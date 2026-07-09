Μαρίνα Ασλάνογλου: Η εξομολόγηση για το διαζύγιο και τη δύναμη της ψυχοθεραπείας

Με αφορμή τη θεατρική της περιοδεία αυτό το καλοκαίρι, η Μαρίνα Ασλάνογλου παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό «Hello» και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη δύσκολη περίοδο που αντιμετώπισε μετά την απόφαση να χωρίσει με τον πρώην σύζυγό της, αλλά και για τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει η ψυχοθεραπεία στη διαχείριση των αλλαγών και των συναισθημάτων της.

Σε ερώτηση για το διαζύγιό της και το κατά πόσο η νέα πραγματικότητα αποτέλεσε μια σοκαριστική αλλαγή στη ζωή της, η Μαρίνα Ασλάνογλου παραδέχτηκε πως η μετάβαση αυτή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

«Φυσικά και ήταν σοκαριστική καθώς άλλαξαν τα δεδομένα στη ζωή μου και είχα να δώσω λόγο και σε ένα παιδάκι που είχε μάθει τον μπαμπά με τη μαμά μαζί. Το θέμα είναι να διατηρήσεις τις ισορροπίες. Να δείξεις στο παιδί ότι χώρισε η Μαρίνα με τον Δήμο ως ζευγάρι και όχι η μαμά του με τον μπαμπά του. Θα είμαστε πάντα οικογένεια. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», ανέφερε η ηθοποιός.

«Είναι ένα σοκ και για το παιδί αυτό, δεν είναι εύκολο. Δεν το περνάς μόνο εσύ. Πλέον, επειδή έχουν συμπληρωθεί τρία χρόνια, έχω αφήσει πίσω μου αυτή τη συνθήκη. Με πετυχαίνετε σε μια φάση στην οποία είμαι καλά», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το ρόλο που έπαιξε η ψυχοθεραπεία στη ζωή της, η Μαρίνα Ασλάνογλου ανέφερε πως τη βοήθησε σημαντικά να κατανοεί και να διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματά της, τονίζοντας παράλληλα ότι προσπαθεί καθημερινά να εστιάζει στα ουσιαστικά πράγματα της ζωής, όπως την υγεία, την οικογένεια και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της.

«Με βοήθησε να διαχειρίζομαι το συναίσθημα μου. Είμαι πολύ ευαίσθητη και συναισθηματική. Επίσης, να αξιολογώ την κάθε κατάσταση και να μην παίρνω τα πάντα βαριά μέσα μου.

Καθημερινά λέω: “Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά! Έχουμε την υγεία μας, την οικογένεια μας και τους φίλους μας”», συμπλήρωσε.