Άνδρας έχασε 32 κιλά χωρίς φάρμακα – Οι 5 απλοί κανόνες που τον βοήθησαν να αδυνατίσει με φυσικό τρόπο

Η απώλεια βάρους δεν απαιτεί πάντα φαρμακευτική αγωγή ή περιοριστικές δίαιτες. Ένας άνδρας κατάφερε να χάσει 32 κιλά φυσικά, βασιζόμενος σε ένα θερμιδικό έλλειμμα, διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη, καθημερινό περπάτημα και καλύτερο ύπνο. Σήμερα αποκαλύπτει το Νο. 1 μυστικό της επιτυχίας του και τους πέντε κανόνες που τον βοήθησαν να αλλάξει σώμα και καθημερινότητα.

Η στιγμή που αποφάσισε να αδυνατίσει – Όλα ξεκίνησαν από ένα… άλογο

Ο Nathan Coleman θυμάται ακόμα την στιγμή που υποσχέθηκε στον εαυτό του να αλλάξει. Ένα σημείο καμπής που τον οδήγησε στην απώλεια 32 κιλών με απόλυτα φυσικό τρόπο. Ένω ο γιατρός του πρότεινε τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής για απώλεια βάρους (τύπου Ozempic/GLP-1), ο γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής προτίμησε να αδυνατίσει χωρίς τη βοήθεια φαρμάκων.

Ο Coleman εργάζεται μπροστά στις κάμερες ως δημοσιογράφος για το The Weather Network και ως παρουσιαστής της ταξιδιωτικής εκπομπής “Experiencing Canada”. Το περασμένο φθινόπωρο, στα γυρίσματα ενός επεισοδίου, το σενάριο περιλάμβανε ιππασία. Για την ασφάλεια και την υγεία των ζώων, το ράντσο ζήτησε από τον Coleman να δηλώσει το βάρος του εκ των προτέρων.

Ο παρουσιαστής ζύγιζε τότε 153 κιλά – δηλαδή 45 κιλά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο του ράντσου. Έτσι, ενώ όλο το τηλεοπτικό συνεργείο ίππευε κανονικά, ο ίδιος αναγκάστηκε να περπατάει δίπλα στο άλογο. «Ήταν η στιγμή που είπα μέσα μου: “Φτάνει πια, πρέπει οπωσδήποτε να χάσω βάρος”», εξομολογείται ο 43χρονος Coleman, που ζει στο Χάλιφαξ του Καναδά, μιλώντας στο TODAY.com. «Άλλαξα πραγματικά τη ζωή μου, οπότε πλέον είμαι ευγνώμων που δεν μου επέτρεψαν να ανέβω σε εκείνο το άλογο».

Πώς κατάφερε να χάσει βάρος χωρίς φάρμακα

Ο γιατρός του Coleman τού συνέστησε μια θεραπεία με ενέσιμα σκευάσματα GLP-1, όμως η ασφάλειά του δεν την κάλυπτε, καθώς ο άνδρας δεν έπασχε από διαβήτη. Αντί να απογοητευτεί, πήρε την απόφαση να πετύχει τον στόχο του αλλάζοντας ριζικά την καθημερινότητά του. Εστίασε σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Αλλαγή στη διατροφή: Πλήρης αναθεώρηση των γευμάτων του.

Σωματική άσκηση: Ένταξη του καθημερινού περπατήματος και της προπόνησης ενδυνάμωσης (βάρη) στη ρουτίνα του.

Απλές συνήθειες: Μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής που τον βοήθησαν να νιώθει πιο υγιής και να αδυνατίζει σταθερά.

Σήμερα, η ζυγαριά του δείχνει 120 κιλά και η πρόοδός του συνεχίζεται. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να επιστρέψω στον τρόπο με τον οποίο έτρωγα στο παρελθόν και νιώθω απίστευτα χαρούμενος γι’ αυτό», καταλήγει ο Coleman.

Η μάχη με την αύξηση βάρους και η συναισθηματική υπερφαγία

Ο Coleman προτιμούσε το γρήγορο φαγητό (fast food), τα πατατάκια και άλλα αλμυρά σνακ. Ωστόσο, η αύξηση του βάρους του επιταχύνθηκε όταν η μητέρα του έφυγε ξαφνικά από τη ζωή λόγω καρκίνου το 2019. «Αυτό ήταν ένα σκληρό χτύπημα και νιώθω ότι άρχισα να τρώω υπερβολικά, στρεφόμενος στη συναισθηματική υπερφαγία», θυμάται ο ίδιος.

Στη συνέχεια ήρθε η πανδημία, φέρνοντας μαζί της περιορισμούς στο σπίτι και περισσότερο άγχος, κάτι που ένιωσε σαν «άδεια για να τρώει υπερβολικά χωρίς να νιώθει τύψεις».

Ο Coleman πιστεύει ότι το βάρος του μπορεί να είχε ξεπεράσει τα 163 κιλά σε κάποια φάση, αλλά γνωρίζει με βεβαιότητα ότι ήταν 153 κιλά στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025, όταν έπρεπε να ζυγιστεί για μια εμπειρία ιππασίας. Με ύψος 1,88 μ. (6’2″), ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ / BMI) τον κατέτασσε ξεκάθαρα στην κατηγορία της παχυσαρκίας.

Χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, η φαρμακευτική αγωγή τύπου GLP-1 που του προτάθηκε θα κόστιζε 500 δολάρια τον μήνα, ενώ η συνδρομή σε ένα τοπικό γυμναστήριο κόστιζε μόλις 15 δολάρια. Παράλληλα, τον ανησυχούσαν οι πιθανές παρενέργειες των φαρμάκων. «Θα πάω απλώς στο γυμναστήριο», θυμάται ότι σκέφτηκε τότε.

Η στρατηγική για επιτυχημένη απώλεια βάρους

Οι προηγούμενες προσπάθειές του βασίζονταν σε εξαντλητικές και στερητικές δίαιτες, οι οποίες δεν λειτουργούσαν μακροπρόθεσμα επειδή δεν ήταν βιώσιμες – στο τέλος πάντα τα παρατούσε και επέστρεφε στην υπερφαγία. Έτσι, ο Coleman άρχισε να αναζητά εντατικά συμβουλές διατροφής στο διαδίκτυο και να παρακολουθεί ιστορίες απώλειας βάρους άλλων ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποκτήσει έμπνευση και κίνητρο.

Η βασική του στρατηγική ήταν το έλλειμμα θερμίδων (να καίει δηλαδή περισσότερες θερμίδες από όσες καταναλώνει). Το μυστικό που άλλαξε ριζικά το παιχνίδι ήταν η αύξηση της κατανάλωσης πρωτεΐνης, σε συνδυασμό με πολλά φρούτα και λαχανικά, που του επέτρεπαν να νιώθει χορτάτος. Πλέον καταναλώνει ολόκληρες, φυσικές τροφές (whole foods), όπως κρέας και αυγά, και αποφεύγει τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (ultra-processed foods), όπως τα πατατάκια.

Το καθημερινό πρόγραμμα διατροφής του

Πρωινό: Ένα πρωτεϊνικό ρόφημα (protein shake) με μύρτιλα, μπανάνα και σπανάκι, μαζί με δύο αυγά τηγανισμένα σε βούτυρο και μία φέτα ψωμί ολικής αλέσεως.

Μεσημεριανό και βραδινό: Στήθος κοτόπουλο, μπριζόλα ή άλλη πηγή πρωτεΐνης, συνοδευόμενη από λαχανικά όπως σαλάτα, μπρόκολο ή καρότα.

«Καταναλώνοντας πρωτεΐνη, νιώθω χορτάτος ανάμεσα στα γεύματα και δεν έχω καμία τάση για τσιμπολόγημα. Αν νιώσω ότι θέλω σνακ, θα φάω μια μπάρα πρωτεΐνης», λέει ο Coleman.

Οι 5 απλοί κανόνες του για την απώλεια βάρους

Οι κορυφαίες συμβουλές του Coleman για αποτελεσματική απώλεια βάρους περιλαμβάνουν:

Περπάτημα μία ώρα την ημέρα

Προπόνηση ενδυνάμωσης (Βάρη)

Σνακ με φρούτα και λαχανικά

Προτεραιότητα σε 8 ώρες ύπνου

Επιτρέψτε στον εαυτό σας μερικές «παρασπονδίες» τον μήνα

Περπάτημα μία ώρα την ημέρα

Όταν ο καιρός το επιτρέπει, του αρέσει να περπατά σε ένα μονοπάτι στη φύση κοντά στο σπίτι του, καθώς αυτό ωφελεί και την ψυχική του υγεία. Τις ημέρες που πηγαίνει γυμναστήριο, χρησιμοποιεί τον διάδρομο ή το ελλειπτικό μηχάνημα. «Η διατροφή είναι σίγουρα το πιο σημαντικό πράγμα, αλλά η άσκηση σε ωθεί θέλεις να τρως υγιεινά», σημειώνει.

Προπόνηση ενδυνάμωσης (Βάρη)

Ο Coleman εναλλάσσει τις ημέρες περπατήματος με ημέρες στο γυμναστήριο, όπου εστιάζει στην άρση βαρών. «Χτίζετε μυϊκή μάζα. Όσο περισσότερους μύες έχετε, τόσο περισσότερες θερμίδες καίει ο μεταβολισμός σας», εξηγεί.

Σνακ με φρούτα και λαχανικά

Όποτε νιώθει πείνα, επιλέγει ένα μήλο, ένα πορτοκάλι ή μια μπανάνα. Διαπίστωσε μάλιστα ότι από τότε που έκοψε τα πατατάκια, σταμάτησε να τα λιγουρεύεται.

Προτεραιότητα σε 8 ώρες ύπνου

Το περιττό βάρος επηρέαζε αρνητικά τον ύπνο του, όμως η χρήση μιας συσκευής CPAP (για την υπνική άπνοια) τον βοήθησε να κοιμάται γεμάτες 8 ώρες κάθε νύχτα. Μελέτες δείχνουν ότι η θεραπεία της υπνικής άπνοιας βοηθά τους ανθρώπους με παχυσαρκία να αδυνατίσουν, καθώς ο ποιοτικός ύπνος βελτιώνει τον έλεγχο του βάρους.

Επιτρέψτε στον εαυτό σας μερικές «παρασπονδίες» τον μήνα

Υπάρχουν μέρες που ο Coleman θέλει να παραγγείλει μια πίτσα ή fast food. Έχει καταλάβει ότι είναι εντάξει να ενδίδει που και που, αρκεί να τρέφεται υγιεινά το υπόλοιπο διάστημα. Επηρεασμένος από influencers, ονομάζει αυτές τις μέρες «ημέρες απόλαυσης» (pleasure days) και όχι «cheat days».

«Υπάρχουν βράδια που θέλω να φάω ό,τι τραβάει η όρεξή μου, και το κάνω. Απολαμβάνω το φαγητό, και την επόμενη μέρα ξυπνάω και επιστρέφω στο πρόγραμμά μου», λέει.

«Όλα έχουν να κάνουν με τη συνέπεια. Δεν πρέπει να τα παρατάς επειδή έκανες ένα κακό γεύμα ή έφαγες ανθυγιεινά ένα Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα, απλώς επιστρέφεις στην προσπάθεια. Όσο συνεχίζεις, τόσο πιο εύκολο γίνεται με τον χρόνο».