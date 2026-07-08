Παναθηναϊκός για Γιαμπουσέλε: «Ετοιμαστείτε για το σόου» – BINTEO

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Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αποτελεί το νέο, ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού και ο κόσμος του “τριφυλλιού” κινείται στον ρυθμό του Γάλλου σταρ, αναμένοντας με αδημονία να τον δει να αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο γεμάτο με τρομερά εντυπωσιακά στιγμιότυπα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποτελεί έναν εξαιρετικά θεαματικό παίκτη με σπάνια φυσικά προσόντα.

Καρφώματα, τάπες, έντονοι πανηγυρισμοί και αστείρευτη ενέργεια, μέχρι και… πόστερ στον ΛεΜπρόν Τζέιμς μπορούν να απολαύσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο βίντεο, μέχρι να τον παρακολουθήσουν να δημιουργεί καινούρια highlights με την πράσινη φανέλα.

Το βίντεο συνοδεύεται από το λιτό, αλλά περιεκτικό και αντιπροσωπευτικό μήνυμα: «Ετοιμαστείτε για το σόου».

Δείτε το βίντεο: