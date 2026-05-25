Νίκος Χαρδαλιάς: «Το δημογραφικό απαιτεί εθνική στρατηγική με διάρκεια και αλλαγή νοοτροπίας»

Enikos Newsroom

Πολιτική

Χαρδαλιάς
Τη δημογραφική κρίση ως τη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη πρόκληση για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», ενώ υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά συνολικά την Ευρώπη και τον δυτικό κόσμο.

Της Αργυρώς Μαυρούλη

Ο κ. Χαρδαλιάς στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεχή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων στον πληθυσμό, προειδοποιώντας ότι χωρίς μια επιτακτική και συνεκτική εθνική στρατηγική η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με δραματική πληθυσμιακή συρρίκνωση τις επόμενες δεκαετίες.

Όπως ανέφερε, οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο πληθυσμός της χώρας μπορεί να μειωθεί έως και κατά 35%, εάν δεν υπάρξουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης της οικογένειας, της περιφέρειας και της κοινωνικής συνοχής.

«Να δημιουργήσουμε σταθερό περιβάλλον για τη σύγχρονη οικογένεια»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε ότι βασικός στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τη σύγχρονη οικογένεια, μέσα από πολιτικές που θα ενισχύουν την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων και θα διευκολύνουν τη δημιουργία οικογένειας.

Στο πλαίσιο αυτό ανέδειξε τον ρόλο των ευρωπαϊκών πόρων και ιδιαίτερα του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο – όπως είπε – λειτουργεί ως σημαντικός σύμμαχος στην προσπάθεια αντιμετώπισης των κοινωνικών και δημογραφικών προκλήσεων.

Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι μέσω πόρων ύψους 336 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται η χορήγηση vouchers για δομές προσχολικής φροντίδας και απασχόλησης, καλύπτοντας περίπου 132.000 παιδιά σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λειτουργία 476 δομών δημιουργικής απασχόλησης και 90 κέντρων για παιδιά, ενώ υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την κατασκευή νέων βρεφονηπιακών σταθμών και μονάδων φροντίδας.

Στήριξη οικογενειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο Περιφερειάρχης συνέδεσε τη δημογραφική πολιτική και με την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας ότι η οικονομική σταθερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι να σχεδιάσουν το μέλλον τους.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στηρίζουν τόσο τις θέσεις εργασίας όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργώντας συνθήκες μεγαλύτερης ασφάλειας για τις οικογένειες.

«Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε οικονομικά μέτρα, αλλά απαιτεί και βαθύτερη αλλαγή νοοτροπίας. Όπως είπε, η πολιτεία, η αυτοδιοίκηση, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία συνολικά οφείλουν να κινηθούν «ακόμη πιο δυναμικά», προκειμένου να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στη νέα γενιά να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια και προοπτική.

«Οφείλουμε να δώσουμε μέλλον στη νέα γενιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η μάχη απέναντι στη δημογραφική συρρίκνωση απαιτεί συνεργασία, συνέπεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

 

