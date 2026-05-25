Δημογραφικό 2026: Η μακροπρόθεσμη δέσμευση για το δημογραφικό στο επίκεντρο της παρέμβασης Καραβία

Την ανάγκη για μια συνεχή, μακροπρόθεσμη και ολιστική στρατηγική απέναντι στη δημογραφική πρόκληση, ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα κινείται σήμερα «στην αντίθετη κατεύθυνση της πληθυσμιακής άνθησης», με τις δημογραφικές πιέσεις να εντείνονται διαρκώς.

Της Αργυρώς Μαυρούλη

Ο επικεφαλής της Eurobank σημείωσε ότι η ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς στο συνέδριο αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα κοινής αποδοχής της σοβαρότητας του προβλήματος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η παρουσία όλων των πλευρών «είναι μήνυμα δέσμευσης και συμμετοχής», επισημαίνοντας ότι το δημογραφικό έχει πλέον ανέβει «πολλές βαθμίδες στην ιεράρχηση των πολιτών», γεγονός που δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται ολοένα και περισσότερο τις διαστάσεις της πρόκλησης.

«Απαιτείται συνέπεια και διάρκεια»

Ο κ. Καραβίας τόνισε ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού δεν μπορεί να περιοριστεί σε αποσπασματικές πρωτοβουλίες ή σε βραχυπρόθεσμες πολιτικές, αλλά απαιτεί συνέπεια, διάρκεια και σταθερή προσήλωση.

Υπενθύμισε ότι η Eurobank ανέλαβε ήδη από το 2021 πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της κοινωνικής και οικονομικής έκτασης του προβλήματος, επιχειρώντας να συμβάλλει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση πρακτικών λύσεων, σε συνεργασία με την πολιτεία και κοινωνικούς φορείς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις δράσεις που υλοποιεί η τράπεζα σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης συνδέεται άμεσα με τη στήριξη της περιφέρειας και τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν σε νέους ανθρώπους και οικογένειες να παραμείνουν στον τόπο τους.

Οι δράσεις στήριξης οικογενειών και ακριτικών περιοχών

Αναφερόμενος στις κοινωνικές παρεμβάσεις της τράπεζας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank στάθηκε στη συνεργασία με την Be-Live, μέσω της οποίας έχουν ήδη γεννηθεί 85 παιδιά σε ακριτικές περιοχές της χώρας, στηρίζοντας ζευγάρια που αντιμετώπιζαν προβλήματα γονιμότητας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Αποστολή, μέσω της οποίας παρέχονται βρεφικά πακέτα και υποστήριξη σε οικογένειες μετά τη γέννηση παιδιών, ενισχύοντας νοικοκυριά που βρίσκονται σε πιο ευάλωτες περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στη συνεργασία με την Eurolife FFH για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο συνδέεται με συνολικές παρεμβάσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών.

Στέγη, εργασία και περιφέρεια

Ο κ. Καραβίας υπογράμμισε ότι η δημογραφική πολιτική δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε επιδόματα ή οικονομικές ενισχύσεις, αλλά πρέπει να συνδέεται με την πρόσβαση στη στέγη, τη σταθερή εργασία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα στεγαστικά προγράμματα της τράπεζας με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης και μειωμένα επιτόκια, καθώς και στις πρωτοβουλίες για τη στήριξη εργαζομένων σε απομακρυσμένες περιοχές.

Όπως αποκάλυψε, η Eurobank έχει ήδη μεταφέρει δεκάδες θέσεις εργασίας από την Αθήνα προς την περιφέρεια μέσω μοντέλων τηλεργασίας, συμβάλλοντας στην αποκέντρωση της απασχόλησης και στη δημιουργία νέων επαγγελματικών δυνατοτήτων εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η τράπεζα συμμετέχει σε δράσεις για την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας για επαγγελματικές ομάδες κρίσιμες για την περιφέρεια, όπως γιατροί και δάσκαλοι, σε περιοχές όπου το στεγαστικό πρόβλημα λειτουργεί αποτρεπτικά για την κάλυψη βασικών κοινωνικών αναγκών.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της Eurobank υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί υπόθεση εθνικής συνέχειας και συλλογικής ευθύνης, απαιτώντας συντονισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και πολιτικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που θα δημιουργούν πραγματικές προοπτικές για τις νέες γενιές.

Ολόκληρη η ομιλία του

Κύριε Πρόεδρε,

Επειδή είναι γνωστό το ενδιαφέρον σας για την ιστορία, γι’ αυτό ξεκινώ με μια ιστορική αναφορά:

«Οι Έλληνες είναι ο λαός του μέλλοντος εις τη Μεσογειακή Ανατολή. Είναι τώρα 5-6 εκατομμύρια. Εάν επεκταθούν, ως υπολογίζομεν, θα γίνουν 20 εκατομμύρια εντός 50 ετών. Άριστοι ναύται, θα καταστούν δύναμις ναυτική…»

Η πρόβλεψη, που έγινε πριν από 100 χρόνια, αποδίδεται στον Βρετανό Πρωθυπουργό Λόυδ Τζώρτζ και επιβεβαιώθηκε μόνο ως προς το ένα σκέλος της. Η χώρα μας έχει καταστεί «δύναμις ναυτική». Εν μέρει, αυτό οφείλεται και στη συναίνεση του πολιτικού κόσμου, όπως προκύπτει και από την ύπαρξη σχετικής συνταγματικής πρόνοιας. Όμως, το δεύτερο σκέλος, περί πληθυσμιακής άνθησης της χώρας, όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά σήμερα κινούμαστε στην αντίθετη κατεύθυνση.

Η δημογραφική απειλή είναι μεγάλη – τουλάχιστον, όμως, δημιουργεί συνθήκες συναίνεσης, παρότι δεν αποτελεί κύριο γνώρισμά μας. Η παρουσία σας σήμερα, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, αποτελεί μήνυμα δέσμευσης της Πολιτείας. Η συμμετοχή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένδειξη καθολικής αναγνώρισης της σημασίας του δημογραφικού για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ελλάδας. Και το γεγονός πως αυτό το συνέδριο γίνεται για πέμπτη κατά σειρά χρονιά δείχνει πως η αντιμετώπισή του προϋποθέτει ενασχόληση με διάρκεια και συνέπεια. Ευχαριστώ τον κ. Χατζηνικολάου και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.

Αλλά και η κοινωνία κατανοεί όλο και περισσότερο την έκταση της πρόκλησης. Η Eurobank ανέλαβε την πρωτοβουλία για το δημογραφικό το 2021, με την ευκαιρία των 200 ετών από την έναρξη του απελευθερωτικού Αγώνα. Είχαμε εξαρχής από τη Πολιτεία στήριξη και συνεργασία. Μέσα στην 5ετία, όλες οι έρευνες συγκλίνουν ότι το δημογραφικό έχει ανέβει πολλές βαθμίδες στην ιεράρχηση των πολιτών. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος μας και είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που συμβάλαμε στο μέτρο των δυνάμεών μας.

Είχαμε πει εξαρχής ότι η δέσμευσή μας ήταν μακροπρόθεσμη και η αντίληψή μας ολιστική. Διαπιστώσαμε ότι ιδίως στις ευαίσθητες ακριτικές περιοχές, όπου επικεντρώσαμε τη δραστηριότητα μας, απαιτείται δέσμη κινήσεων με ενιαίο κεντρικό στόχο: ζωντανές, λειτουργικές, αυτοδύναμες κοινότητες. Θα περιγράψω λοιπόν επιγραμματικά πώς αρθρώνουμε τον σχετικό σχεδιασμό μας.

Πρώτα από όλα, βέβαια, πρέπει να αυξάνει ο πληθυσμός, να γεννιούνται παιδιά. Η δράση που μας δίνει τη μεγαλύτερη συγκίνηση είναι, χωρίς αμφιβολία, η συνεργασία μας με τη Be-Live για εξωσωματική γονιμοποίηση σε οικογένειες που αλλιώς δεν θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν. Ευχαριστώ τους ιδρυτές κκ. Κελλάρη και Χηνιάδη, ο κ. Κελλάρης συμμετέχει στο συνέδριο και θα σας πει πώς καταφέραμε να έρθουν στον κόσμο μέχρι σήμερα 85 νέες ζωές, οι περισσότερες σε ακριτικές περιοχές. Κύριε Κελλάρη συνεχίζουμε, και θα γιορτάσουμε ελπίζω σύντομα την 100ή γέννηση…

Όταν γεννιέται ένα βρέφος, η οικογένεια χρειάζεται στήριξη. Σε συνεργασία με την Αποστολή, την φιλανθρωπική οργάνωση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, βοηθάμε με βρεφικά πακέτα οικογένειες που έχουν ανάγκη στις περιοχές αναφοράς της πρωτοβουλίας μας – τον Έβρο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Και παράλληλα, μαζί και με την ασφαλιστική Eurolife στηρίζουμε τη δημιουργία παιδικών σταθμών στις ίδιες περιοχές.

Παιδιά σημαίνει σχολεία. Συμμετέχουμε στη χρηματοδότηση του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου από κοινού με τις 3 άλλες συστημικές τράπεζες για την ανακαίνιση των δημοσίων σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Πρόσφατα υπογράψαμε τον 2ο κύκλο αυτής της πρωτοβουλίας, και συνεχίζουμε. Ώστε, να καταστεί η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει ποτέ αναληφθεί στη χώρα μας, συνολικού ύψους 400 εκ. ευρώ.

Για να μείνει μια οικογένεια σε έναν τόπο και να μπορεί να μεγαλώσει, το πρώτο που χρειάζεται είναι στέγη. Η Eurobank χορηγεί στεγαστικά δάνεια με εξαιρετικά χαμηλό κόστος, 1% σταθερό, για οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά, που θέλουν να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία στις συγκεκριμένες ακριτικές περιοχές.

Χρειάζεται στέγη και βέβαια χρειάζεται δουλειά. Εδώ κάνουμε δύο κινήσεις ουσίας. Πρώτον, μεταφέραμε δεκάδες μόνιμες θέσεις εργασίας της Eurobank από την Αθήνα στην ακριτική Ελλάδα – χάρη στη δυνατότητα τηλεργασίας. Είναι κυρίως μητέρες με παιδιά, που τα μεγαλώνουν δουλεύοντας από το σπίτι τους. Δεύτερον, στηρίζουμε την τοπική ανάπτυξη μέσα από το θεσμό των μικροπιστώσεων, χρηματοδοτώντας επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Συνεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό με τον οργανισμό AFI Microfinance και ήδη έχουμε απτά αποτελέσματα στον Έβρο, δείγματα των οποίων θα δείτε στη συνέχεια.

Και, σήμερα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα. Για να έχει ζωή μια τοπική κοινότητα, ιδιαίτερα κοντά στα σύνορα, χρειάζονται δημόσιες υποδομές και λειτουργίες – εκπαίδευση, περίθαλψη, πρόνοια, δημόσιες υπηρεσίες. Πολλές φορές, εργαζόμενοι διστάζουν να μετακινηθούν σε τέτοιες περιοχές και θέσεις μένουν κενές. Ένας από τους λόγους είναι το κόστος και η ποιότητα των διαθέσιμων κατοικιών. Για να ξεπεραστεί αυτή η αναστολή, η Eurobank, σε συνεργασία με τοπικές αρχές, χορηγεί τη δημιουργία κατοικιών -πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσουμε από την Ορεστιάδα- ώστε ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο γιατρός, ο νοσηλευτής, να έχουν εξασφαλισμένη ποιοτική και φτηνή κατοικία. Ήταν μια πρόταση της τότε υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κας Σοφίας Ζαχαράκη και την ευχαριστούμε γι’ αυτό. Συνεχίζουμε την ίδια εξαιρετική συνεργασία και με την κα Δόμνα Μιχαηλίδου, ετοιμάζουμε κάτι μαζί – αλλά είναι καλύτερα να το ακούσετε σε πολύ λίγο από την ίδια.

Κυρίες και κύριοι,

Σχεδόν κάθε χρόνο, σε αυτό το συνέδριο, κάνουμε μια ανάλογη εξαγγελία και προχωρούμε, όπως δείχνει ο απολογισμός, στην υλοποίησή της. Εύχομαι στις εργασίες του συνεδρίου καλή επιτυχία, ώστε και οι δικές μας δράσεις να αθροιστούν σε ένα ευρύτερο σχέδιο, με αγαστή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Την υπογραμμίζει η παρουσία του Πρωθυπουργού.

Κύριε Πρόεδρε,

σας ευχαριστούμε και από τη δική μας πλευρά για την σταθερή συμμετοχή και τη στήριξη.