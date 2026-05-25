Ιράν: Τα πυρηνικά στο τραπέζι μόνο μετά το «μνημόνιο συνεννόησης» με τις ΗΠΑ – Προειδοποιήσεις για σαμποτάζ από το Ισραήλ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Μπουσέρ
Φωτογραφία: Reuters
Σε διευκρινίσεις σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ προχώρησε το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι η συζήτηση για το ευαίσθητο πυρηνικό του πρόγραμμα θα ξεκινήσει μόνο εφόσον οριστικοποιηθεί ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης (MoU) με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Τεχεράνη έστειλε σαφή μηνύματα για το καθεστώς διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, εκφράζοντας ταυτόχρονα έντονες ανησυχίες για πιθανές προσπάθειες του Ισραήλ να τορπιλίσει τις διπλωματικές συνομιλίες.

Το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών για τα πυρηνικά

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, επιβεβαίωσε ότι έχει επιτευχθεί σύγκλιση σε πολλά σημεία του πιθανού μνημονίου με τις ΗΠΑ, έσπευσε όμως να χαμηλώσει τους τόνους, σημειώνοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στην υπογραφή.

Όπως εξήγησε ο Μπαγκαέι, σε περίπτωση που το μνημόνιο οριστικοποιηθεί, ορισμένες λεπτομέρειές του καθώς και άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού, θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση σε μια επόμενη περίοδο 60 ημερών.

Το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ

Αναφερόμενος στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ, ο Ιρανός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να εισπράξει διόδια.

Ωστόσο διευκρίνισε πως, «είναι φυσικό ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα απαιτούν ένα αντίτιμο».

Ο Μπαγκαΐ υπογράμμισε ότι η διαχείριση του υδάτινου δρόμου ανήκει αποκλειστικά στα παράκτια κράτη, συμπληρώνοντας: «Βρισκόμαστε σε επαφή με τις χώρες που συνορεύουν με τα Στενά του Ορμούζ για την παροχή ασφάλειας εκεί και για την προστασία των συμφερόντων τους».

Παράλληλα, ο ίδιος διέψευσε τις φήμες για επικείμενες μετακινήσεις στο μέτωπο της διαμεσολάβησης, αναφέροντας ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για επίσημη επίσκεψη στο Πακιστάν, ούτε για επίσκεψη Πακιστανών διαμεσολαβητών στην Τεχεράνη.

Φόβοι για ισραηλινό «δάκτυλο» στις συνομιλίες

Σχολιάζοντας την πορεία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν και την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να υπονομεύσει τις συνομιλίες.

«Οι σιωνιστικές οντότητες βάζουν τα δυνατά τους για να υπονομεύσουν τη συμφωνία, και αναμένουμε κάποιες ενέργειες από το Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη συνέχεια, επισημαίνοντας την επιρροή των υποστηρικτών του πολέμου στα αμερικανικά κέντρα αποφάσεων.

«Τίποτα δεν αποκλείεται. Ωστόσο, εκείνες οι χώρες που απευθύνουν κάλεσμα για πόλεμο και εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των σιωνιστικών οντοτήτων, γίνονται ευρέως αισθητές στα μέσα ενημέρωσης, και ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στους Αμερικανούς αξιωματούχους».

