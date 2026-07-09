Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Έκκληση του ΟΗΕ για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων – Πάνω από 3.800 οι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι πληγέντες

Ο ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, ζητώντας 296 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη 1,3 εκατομμυρίου πληγέντων. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς έχει ανέλθει σε 3.811, με χιλιάδες τραυματίες και άστεγους. Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας ζήτησε επίσης την αποδέσμευση παγωμένων πόρων της χώρας λόγω κυρώσεων.

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Διεθνή Νέα

Βενεζουέλα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκκληση για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα απευθύνει ο ΟΗΕ μετά τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, ζητώντας 296 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη 1,3 εκατομμυρίου πληγέντων τους επόμενους έξι μήνες.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, κάλεσε να αποδεσμευτούν πόροι του κράτους που έχουν παγώσει στο πλαίσιο κυρώσεων, ώστε «να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση».
  • Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα ανήλθε στους 3.811, με 16.740 τραυματίες και 17.907 άστεγους.

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Έκκληση για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα απευθύνει ο ΟΗΕ μετά τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, ζητώντας 296 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη 1,3 εκατομμυρίου πληγέντων τους επόμενους έξι μήνες.

«Έχουμε σαφές σχέδιο: χρειαζόμαστε 296 εκατομμύρια δολάρια για να φτάσουμε σε 1,3 εκατομμύριο ανθρώπους με κοινωνικοοικονομικές ανάγκες για έξι μήνες. Πρόκειται για σχέδιο με χρονικό περιορισμό», είπε από τη Βενεζουέλα ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του οργανισμού, Τομ Φλέτσερ, παρεμβαίνοντας μέσω βιντεοσύνδεσης σε συνεδρίαση κρατών μελών του ΟΗΕ.

Η έκκληση προστίθεται σε σχέδιο για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, κοστολογημένο στα 632 εκατ. δολάρια, που ανακοινώθηκε στις αρχές της χρονιάς, όταν υπολογιζόταν ήδη πως χρειάζονταν αρωγή σχεδόν 8 εκατομμύρια πολίτες.

Λίγο πριν η χώρα υποστεί την καταστροφή της 24ης Ιουνίου, για το σχέδιο αυτό δεν είχαν εξασφαλιστεί παρά μόνο 115 εκατ. δολάρια, αλλά, έπειτα από αύξηση των συνεισφορών, είναι πλέον διαθέσιμα 300 εκατ. δολάρια.

Ο Τομ Φλέτσερ εξήρε τους δωρητές για τις συνεισφορές που έκαναν αμέσως μετά τους σεισμούς. Αλλά τόνισε πως «έχουμε ακόμη (χρηματοδοτικό) κενό 627 εκατομμυρίων δολαρίων για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες».

Στην ίδια συνεδρίαση, που έγινε ψηφιακά, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, κάλεσε να αποδεσμευτούν πόροι του κράτους της Λατινικής Αμερικής που έχουν παγώσει στο πλαίσιο κυρώσεων σε βάρος της χώρας του.

«Θέλουμε να απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις χώρες που διατηρούν ακόμη δεσμευμένους πόρους που ανήκουν στη Βενεζουέλα να τους αποδεσμεύσουν ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση», είπε ο κ. Χιλ.

Στους 3.811 οι νεκροί – Δεκάδες χιλιάδες οι τραυματίες και οι άστεγοι

Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα ανήλθε στους 3.811, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη ο βουλευτής Χόρχε Ροντρίγκες.

Ο νεότερος απολογισμός ανεβάζει τον αριθμό των τραυματιών στους 16.740, ενώ παράλληλα καταγράφεται σημαντική αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που έμειναν χωρίς κατοικία, οι οποίοι ανέρχονται πλέον σε 17.907.

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