Παναθηναϊκός για Γιαμπουσέλε: «Ετοιμαστείτε για το σόου» – BINTEO

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο με στιγμιότυπα του Γάλλου σταρ, συνοδευόμενο από το μήνυμα «Ετοιμαστείτε για το σόου».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Γιαμπουσέλε, Παναθηναϊκός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αποτελεί το νέο, ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, με τον κόσμο του “τριφυλλιού” να κινείται στον ρυθμό του Γάλλου σταρ.
  • Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο γεμάτο με τρομερά εντυπωσιακά στιγμιότυπα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποτελεί έναν εξαιρετικά θεαματικό παίκτη.
  • Το βίντεο περιλαμβάνει καρφώματα, τάπες και έντονη ενέργεια, ενώ συνοδεύεται από το μήνυμα: «Ετοιμαστείτε για το σόου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αποτελεί το νέο, ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού και ο κόσμος του “τριφυλλιού” κινείται στον ρυθμό του Γάλλου σταρ, αναμένοντας με αδημονία να τον δει να αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο γεμάτο με τρομερά εντυπωσιακά στιγμιότυπα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποτελεί έναν εξαιρετικά θεαματικό παίκτη με σπάνια φυσικά προσόντα.

Καρφώματα, τάπες, έντονοι πανηγυρισμοί και αστείρευτη ενέργεια, μέχρι και… πόστερ στον ΛεΜπρόν Τζέιμς μπορούν να απολαύσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο βίντεο, μέχρι να τον παρακολουθήσουν να δημιουργεί καινούρια highlights με την πράσινη φανέλα.

Το βίντεο συνοδεύεται από το λιτό, αλλά περιεκτικό και αντιπροσωπευτικό μήνυμα: «Ετοιμαστείτε για το σόου».

Δείτε το βίντεο:

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ