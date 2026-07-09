Μουντιάλ 2026: Συνεχίζει στον πάγκο της Αιγύπτου ο Χοσάμ Χασάν μέχρι το 2030

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Tην επέκταση της συνεργασίας της με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χοσάμ Χασάν, ανακοίνωσε την Τετάρτη (8/7) η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χάνι Αμπού Ρίντα, ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την ανανέωση των συμβολαίων του ομοσπονδιακού προπονητή Χοσάμ Χασάν και του διευθυντή της εθνικής ομάδας, Ιμπραήμ Χασάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Ο 59χρονος τεχνικός ανέλαβε την εθνική Αιγύπτου τον Φεβρουάριο του 2024 και την οδήγησε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2025.

Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι εργαζόταν στην εθνική ομάδα χωρίς συμβόλαιο από τον Φεβρουάριο του 2026.

Υπό την καθοδήγησή του, η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με 3-1 της Νέας Ζηλανδίας στον 7ο όμιλο.

Στη συνέχεια απέκλεισε την Αυστραλία στα πέναλτι στη φάση των «32», στην πρώτη νοκ άουτ αναμέτρησή της στη διοργάνωση, πριν γνωρίσει την ήττα με 3-2 από την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή, μένοντας εκτός προημιτελικών.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, το νέο συμβόλαιο του Χασάν θα έχει διάρκεια έως το 2030.