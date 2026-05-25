«Έχασα 23 κιλά και νίκησα τον προδιαβήτη»: Άνδρας εξηγεί πώς άλλαξε τον τρόπο ζωής του μετά από έμφραγμα που υπέστη στα 43

Για χρόνια, η καθημερινότητα ενός άνδρα περιστρεφόταν γύρω από πολύωρη καθιστική εργασία και πρόχειρο φαγητό. Μέχρι που ένα έμφραγμα στα 43 του χρόνια και ο φόβος του διαβήτη τον ανάγκασαν να κοιτάξει κατάματα την πραγματικότητα. Σήμερα, ο Thomas Dominguez όχι μόνο έχει χάσει 23 κιλά, αλλά συμμετέχει και σε αγώνες δρόμου, αποδεικνύοντας πως ποτέ δεν είναι αργά για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Η ιστορία ενός άνδρα που άλλαξε τρόπο ζωής μετά από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του

Ο Thomas Dominguez, 45 ετών, από το Corpus Christi του Τέξας, δεν πρόσεχε τη διατροφή του. Δούλευε πολλές ώρες και προτιμούσε τα γρήγορα, εύκολα γεύματα, χωρίς να τον ενδιαφέρουν τα θρεπτικά συστατικά τους. Στα 43 του υπέστη έμφραγμα και διαγνώστηκε με προδιαβήτη. Αυτό τον ώθησε να κάνει ριζικές αλλαγές στη ζωή του. Ο ίδιος εξηγεί πώς κατάφερε να χάσει 23 κιλά και τελικά να λατρέψει το τρέξιμο.

Η καθημερινότητα που με οδήγησε στα 98 κιλά

«Δουλεύοντας σε 12ωρες βάρδιες καθισμένος μπροστά από έναν πίνακα ελέγχου σε ένα διυλιστήριο, άρχισα σταδιακά να παίρνω βάρος με τα χρόνια. Η διατροφή μου ήταν ο κύριος ένοχος. Επέλεγα γρήγορα και εύκολα γεύματα, τα οποία δεν ήταν καθόλου υγιεινά. Έφτασα να ζυγίζω περίπου τα 98 κιλά.

Το βάρος μου με έκανε να νιώθω άβολα και να μην έχω αυτοπεποίθηση. Φορούσα μεγάλα μεγέθη ρούχων και ποτέ δεν έβαζα την μπλούζα μου μέσα από το παντελόνι. Η χειρότερη στιγμή μου ήρθε τον Αύγουστο του 2023, όταν ανακάλυψα ότι έχω υποστεί καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία μόλις 43 ετών».

Το σοκ που με έκανε να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα

«Αργότερα έμαθα ότι το έμφραγμα δεν οφειλόταν μόνο στην παχυσαρκία, αλλά σε γενετικούς παράγοντες. Είχα ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό που επηρέαζε τις αρτηρίες μου. Ευτυχώς, η κατάστασή μου ήταν αντιμετωπίσιμη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης στο νοσοκομείο, διαγνώστηκα με προδιαβήτη. Αυτή τη φορά, η αιτία ήταν ξεκάθαρα το βάρος μου.

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης στο νοσοκομείο, γνώρισα έναν ασθενή στον οποίο ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να ακρωτηριάσουν τα πόδια του λόγω προχωρημένου διαβήτη. Ήταν ήδη με υποστήριξη οξυγόνου και φαινόταν ράκος. Φοβήθηκα πολύ, γιατί συνειδητοποίησα ότι όδευα προς το ίδιο ακριβώς μονοπάτι. Εκείνη τη στιγμή ορκίστηκα να μην αφήσω ποτέ τον εαυτό μου να φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση. Έπρεπε να βεβαιωθώ ότι θα ήμουν εδώ για την οικογένειά μου για όσο το δυνατόν περισσότερο».

Το πρώτο βήμα προς την αλλαγή

«Αφού πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο, άρχισα να ερευνώ ποιος θα ήταν ο πιο ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος για να γίνω υγιής. Συμπτωματικά, έλαβα ένα email που με ενημέρωνε ότι ο εργοδότης μου πρόσφερε δωρεάν υπηρεσίες υγείας μέσω της Virta Health σε όλους τους υπαλλήλους. Γράφτηκα αμέσως στο πρόγραμμα και αυτό άλλαξε τα πάντα για μένα».

Το πλάνο διατροφής που με βοήθησε να χάσω κιλά

«Το αρχικό μου βάρος κατά την εγγραφή μου στο πρόγραμμα Virta ήταν περίπου 95 κιλά. Μετά από κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις, μου ανέθεσαν έναν πάροχο υγείας και έναν σύμβουλο διατροφής (coach). Η coach μου με έμαθε όλα όσα έπρεπε να γνωρίζω για τη διατροφή και την υγεία.

Το πλάνο μου ήταν να παραμένω κάτω από 30 γραμμάρια υδατανθράκων και 400 γραμμάρια συνολικής πρωτεΐνης την ημέρα.

Ένα τυπικό καθημερινό μενού περιλάμβανε:

Πρωινό: Αυγά με λουκάνικο.

Μεσημεριανό: Μπιφτέκι με τυρί και λαχανικά.

Βραδινό: Κοτόπουλο ή μπριζόλα με μπρόκολο.

Σνακ: Μερικές φορές ένα γιαούρτι Oikos.

Μέχρι και σήμερα, στέλνω μηνύματα στην coach μου για απορίες σχετικά με τα τρόφιμα ή απλώς για να πάρω ενθάρρυνση. Είναι πάντα εκεί για να μου δώσει συμβουλές ή να με εμψυχώσει. Η υποστήριξή της με έκανε πιο δυνατό».

Η εντυπωσιακή μείωση του σακχάρου στο αίμα (A1C)

«Μέσα σε λίγους μήνες, το βάρος μου έπεσε στα 72 κιλά (160 pounds). Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη μου (A1C) είχε φτάσει στο 6,8%, γεγονός που υποδείκνυε διαβήτη (οτιδήποτε κάτω από 5,7% θεωρείται φυσιολογικό). Μετά από μόλις 3 μήνες, η A1C μου μειώθηκε σημαντικά στο 4,9% και έχασα πέντε νούμερα στα παντελόνια. Ήταν μια τεράστια στιγμή για μένα.

Η ενέργειά μου εκτοξεύθηκε – και παραμένει στα ύψη! Το μυαλό μου είναι πολύ πιο καθαρό. Συνήθιζα να έχω «θολή σκέψη» (brain fog) και αυτό εξαφανίστηκε. Επίσης, κοιμάμαι καλύτερα από ποτέ. Όσο για το κίνητρο; Η ζωή είναι πολύ πιο εύκολη όταν νιώθεις υπέροχα».

Ξεκινώντας τη γυμναστική μαζί με τον γιο μου

«Μόλις έχασα αυτό το βάρος, άρχισα το τζόκινγκ και το γυμναστήριο. Ήθελα να αξιοποιήσω τη νέα μου ενέργεια! Ξεκίνησα να τρέχω 1,5 χιλιόμετρο την ημέρα και έφτασα τα 4 χιλιόμετρα. Έτρεχα ακόμα και μετά από 12ωρη βάρδια στη δουλειά. Μετά από μερικούς μήνες, έχοντας ακόμα άφθονη ενέργεια, προκάλεσα τον εαυτό μου να τρέξει σε έναν αγώνα Spartan Race. Και μετά σε άλλον έναν.

Πλέον γυμνάζομαι έξι ημέρες την εβδομάδα. Μπορώ ακόμη και να συμβαδίζω με τον μικρότερο γιο μου, ο οποίος είναι στο λύκειο και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, τον στίβο, την κολύμβηση και την άρση βαρών. Μοιραζόμαστε προπονήσεις και πηγαίνουμε συχνά μαζί στο γυμναστήριο, κάτι που αποτελεί μια νέα εμπειρία δεσμού για εμάς.

Από τότε που ξεκίνησα αυτό το ταξίδι υγείας, έχω εγγραφεί σε δύο μαραθωνίους. Μου αρέσει ιδιαίτερα να τρέχω σε αγώνες Spartan. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήμουν ικανός για κάτι τέτοιο! Ένας αγώνας είναι μια τόσο διασκεδαστική και συναρπαστική εμπειρία. Ο στόχος μου για το 2026 είναι να ολοκληρώσω το “trifecta” των αγώνων – τρέχοντας έναν αγώνα 5Κ, έναν 10Κ και έναν 21Κ μέσα σε ένα έτος».

Τι έμαθα από αυτό το ταξίδι βελτίωσης της υγείας μου

«Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από αυτή την απώλεια βάρους είναι ότι πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι το φαγητό. Η ζάχαρη και ορισμένα είδη υδατανθράκων αποτελούν τον καταλύτη για πολλές ασθένειες. Βρίσκονται σε τόσα πολλά τρόφιμα, και αυτό μου δίνει κίνητρο να αλλάξω τον τρόπο που τρέφομαι. Με τη σειρά του, αυτό αλλάζει τον τρόπο που φέρομαι στο σώμα μου.

Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι μπόρεσα να μοιραστώ την εμπειρία μου με την οικογένεια και τους φίλους μου. Αμέτρητοι άνθρωποι με ρώτησαν πώς τα κατάφερα. Αφού μοιράστηκα όσα έμαθα, πολλοί επέστρεψαν για να μου πουν ότι έχασαν και οι ίδιοι βάρος και άλλαξαν τη ζωή τους.

Το μυστικό της επιτυχίας: Η απώλεια βάρους απαιτεί αργή και σταθερή πρόοδο. Επίσης, δεν είναι τόσο αυστηρή όσο νομίζει ο κόσμος. Εξακολουθώ να απολαμβάνω ένα γλυκό περιστασιακά. Είναι σημαντικό να αφήνουμε χώρο για μικρές απολαύσεις».