Δηλώσεις Γιώργου Μπαρτζώκα: «Πριν 6,5 χρόνια δεν ήθελα να έρθω και το έκανα για τους Αγγελόπουλους»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του λίγη ώρα μετά την κατάκτηση της Euroleague στο «Telekom Center Athens», αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη της ομάδας που καθοδήγησε στους ιδιοκτήτες, που όλα αυτά τα χρόνια είχε την στήριξη τους, όπως ανέφερε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας προπονητής:

«Είναι αφελές να απαντώ στην ερώτηση για το πως αισθάνομαι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η στιγμή είναι η στιγμή του Εβάν (Φουρνιέ) και στους παίκτες. Αφιερώνω τη νίκη στην Κανέλλα μέλος του συλλόγου, σε ένα δυνατό άνθρωπο.

Αφιερώνω τη νίκη στους ιδιοκτήτες, αλλά και στους παίκτες που έκαναν όλη αυτή την πορεία. Ιδιαίτερα αφιερώνω αυτή τη νίκη στους παλιούς αλλά και στον Φαλ και φυσικά στον κόσμο που μας συμπαραστέκεται συνέχεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η ζωή. Όλη μας έχουμε μια διαδρομή που έχει εύκολα αλλά και δύσκολα. Το θέμα είναι όταν είσαι στον Ολυμπιακό να αντέχεις όταν χάνεις. Όλα είναι θέμα υπομονής, αλλά και να αγαπάς αυτό που κάνεις ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε ένα σύλλογο που τον νιώθεις… σα στο σπίτι σου».

Για την στήριξη που είχε από τους αδελφούς Αγγελόπουλους: «Όλα αυτά τα χρόνια είχα την στήριξη τους. Έφυγα από την ομάδα και γύρισα μόνο και μόνο γι’ αυτούς. Όταν επέστρεψα μάλιστα, αυτό συνέβη κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά σίγουρα άξιζε τον κόπο»

Η συγκινητική αφιέρωση του Μπαρτζώκα στην διευθύντρια εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ο προπονητής του Ολυμπιακoύ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη Διευθύντρια Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Κανέλλα Χρυσονίδου, που ταλαιπωρείται από πρόβλημα υγείας.

«Θέλω να αφιερώσω την κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλλα, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά.

Αφιερώνω την κατάκτηση του τροπαίου στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα και να την υποστηρίζουν. Στους παίκτες μας που ήταν πρώτοι στην κανονική περίοδο και έσπασαν την κατάρα.

Ιδιαίτερα τους πιο παλιούς, που έφεραν την ομάδα πέντε φορές κοντά στην κορυφή και αξίζουν λίγο παραπάνω από τους νεοφερμένους.

Και στον φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν την αγάπη μου. Ξέρουμε τι χαρά τους δώσαμε κι εκείνοι μας τη δίνουν όλα αυτά τα χρόνια.

Κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η ζωή, από τα χειρότερα στα καλύτερα, όλοι κάνουμε μια διαδρομή, που έχει αποτυχίες και επιτυχίες», δήλωσε.

«Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, για τα δύσκολα πρέπει να κοπιάσεις», είχε αναφέρει νωρίτερα στην κάμερα της ΕΡΤ.

Δείτε το βίντεο: