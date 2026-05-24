Η απομόνωση του Πούτιν: Οι ρωσικές ελίτ βλέπουν «διαφαινόμενη καταστροφή» – Το δείπνο με την πρώην δασκάλα του και ο φόβος του για πιθανό πραξικόπημα

Άρθρο της εφημερίδας Guardian αναλύει την τρέχουσα πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα στη Ρωσία. Εστιάζει στην προσπάθεια του Κρεμλίνου να προβάλει μια εικόνα σταθερότητας και εγγύτητας του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον λαό, την ώρα που δυτικά δημοσιεύματα τον παρουσίαζαν απομονωμένο.

Παράλληλα, μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων της ρωσικής ελίτ και αξιωματούχων πληροφοριών, το ρεπορτάζ αναδεικνύει τη βαθιά απογοήτευση των ανώτερων στρωμάτων από τις οικονομικές επιπτώσεις και την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και τις έντονες κοινωνικές αντιδράσεις, που προκαλούν τα πρωτοφανή μέτρα καταστολής και οι περιορισμοί στο διαδίκτυο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αντιμέτωπος με μια «διαφαινόμενη καταστροφή»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σταμάτησε έξω από ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Μόσχας νωρίτερα τον Μάιο, οδηγώντας ένα ρωσικής κατασκευής SUV και ντυμένος κάζουαλ, με τζιν και ένα ελαφρύ μπουφάν. Κρατώντας μια ανθοδέσμη, περπάτησε χωρίς βιασύνη στο λόμπι και αγκάλιασε την πρώην δασκάλα του στο σχολείο, Βέρα Γκουρέβιτς, η οποία τον φίλησε και στα δύο μάγουλα. Στη συνέχεια, βοήθησε την Γκουρέβιτς να μπει στο αυτοκίνητό του και την οδήγησε στο Κρεμλίνο για δείπνο.

Το περιστατικό αυτό συνέβη μόλις μία ημέρα αφότου αρκετά δυτικά Μέσα Ενημέρωσης, επικαλούμενα μια έκθεση ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών, ισχυρίστηκαν ότι ο Πούτιν είχε περάσει εβδομάδες κρυμμένος σε ένα υπόγειο καταφύγιο, κυριευμένος από φόβους για δολοφονία ή ακόμα και για πραξικόπημα.

Η τηλεοπτική αυτή συνάντηση ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να ενισχύσει μια πολύ διαφορετική εικόνα του Ρώσου ηγέτη, την οποία ο ίδιος έχει καλλιεργήσει κατά τη διάρκεια των 25 ετών του στην εξουσία: εκείνη του προσιτού, σίγουρου προέδρου, ενός ανθρώπου του λαού που επισκέπτεται χαλαρά μια παλιά του δασκάλα.

Όμως, ενώ οι φόβοι για ένα επικείμενο πραξικόπημα είναι υπερβολικοί, υπάρχει μικρή αμφιβολία ότι ο Πούτιν εισέρχεται στην πιο απαιτητική περίοδο της μακράς διακυβέρνησής του. Συνεντεύξεις με αρκετούς ανθρώπους από το περιβάλλον του Ρώσου ηγέτη, καθώς και με πηγές από τον ρωσικό επιχειρηματικό κόσμο και αξιωματούχους των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, συνθέτουν την εικόνα ενός απομονωμένου ηγέτη, περιτριγυρισμένου από μια ελίτ που απογοητεύεται ραγδαία, τόσο από τον παραπαίοντα πόλεμο στην Ουκρανία όσο και από την οικονομική ύφεση στο εσωτερικό της χώρας.

«Растет ощущение катастрофы». Российская элита разочаровалась в Путине из-за его одержимости войной, блокировок интернета и падения экономикиhttps://t.co/32VZdomzl8 — The Moscow Times (RU) (@MoscowTimes_ru) May 24, 2026



«Υπάρχει σίγουρα μια αλλαγή στο κλίμα μεταξύ των ελίτ φέτος… υπάρχει βαθιά απογοήτευση για τον Πούτιν», δήλωσε ένας καλά δικτυωμένος επιχειρηματικός ηγέτης, προσθέτοντας ότι υπάρχει «μια αυξανόμενη αίσθηση ότι κάποιου είδους καταστροφή διαφαίνεται στον ορίζοντα».

Putin’s inner circle is gradually losing trust in him, and the Kremlin dictator himself is becoming increasingly isolated. Despite this, Putin does not plan to end the war and is determined to continue fighting. — PPN – PulsePoint News (@wogoa1) May 24, 2026



«Κανείς δεν πιστεύει ότι τα πάντα θα καταρρεύσουν ξαφνικά αύριο», δήλωσε η πηγή. «Αλλά υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι συνεχίζουν να λαμβάνονται εντελώς παράλογες, αυτοκαταστροφικές αποφάσεις. Άνθρωποι που κάποτε υπερασπίζονταν τον Πούτιν, δεν το κάνουν πλέον. Κάθε αίσθηση μέλλοντος έχει χαθεί».

Τα ποσοστά δημοτικότητας του Πούτιν υποχωρούν, η οικονομία δέχεται αυξανόμενες πιέσεις και ακόμη και φιλοκρεμλινοί bloggers, οι οποίοι σπάνια ασκούσαν κριτική στον πρόεδρο, αρχίζουν πλέον να μιλούν ανοιχτά.

Παρά τις ρωγμές που εμφανίζονται στο εσωτερικό, οι υπολογισμοί του Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έχουν αλλάξει και ο ίδιος παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει, σύμφωνα με συνεντεύξεις με πολλά άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του, καθώς και με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους πληροφοριών.

Ο Πούτιν έχει ξεκαθαρίσει στο στενό του περιβάλλον ότι πιστεύει πως η Μόσχα μπορεί να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσαν δύο πηγές με πρόσβαση στον πρόεδρο. «Ο Πούτιν έχει εμμονή με το Ντονμπάς και δεν θα σταματήσει πριν από αυτό», δήλωσε μία από αυτές.

Μιλώντας μετά την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου –η οποία περιορίστηκε λόγω φόβων για ουκρανικές επιθέσεις με drones– ο Πούτιν εξέπληξε πολλούς αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο πόλεμος «πλησιάζει στο τέλος του». Η δήλωση αυτή έγινε πρωτοσέλιδο, αλλά όσοι γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως σημάδι ότι είναι έτοιμος για συμβιβασμό. Αντίθετα, υποδηλώνει ότι ο Πούτιν πιστεύει πως μια στρατιωτική επιτυχία είναι επικείμενη.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσε ότι οι Ρώσοι στρατηγοί έχουν πείσει τον Ρώσο ηγέτη ότι το Ντονμπάς ,θα έχει καταληφθεί μέχρι το τέλος του έτους. «Κατασκευασμένες αναφορές τροφοδοτούνται προς τα πάνω στην ιεραρχία, ισχυριζόμενες ότι η νίκη είναι επικείμενη», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Αυτή η κομπαστική διάθεση δεν αντικατοπτρίζεται επί του παρόντος στο πεδίο της μάχης. Στρατιωτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι, με τον τρέχοντα ρυθμό προέλασης, θα μπορούσε να πάρει χρόνια στη Ρωσία για να καταλάβει πλήρως το Ντονμπάς.

Παράκειται ασαφές σε ποιο βαθμό ο στρατός και οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας παρουσιάζουν στον Πούτιν μια υπερβολικά αισιόδοξη εικόνα. «Ακόμα κι αν πολλοί γύρω του κατανοούν την πραγματικότητα της κατάστασης, δεν γνωρίζουμε τι καταλαβαίνει ο ίδιος ο Πούτιν. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος πληροφοριών.

“Приближается катастрофа”, – российские элиты больше не верят в Путина – The Guardianhttps://t.co/eArPGMi6u2 — Диалог.UA (@Dialog_UA) May 24, 2026



«Φυσικά, οι αξιωματούχοι και ο στρατός παρουσιάζουν μια ρόδινη εικόνα στον Πρόεδρο», δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις στο Κρεμλίνο. «Του λένε ψέματα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα που έχτισε ο Πούτιν».

Ένας άλλος παράγοντας στην απόφαση του Πούτιν να συνεχίσει να μάχεται είναι ότι ο Ρώσος ηγέτης έχει χάσει την πίστη του στην ικανότητα του Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, σύμφωνα με μια πηγή κοντά στον Πούτιν και μια άλλη που εμπλέκεται σε ανεπίσημες διαβουλεύσεις (backchannel).

«Υπήρχε αυτή η διάχυτη αισιοδοξία στη Μόσχα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να παραδώσει το Ντονμπάς μετά την εκλογή του. Αυτή έχει σε μεγάλο βαθμό εξανεμιστεί», δήλωσε μια πηγή που βρίσκεται σε επαφή με τον Πούτιν.

Αν και ο Τραμπ έχει επανειλημμένα διατυμπανίσει πρόσφατα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του –με τη βοήθεια των ΗΠΑ– η ρωσική ηγεσία βλέπει όλο και λιγότερη αξία στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Η Ουκρανία έχει αναγνωρίσει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, την πίεσαν επανειλημμένα σε μια σειρά συναντήσεων να αποσύρει τα ουκρανικά στρατεύματα από εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει.

Όμως το Κίεβο έχει επίσης μειώσει δραματικά την εξάρτησή του από την Ουάσιγκτον, αυξάνοντας παράλληλα τη δική του στρατιωτική παραγωγή. Το ξεμπλοκάρισμα ενός δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ και η εμβάθυνση των δεσμών στρατιωτικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τους Ευρωπαίους συμμάχους έχουν μειώσει περαιτέρω την επιρροή των ΗΠΑ στην Ουκρανία, και το Κίεβο δεν είναι διατεθειμένο να κάνει παραχωρήσεις σε εδάφη χωρίς ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

Προς το παρόν, στόχος της Μόσχας είναι η κατάληψη του Ντονμπάς, και οι Ρώσοι διαπραγματευτές έχουν ξεκαθαρίσει ότι η Μόσχα θα ήταν έτοιμη να επιδιώξει ειρήνη μόλις συμβεί αυτό. Ωστόσο, όσοι βρίσκονται κοντά στον Πούτιν λένε ότι οι φιλοδοξίες του μπορεί να αυξηθούν ξανά εάν διαισθανθεί ότι η Ουκρανία αρχίζει να καταρρέει.

Τότε, δήλωσαν δύο άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του, θα μπορούσε να πιέσει περαιτέρω, διασχίζοντας τον ποταμό Δνείπερο, σε μια προσπάθεια να καταλάβει και τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι προσάρτησε το 2022, αλλά δεν ελέγχει ακόμη πλήρως.

«Δεν είναι μακροπρόθεσμος στρατηγικός αναλυτής», δήλωσε ένας από αυτούς. «Η όρεξή του ανοίγει τρώγοντας».

Δυσαρέσκεια στο εσωτερικό

Κύματα διαφωνίας στην κοινωνία άρχισαν να εμφανίζονται νωρίτερα το 2026, όταν το Κρεμλίνο, απαγόρευσε ή περιόρισε τις περισσότερες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, διατηρώντας την πρόσβαση μόνο σε μια εναλλακτική λύση που υποστηρίζεται από το κράτος.

Το mobile internet στο κέντρο της Μόσχας και σε άλλες περιοχές διακόπτεται περιοδικά ή κλείνει εντελώς, με αποτέλεσμα οι ρωσικές επιχειρήσεις να διαμαρτύρονται για απώλειες δισεκατομμυρίων ρουβλίων.

Οι αρχές έχουν δικαιολογήσει αυτό το πρωτοφανές κατασταλτικό μέτρο ως μέτρο ασφαλείας έναντι των ουκρανικών επιθέσεων με drones και των επιχειρήσεων σαμποτάζ.

Αυτές οι διακοπές λειτουργίας προκάλεσαν μαύρο χιούμορ μεταξύ της ελίτ της Μόσχας. «Στο τραπέζι του δείπνου, όλοι μιλούν για το διαδίκτυο. Είμαστε πλέον κάπου πιο κοντά στη Βόρεια Κορέα», δήλωσε ένας άνθρωπος εκ των έσω του Κρεμλίνου. Οι έλεγχοι του διαδικτύου στην Κίνα, που κάποτε χλευάζονταν συστηματικά στη Ρωσία ως σύμβολο λογοκρισίας, τώρα συζητούνται με έναν βαθμό ζήλειας.

Putin isn’t used to being the one who has to beg. Watch how he walks up to Xi — like a schoolboy called to the principal’s office. pic.twitter.com/chrwyscqIs — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026



Οι διακοπές του διαδικτύου επιβλέπονται από την ισχυρή δεύτερη υπηρεσία της FSB, ένα τρομερό τμήμα εντός των υπηρεσιών ασφαλείας, υπεύθυνο για τη δηλητηρίαση του εκλιπόντος ηγέτη της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι.

Την ίδια στιγμή, πρόσωπα της ρωσικής πολιτικής ελίτ –συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, και του πρώτου αναπληρωτή του επιτελείου, Σεργκέι Κιριγένκο– προσπάθησαν ιδιωτικά να αποτρέψουν τον Πούτιν από ορισμένους από τους αυστηρότερους περιορισμούς, αλλά χωρίς επιτυχία, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

«Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, ο Πούτιν θα ευνοεί τις υπηρεσίες ασφαλείας», δήλωσε ένα άλλο πρόσωπο κοντά στο Κρεμλίνο.

«Το ζήτημα με το διαδίκτυο είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για τη ρωσική κοινωνία. Και έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα οργής», δήλωσε σε τηλεφωνική της συνέντευξη η Ξένια Σομπτσάκ, μια καλά δικτυωμένη Ρωσίδα δημοσιογράφος και κόρη του πρώην πολιτικού μέντορα του Πούτιν.

Η Σομπτσάκ δήλωσε ότι είναι απλώς θέμα χρόνου οι ρωσικές αρχές να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο και να αποκλείσουν όλες τις δυτικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να στραφούν σε εγχώριες εναλλακτικές λύσεις. Προέβλεψε ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να γίνει ήδη από το επόμενο έτος.

«Πιστεύω ότι έχει ληφθεί οριστικά η απόφαση να γίνει αυτό», είπε.

Για πολλούς Ρώσους, το έτος έφερε επίσης υψηλότερους φόρους και αυξανόμενο πληθωρισμό, με μια παραπαίουσα οικονομία που αναγκάζει τις επιχειρήσεις να κλείσουν και εκτοξεύει το κόστος των τροφίμων και των λογαριασμών των νοικοκυριών στα ύψη.

Συνολικά, ο Πούτιν φαίνεται να έχει σπάσει ένα από τα άγραφα κοινωνικά συμβόλαια που στήριζαν τη διακυβέρνησή του από την έναρξη της εισβολής: ότι οι απλοί Ρώσοι θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να αγνοούν τον πόλεμο, αρκεί η καθημερινή ζωή να παρέμενε σταθερή.

Στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η απογοήτευση από τις αρχές έχει γίνει ολοένα και πιο εμφανής. Βίντεο που δείχνουν ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να ξεσπούν κατά των υψηλότερων φόρων, κατοίκους να διαμαρτύρονται για τις επαναλαμβανόμενες διακοπές του διαδικτύου και αγρότες στη Σιβηρία εξοργισμένους με τις μαζικές θανατώσεις ζώων που διέταξαν οι αξιωματούχοι, έχουν γίνει viral.

Ο δείκτης γενικής ευτυχίας της Ρωσίας έπεσε σε χαμηλό 15 ετών τον Απρίλιο, σύμφωνα με κρατική εταιρεία δημοσκοπήσεων, και αρκετές δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι το ποσοστό δημοτικότητας του Πούτιν έχει πέσει στο χαμηλότερο σημείο του από την έναρξη της εισβολής πλήρους κλίμακας της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ο Πούτιν παρακολουθεί στενά τη δημοτικότητά του. Παρακολουθεί τις δημοσκοπήσεις με εμμονή από το 1999», δήλωσε ο Αλεξέι Βενεντίκτοφ, πρώην διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Echo of Moscow, ο οποίος αναγκάστηκε να κλείσει μετά την έναρξη του πόλεμου.

Ο Βενεντίκτοφ θυμήθηκε πώς ο Πούτιν, τού έδειξε κάποτε χαρακτηριστικά τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που κατέγραφαν συντριπτική δημόσια υποστήριξη λίγο μετά την προσάρτηση της Κριμαίας –μια κίνηση στην οποία ο δημοσιογράφος είχε αντιταχθεί– λέγοντάς του: «Δεν είσαι με τον λαό. Εγώ είμαι με τον λαό».

Πραξικόπημα;

Ενώ είναι σαφές ότι η δυσαρέσκεια αυξάνεται μεταξύ της ελίτ και του πληθυσμού, οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι εάν προκύψει μια πραγματική απειλή για το καθεστώς του Πούτιν, αυτή θα προέλθει από τον εσωτερικό του κύκλο και όχι από τον δρόμο.

Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς ισχυρισμούς που αναφέρθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με πηγή μια έκθεση πληροφοριών που συνέταξε μια ανώνυμη ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η υπόνοια ότι ο πρώην υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, θα μπορούσε να αναδειχθεί σε απειλή για τον Πούτιν. Ωστόσο, ένα επικείμενο πραξικόπημα στο Κρεμλίνο θεωρείται από πολλούς υποστηρικτές και επικριτές ως τραβηγμένο.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, με την έγκριση του Πούτιν, συνέλαβαν αρκετούς από τους στενούς συνεργάτες και φίλους του Σοϊγκού, απομονώνοντας περαιτέρω τον άλλοτε ισχυρό πρώην υπουργό, εν μέσω εικασιών ότι και ο ίδιος θα μπορούσε τελικά να εκκαθαριστεί.

«Ο Σοϊγκού δεν έχει δημοτικότητα στον στρατό ούτε βάση υποστήριξης», δήλωσε ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος που τον γνωρίζει προσωπικά. «Δεν θα κινηθεί ποτέ εναντίον του Πούτιν».

Η διαφωνία είναι επίσης απίθανο να προέλθει από τους ολιγάρχες της Ρωσίας. Πολλοί είναι ιδιωτικά τρομοκρατημένοι από τον πόλεμο, αλλά παραμένουν σιωπηλοί, φοβούμενοι να μιλήσουν, δήλωσε ο κορυφαίος Ρώσος επιχειρηματίας. Οι τελευταίοι μήνες έφεραν νέες εκκαθαρίσεις και ένα νέο κύμα κρατικών κατασχέσεων που στοχεύουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πιο αξιοσημείωτη τη σύλληψη του Βαντίμ Μοσκόβιτς, του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή μιας μεγάλης αγροτικής εταιρείας.

«Η επιχειρηματική ελίτ παίζει ρωσική ρουλέτα. Ελπίζουν ότι θα χτυπηθεί ο γείτονάς τους, ενώ οι ίδιοι θα γλιτώσουν», δήλωσε ο Όλεγκ Τίνκοφ, ένας από τους λίγους Ρώσους επιχειρηματικούς ηγέτες που μίλησαν ανοιχτά κατά της εισβολής και εγκατέλειψαν τη χώρα.

«Ποιος πρόκειται να κινηθεί εναντίον του; Όλοι απλώς περιμένουν το τέλος του», πρόσθεσε ο Τίνκοφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος, εν τω μεταξύ, αύξησε το πρόγραμμα των ταξιδιών του τις τελευταίες εβδομάδες, σε μια προσπάθεια που φαίνεται εσκεμμένη προκειμένου να αντικρούσει τα αφηγήματα σχετικά με την ασφάλειά του και την υποτιθέμενη παράνοιά του. «Ο Πούτιν είχε πάντα εμμονή με την ασφάλειά του, αλλά είναι λάθος να υποστηρίζουμε ότι κρύβεται», δήλωσε ένα πρόσωπο κοντά στο Κρεμλίνο που συνάντησε πρόσφατα τον πρόεδρο.

«Δεν, υπάρχει νευρικότητα μεταξύ των ελίτ. Ναι, υπάρχει αβεβαιότητα. Αλλά οι κουβέντες για υπαρξιακή απειλή στη διακυβέρνηση του Πούτιν είναι πρόωρες. Παραμένει στον έλεγχο».

«Растет ощущение катастрофы».

Российская элита разочаровалась в Путине из-за его одержимости войной, блокировок интернета и падения экономики, – Guardian pic.twitter.com/isJucjevcZ — SAW (@SA61W) May 24, 2026

Ο ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος πληροφοριών δήλωσε ότι πολλοί στην κορυφή βρίσκονται «αυτή τη στιγμή στη φάση της αποδοχής», αναγνωρίζοντας τα αυξανόμενα προβλήματα τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στην οικονομία, αλλά χωρίς σχέδια για την αντιμετώπισή τους.

«Καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για μια πτωτική τάση. Αλλά δεν έχω ακούσει να αναρωτιούνται… «Τι πρέπει να κάνουμε γι’ αυτό τότε;»

Ένα απίστευτο αυτογκόλ

Το 1936, ο Τζον Σκοτ, γιος του αείμνηστου ιδιοκτήτη του Guardian και θρυλικού εκδότη Σι Πι Σκοτ, έκανε κάτι πρωτάκουστο για κληρονόμο μέσων ενημέρωσης: απαρνήθηκε το μερίδιό του για το κοινό καλό.

Αφού κληρονόμησε την εφημερίδα, ο Σκοτ αποποιήθηκε κάθε οικονομικό όφελος –εκτός από τον μισθό του– από τον Guardian (αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών τότε και περίπου 62 εκατομμυρίων λιρών σήμερα) και μεταβίβασε την ιδιοκτησία στο νεοσύστατο Scott Trust. Το Trust θα εξελισσόταν έχοντας μια βασική αποστολή: να διασφαλίσει την οικονομική και συντακτική ανεξαρτησία του Guardian στο διηνεκές.

Αυτό σημαίνει ότι ο Guardian δεν μπορεί να αγοραστεί. Ούτε από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ούτε από κάποιον όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, και σίγουρα όχι από κάποιον δισεκατομμυριούχο που αναζητά ένα πολιτικό φερέφωνο. Ορίστε λοιπόν τρεις καλοί λόγοι για να επιλέξετε να μας υποστηρίξετε σήμερα.

1. Η ποιοτική, ερευνητική μας δημοσιογραφία αποτελεί μια δύναμη ελέγχου σε μια εποχή που οι πλούσιοι και οι ισχυροί ξεφεύγουν όλο και περισσότερο.

2. Είμαστε ανεξάρτητοι και δεν έχουμε κανέναν δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη να ελέγχει τι κάνουμε, επομένως τα χρήματά σας χρηματοδοτούν απευθείας το ρεπορτάζ μας.

3. Δεν κοστίζει πολύ και παίρνει λιγότερο χρόνο από όσο χρειάστηκε για να διαβάσετε αυτό το μήνυμα.

Αλλά αυτό το μοναδικό μοντέλο σημαίνει επίσης ότι εξαρτόμαστε από αναγνώστες σαν εσάς από την Ελλάδα για να χρηματοδοτήσουμε το έργο μας. Εάν προτιμάτε οι ειδήσεις που διαβάζετε να είναι το αποτέλεσμα αποφάσεων που λαμβάνονται από δημοσιογράφους και συντάκτες, και όχι από μετόχους ή πάμπλουτους «tech bros» της τεχνολογίας, τότε, λοιπόν, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.

Πηγή: Guardian