ΗΠΑ: Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν – Με χειρότερα πλήγματα απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκρήξεις στα λιμάνια του Μπαντάρ Αμπάς και του Σιρίκ

Οι ΗΠΑ άρχισαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, στο Σίρικ και σε άλλες περιοχές, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για ακόμη πιο σκληρά πλήγματα, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε πλοία.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ΗΠΑ άρχισαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος της εκεχειρίας. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι τα πλήγματα έχουν στόχο να περιορίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, ένα κομβικής σημασίας ιρανικό λιμάνι στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και σε άλλες περιοχές όπως το Σίρικ και το Μπουσέρ.
  • Ιρανική στρατιωτική πηγή δήλωσε ότι «σύντομα θα εξαπολύσουμε μαζική επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή». Ο Ντόναλντ Τραμπ, που διέταξε τα πλήγματα ως «αντίποινα», προειδοποίησε: «Αν συμβεί ξανά, θα γίνει πολύ χειρότερο!».

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Οι ΗΠΑ άρχισαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος της εκεχειρίας. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) επιβεβαίωσε την επιχείρηση και ανέφερε ότι τα πλήγματα έχουν στόχο να περιορίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε αργά την Τετάρτη ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, ένα κομβικής σημασίας ιρανικό λιμάνι στα Στενά του Ορμούζ. Αναφορές υπήρξαν επίσης για το Σίρικ, το Μπουσέρ, καθώς και για τις περιοχές Τσαμπαχάρ, Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν.

Ιρανική στρατιωτική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Nur News ότι «σύντομα θα εξαπολύσουμε μαζική επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή».

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Σε ανάρτησή της, η CENTCOM, η οποία έχει υπό την ευθύνη της την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ.

«Κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή [δηλ. του Ντόναλντ Τραμπ], οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

»Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων πολιτών που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό».

Σύμφωνα με τη CENTCOM, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί είχαν πραγματοποιηθεί και το βράδυ της Τρίτης.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τους βομβαρδισμούς στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Fars έκανε λόγο για «αρκετές εκρήξεις που ακούστηκαν στο νότιο Ιράν», γύρω στις 23:15 τοπική ώρα, δηλαδή στις 22:15 ώρα Ελλάδας, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σίρικ. Σύμφωνα με το Fars, ορισμένες από τις εκρήξεις ακούστηκαν και από τη θάλασσα, κοντά στη δυτική ακτή του Σίρικ.

Η προειδοποίηση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε εικόνες από τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν στην πλατφόρμα Truth Social. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα πλήγματα έγιναν ως «αντίποινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν».

Trump-Iran

«Αν συμβεί ξανά, θα γίνει πολύ χειρότερο!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει «σκληρά χτυπήματα» σε βάρος του Ιράν.

Την ίδια ώρα, το Al Jazeera μετέδωσε ότι καταγράφονται διακοπές ρεύματος στην επαρχία Τσαμπαχάρ. Το Mehr ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκε η ιρανική αεράμυνα, ενώ το Al Arabiya μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει το Ισραήλ πριν από την επίθεση.

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