Φρίκη στην Αλαμπάμα: Έφηβος κατηγορείται ότι σκότωσε τη μητέρα του με μαχαίρι – Η ανατριχιαστική απειλή προς τον πατέρα του

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινότητα Μπέλφορεστ της Αλαμπάμα η υπόθεση ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στους γονείς του μέσα στο σπίτι της οικογένειας, με αποτέλεσμα η μητέρα του να χάσει τη ζωή της και ο πατέρας του να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής φέρεται να κατέγραψε μέρος της επίθεσης, ενώ ακούγεται ο νεαρός να απειλεί τον πατέρα του την ώρα που, σύμφωνα με τις αρχές, του επιτίθεται με μαχαίρι.

Γείτονας της οικογένειας, η Σον Σκάρι, περιέγραψε στην εφημερίδα «New York Post» τις δραματικές στιγμές που καταγράφηκαν. Όπως ανέφερε, από το βίντεο ακούγεται αρχικά μια κραυγή της μητέρας και στη συνέχεια ο πατέρας να προσπαθεί να πείσει τον γιο του να σταματήσει.

«Γιατί το κάνεις αυτό; Δεν θέλω να πεθάνω. Σε παρακαλώ, σταμάτα», φέρεται να ακούγεται να λέει ο πατέρας, ενώ σύμφωνα με τη μαρτυρία της γειτόνισσας, ο 17χρονος ακούγεται να του λέει πως «θα τον σκοτώσει».

Οι αρχές ανέφεραν ότι η τραγωδία ξεκίνησε έπειτα από έντονη διαφωνία ανάμεσα στους γονείς και τον γιο τους για θέμα πειθαρχίας μέσα στο σπίτι. Ο διοικητής της αστυνομίας της κομητείας Μπάλντουιν, Τζάστιν Κορέα, δήλωσε πως ο νεαρός φέρεται να πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και να επιτέθηκε στους γονείς του, τραυματίζοντάς τους πολλαπλές φορές.

Το ζευγάρι προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από γείτονες, όμως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η επίθεση συνεχίστηκε. Ο πατέρας, Λανς Μπέικερ, φέρεται να έτρεχε από πόρτα σε πόρτα ζητώντας βοήθεια, αφήνοντας ίχνη αίματος στις εισόδους των γειτονικών σπιτιών, ενώ ο γιος του φέρεται να τον ακολουθούσε.

Η Σον Σκάρι ανέφερε ότι κάμερα ασφαλείας άλλου σπιτιού ενδέχεται να έχει καταγράψει νέα επίθεση εναντίον του πατέρα, ενώ οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι έχουν παραλάβει υλικό από κάμερες κατοικιών της περιοχής.

Η ίδια γειτόνισσα δήλωσε ότι αντιλήφθηκε πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί όταν είδε τον σκύλο της οικογένειας να περιφέρεται έξω από το σπίτι της. Όταν προσπάθησε να επιστρέψει το ζώο στην οικογένεια, άκουσε φωνές για βοήθεια από απόσταση, χωρίς αρχικά να μπορέσει να εντοπίσει την πηγή τους.

Στο νοσοκομείο ο πατέρας, αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη ο γιος

Η μητέρα, Σαμάνθα Μπέικερ, 37 ετών, εντοπίστηκε νεκρή στο σημείο, ενώ ο σύζυγός της, 46 ετών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 17χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί με τον νεαρό ως ενήλικο.

Μετά την επίθεση, ο 17χρονος φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας και να κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση (911), σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες χαρακτήρισαν το περιστατικό ως ένα μεμονωμένο οικογενειακό συμβάν.

Ο νεαρός συνελήφθη μέσα στην κατοικία χωρίς να σημειωθεί κάποιο νέο επεισόδιο, όπως δήλωσε ο Τζάστιν Κορέα, διαψεύδοντας παράλληλα πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο 17χρονος είχε οχυρωθεί μέσα στο σπίτι μετά την επίθεση.

Καθώς οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης κατέκλυζαν τον μέχρι τότε ήσυχο δρόμο της γειτονιάς, η γειτόνισσα Σον Σκάρι βγήκε ξανά έξω και αντίκρισε τη σοκαριστική εικόνα της Σαμάνθα Μπέικερ πριν φτάσει ο ιατροδικαστής.

«Την είδα πεσμένη μπρούμυτα, με τραύματα από μαχαίρι σε όλη την πλάτη της», ανέφερε συγκλονισμένη η γειτόνισσα.

Η Σαμάνθα Μπέικερ, η οποία εργαζόταν ως μεσίτρια, διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο. Ο σύζυγός της, Λανς Μπέικερ, διοικητής τάγματος της Εφεδρείας του αμερικανικού στρατού, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε τοπικό νοσοκομείο, καθώς η κατάστασή του κρίθηκε αρχικά κρίσιμη.

Σύμφωνα με τις αρχές, μέχρι την Τετάρτη η κατάσταση της υγείας του 46χρονου είχε σταθεροποιηθεί, ενώ παρέμενε υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο 17χρονος, ο οποίος θα δικαστεί ως ενήλικος, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μετά την απολογία του τη Δευτέρα, κρατείται στη φυλακή με εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι ο μικρότερος γιος της οικογένειας δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης.

«Ήταν σίγουρα ένα πολύ θλιβερό γεγονός», δήλωσε ο Τζάστιν Κορέα.