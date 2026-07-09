ΗΠΑ: Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν – Με χειρότερα πλήγματα απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκρήξεις στα λιμάνια του Μπαντάρ Αμπάς και του Σιρίκ

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Οι ΗΠΑ άρχισαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος της εκεχειρίας. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) επιβεβαίωσε την επιχείρηση και ανέφερε ότι τα πλήγματα έχουν στόχο να περιορίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε αργά την Τετάρτη ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, ένα κομβικής σημασίας ιρανικό λιμάνι στα Στενά του Ορμούζ. Αναφορές υπήρξαν επίσης για το Σίρικ, το Μπουσέρ, καθώς και για τις περιοχές Τσαμπαχάρ, Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν.

Ιρανική στρατιωτική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Nur News ότι «σύντομα θα εξαπολύσουμε μαζική επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή».

ویدیوی دریافتی: ‘#چابهار، چهارشنبه ۱۷ تیر حدود ساعت ۲۳:۳۰’

لحظاتی پس از حمله آمریکا#Iran pic.twitter.com/nrH9XZtr56 — Vahid Online (@Vahid) July 8, 2026

תיעוד מרגעי התקיפה האמריקנית בדרום איראן; מקור צבאי לסוכנות הידיעות האיראנית “נור ניוז”: “נפתח בקרוב במתקפה מסיבית נגד בסיסי צבא ארה”ב באזור” pic.twitter.com/YWioWp2vkv — החדשות – N12 (@N12News) July 8, 2026

⚡️ Photo || Part of the targeting of Chabahar city in southeastern Iran. pic.twitter.com/nTWWCYGuq7 — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 8, 2026

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Σε ανάρτησή της, η CENTCOM, η οποία έχει υπό την ευθύνη της την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ.

«Κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή [δηλ. του Ντόναλντ Τραμπ], οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

»Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων πολιτών που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό».

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Σύμφωνα με τη CENTCOM, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί είχαν πραγματοποιηθεί και το βράδυ της Τρίτης.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τους βομβαρδισμούς στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios.

🚨The U.S. military is conducting strikes against Iranian military targets in the Strait of Hormuz, a U.S. official told me — Barak Ravid (@BarakRavid) July 8, 2026

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Fars έκανε λόγο για «αρκετές εκρήξεις που ακούστηκαν στο νότιο Ιράν», γύρω στις 23:15 τοπική ώρα, δηλαδή στις 22:15 ώρα Ελλάδας, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σίρικ. Σύμφωνα με το Fars, ορισμένες από τις εκρήξεις ακούστηκαν και από τη θάλασσα, κοντά στη δυτική ακτή του Σίρικ.

Η προειδοποίηση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε εικόνες από τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν στην πλατφόρμα Truth Social. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα πλήγματα έγιναν ως «αντίποινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν».

«Αν συμβεί ξανά, θα γίνει πολύ χειρότερο!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει «σκληρά χτυπήματα» σε βάρος του Ιράν.

Την ίδια ώρα, το Al Jazeera μετέδωσε ότι καταγράφονται διακοπές ρεύματος στην επαρχία Τσαμπαχάρ. Το Mehr ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκε η ιρανική αεράμυνα, ενώ το Al Arabiya μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει το Ισραήλ πριν από την επίθεση.