Ολυμπιακός: Η πιο γλυκιά «καλημέρα» με το τρόπαιο της Euroleague – Η αποθέωση από τον Έντι Τζόνσον

Η επόμενη ημέρα της κατάκτησης της EuroLeague βρίσκει τον Ολυμπιακό στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τους φιλάθλους του σε κατάσταση απόλυτης έκστασης.

Μετά τον συγκλονιστικό τελικό του Final Four στο «Telekom Center Athens», όπου οι Πειραιώτες λύγισαν τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, το ολόφωτο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φιλοξένησε ένα απέραντο, υπαίθριο ολονύχτιο πάρτι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η ανάδειξη του Ολυμπιακού σε τετράκις πρωταθλητή Ευρώπης σκόρπισε υπερηφάνεια στους φιλάθλους του, με τον απόηχο της επιτυχίας να ξεπερνά τα σύνορα της χώρας.

Μια ιστορική «καλημέρα» και η αποθέωση από τον Έντι Τζόνσον

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ επέλεξε το πρωί της Δευτέρας να χαιρετήσει τους φιλάθλους της με την πιο γλυκιά ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Στην φωτογραφία δεσπόζει το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο, με τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Κώστα Παπανικολάου και Σάσα Βεζένκοβ να ποζάρουν χαμογελαστοί.

Η είδηση της επικράτησης του Ολυμπιακού προκάλεσε την άμεση αντίδραση ενός παλιού γνώριμου και αγαπημένου της εξέδρας.

Ο Έντι Τζόνσον, ο Αμερικανός που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο λιμάνι τη σεζόν 1994-95, οδηγώντας τότε την ομάδα στην εγχώρια κορυφή και στον τελικό της Σαραγόσα, έσπευσε να μοιραστεί τον ενθουσιασμό του.

Congrats- Congrats- Congrats ! Big Red 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 https://t.co/SoXX07v6qp — Eddie A Johnson (@Jumpshot8) May 24, 2026



Ο 67χρονος πλέον παλαίμαχος άσος του ΝΒΑ αποθέωσε τον Ολυμπιακό μέσω της πλατφόρμας Χ, ενώ έκανε και ξεχωριστή αναφορά στον μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς και MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ, εκφράζοντας την περηφάνια του για τον σύλλογο.

Το «ευχαριστώ» των πρωταγωνιστών στη λαοθάλασσα

Η επιστροφή της αποστολής στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά συνοδεύτηκε από μοναδικές εικόνες. Παρά το προχωρημένο της ώρας, χιλιάδες φίλοι της ομάδας παρέμεναν στις θέσεις τους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ανάγκασε τους πάντες να υποκλιθούν στο μεγαλείο του κόσμου.

Από την πλευρά τους, οι αρχιτέκτονες αυτής της επιτυχίας δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους.

Ο coach Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος είδε το πλάνο του να αποδίδει καρπούς με τον πιο εμφατικό τρόπο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την κατάκτηση του τροπαίου, θέλησε να αφιερώσει το τρόπαιο στη διοίκηση της ΚΑΕ, υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξη που του παρείχαν.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος, παρά την εμφανή κόπωση και τη βραχνιασμένη φωνή του, μίλησε στην πλατεία Κοραή για τη δικαίωση των κόπων μιας ολόκληρης χρονιάς.

«Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Αυτό είναι Ολυμπιακός. Όλοι εσείς και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το γκρουπ. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα», είπε.

Νωρίτερα, τόσο ο Έλληνας τεχνικός όσο και ο αρχηγός της ομάδας προχώρησαν σε μια ιδιαίτερη και συγκινητική αφιέρωση προς τη διευθύντρια εισιτηρίων της ΚΑΕ, Κανέλα Χρυσονίδου.

Υποσχέσεις για το μέλλον και το «νέο σπίτι»

Το πάρτι τίτλου είχε, ωστόσο, και έντονο το στοιχείο της επόμενης ημέρας.

Ο Σάσα Βεζένκοβ, εμφανώς συγκινημένος, θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές των προηγούμενων ετών και τις χαμένες ευκαιρίες, δίνοντας όμως αμέσως το σύνθημα για την κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος, δείχνοντας ότι η δίψα αυτής της ομάδας δεν σταματά εδώ.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όταν επέστρεφα από την Αμερική το 2024 και ήρθα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν αυτές ακριβώς τις στιγμές. Ξέρω ότι περάσαμε μαζί δύσκολα. Τα προηγούμενα χρόνια πονέσαμε. Αλλά θέλω να πω κάτι που αυτή την στιγμή μπορεί να μη μοιάζει σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα», τόνισε ο MVP της regular season της Euroleague.

Τέλος, το δικό τους στίγμα άφησαν οι διοικητικοί ηγέτες του συλλόγου, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.

Αφού ευχαρίστησαν τον κόσμο για την πίστη και την πρωτόγνωρη υποστήριξη, έβγαλαν μια σημαντική είδηση για το μέλλον του τμήματος.

Όπως τόνισαν, ο Ολυμπιακός θα μπει σε λίγους μήνες στο αναμορφωμένο, ιδιόκτητο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχοντας πλέον τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης, με την υπόσχεση ότι τα καλύτερα για τον σύλλογο βρίσκονται ακόμα μπροστά.

Μπαρτζώκας: Με την επετειακή φανέλα των 100 χρόνων στο πούλμαν των πρωταθλητών

Η δικαίωση για τον Έλληνα τεχνικό ήταν απόλυτη και ο ίδιος δεν έκρυβε τη μεγάλη του συγκίνηση, απολαμβάνοντας κάθε δευτερόλεπτο της επιτυχίας.

Κατά την αναχώρηση της ομάδας από το ξενοδοχείο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να επιβιβαστεί τελευταίος στο ανοιχτό πούλμαν, δίνοντας το σύνθημα για την εκκίνηση των πανηγυρισμών.

Φορώντας την επετειακή μπλούζα για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του συλλόγου, ο αναμορφωτής του Ολυμπιακού την έδειξε γεμάτος περηφάνια προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Η κίνηση αυτή πυροδότησε το πρώτο μεγάλο κύμα αποθέωσης, με τους χιλιάδες οπαδούς να δονούσαν την ατμόσφαιρα φωνάζοντας ρυθμικά το αγαπημένο τους σύνθημα: «Πού είναι ο Μπαρτζώκας;».