επίπεδα του στρες πέφτουν, περιορίζεται και η συναισθηματική υπερφαγία. Βοηθά στην καύση λίπους : Η συστηματική πρακτική της γιόγκα βελτιώνει τον μεταβολισμό, εξισορροπεί τις ορμόνες και υποστηρίζει τη φυσική καύση λίπους.

: Η συστηματική πρακτική της γιόγκα βελτιώνει τον μεταβολισμό, εξισορροπεί τις ορμόνες και υποστηρίζει τη φυσική καύση λίπους. Αυξάνει την ευλυγισία : Κατά την απώλεια βάρους, οι σφιγμένοι μύες και οι πόνοι στις αρθρώσεις είναι συχνά φαινόμενα. Η γιόγκα βελτιώνει την κινητικότητα και ανακουφίζει από τη δυσκαμψία.

: Κατά την απώλεια βάρους, οι σφιγμένοι μύες και οι πόνοι στις αρθρώσεις είναι συχνά φαινόμενα. Η γιόγκα βελτιώνει την κινητικότητα και ανακουφίζει από τη δυσκαμψία. Ενισχύει τη σύνδεση νου-σώματος: Η βαθιά κατανόηση του σώματός σας είναι το “κλειδί” για τη βιώσιμη απώλεια βάρους, και η γιόγκα ενδυναμώνει αυτή τη σύνδεση.

Τα οφέλη της γιόγκα για ανθρώπους με παχυσαρκία

Οι προπονήσεις υψηλής έντασης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Η γιόγκα είναι μια πιο ήπια, αλλά εξίσου αποτελεσματική μορφή άσκησης.

Η γιόγκα βελτιώνει την αναπνοή, την ισορροπία και τη στάση του σώματος, κάνοντας τις καθημερινές δραστηριότητες ευκολότερες και πιο άνετες.

Η γιόγκα χτίζει επίσης την εσωτερική δύναμη και την αυτοπεποίθηση, στοιχεία ζωτικής σημασίας για να παραμείνετε ψυχολογικά ενδυναμωμένοι κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους.

«Η απώλεια βάρους δεν είναι μόνο σωματική, είναι και ψυχική. Η γιόγκα βοηθάει και στα δύο», είπε ο Akshay. Η συμβουλή του είναι η εξής: «Ξεκινήστε αργά, παραμείνετε συνεπείς στους στόχους σας».