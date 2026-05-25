Η Κούβα παρέλαβε επισιτιστική βοήθεια από την Κίνα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Κούβα
πηγή: Unspalsh
Η Κούβα παρέλαβε ένα πρώτο φορτίο 15.000 τόνων ρυζιού που έστειλε η Κίνα, που έχει υποσχεθεί να διαθέσει κατά φάσεις συνολικά 60.000 τόνους, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Η νήσος, υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, περνά τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση, με εκφάνσεις τις ελλείψεις βασικών διατροφικών ειδών και φαρμάκων, καθώς και τις μακρές διακοπές της ηλεκτροδότησης, κατάσταση που επιδεινώνει ο πετρελαϊκός αποκλεισμός τον οποίο επέβαλε η Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο.

«Λάβαμε με βαθιά ευγνωμοσύνη 15.000 τόνους ρυζιού που έστειλαν ο λαός, το κόμμα και η κυβέρνηση της Κίνας», ανέφερε ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ μέσω X.

Ο αρχηγός του κράτους πρόσθεσε ότι αυτό το «μεγάλο φορτίο (…) αποτελεί την αρχή νέας δωρεάς συνολικά 60.000 τόνων, που θα φθάσουν προοδευτικά» στη νήσο.

Από την πλευρά του, ο κινέζος πρεσβευτής Χουά Σιμ τόνισε πως αυτοί οι 60.000 τόνοι ρυζιού αποτελούν «τη μεγαλύτερη ποσότητα επισιτιστικής βοήθειας» που έστειλε η Κίνα στην Κούβα «τα τελευταία χρόνια», σύμφωνα με πλάνα από την τελετή υποδοχής του φορτίου, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση της νήσου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου Μπέτσι Ντίας διευκρίνισε πως η βοήθεια θα φτάσει σε τέσσερα φορτία 15.000 τόνων.

Η Κίνα, που συγκαταλέγεται στους κυριότερους συμμάχους και εμπορικούς εταίρους της Κούβας στην Ασία, κατήγγειλε την περασμένη Πέμπτη την άσκηση δίωξης από τις αρχές των ΗΠΑ σε βάρος του πρώην προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, για «φόνο» Αμερικανών το 1996, τονίζοντας πως εναντιώνεται στην «κατάχρηση δικαστικών μέσων».

«Η Κίνα υποστηρίζει σθεναρά την Κούβα στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας της και της εθνικής αξιοπρέπειάς της κι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη ανάμιξη» στις υποθέσεις της, ανέφερε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Την επομένη της απαγγελίας κατηγοριών, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυσε στην Αβάνα ότι η Ουάσιγκτον είναι «αποφασισμένη» να προχωρήσει στην επιβολή πολιτικής αλλαγής στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

