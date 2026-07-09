Διεθνής Αμνηστία: Ζητά έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου σε ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

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Τρεις ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο τον περασμένο Μάρτιο, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους περίπου είκοσι άνθρωποι, ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, εκτιμά η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεσή της που δημοσιοποιείται σήμερα, ζητώντας να αποτελέσουν «αντικείμενο ερευνών».

«Μέσα σε μια εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός ξεκλήρισε ολόκληρες οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων δέκα και πλέον παιδιών, στον Λίβανο, επιδεικνύοντας κατάφωρη περιφρόνηση για τις ζωές των αμάχων», στηλιτεύει η Κριστίν Μπέκερλι, υποδιευθύντρια του τμήματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, σε ανακοίνωση Τύπου της ΜΚΟ.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει τώρα», κρίνει η αμερικανίδα νομικός, καλώντας τα κράτη να «επικαλεστούν την οικουμενική και εξωχώρια δικαιοδοσία» και να «διενεργήσουν έρευνα και να ασκήσουν διώξεις στους υπεύθυνους».

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν επιτέθηκε στο Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αντέδρασαν εξαπολύοντας εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών και προχωρώντας σε χερσαία εισβολή στο έδαφος του Λιβάνου. Έκτοτε έχουν σκοτωθεί πάνω από 4.300 άνθρωποι στον Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Βαριές καταγγελίες για παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Η Διεθνής Αμνηστία λέει πως έκανε έρευνα για τρεις βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο την 6η, την 12η και τη 13η Μαρτίου, που κατέστρεψαν «σπίτια πολιτών» στην περιοχή της Τύρου, στη Σαΐντα και στη Ναμπάτια.

Στις επιθέσεις αυτές, αναφέρει, έχασαν τη ζωή τους «24 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 12 παιδιών».

Βασιζόμενη στα στοιχεία που συγκέντρωσε, η Διεθνής Αμνησία βλέπει «εύλογες αιτίες να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι στο καθένα από αυτά τα αεροπορικά πλήγματα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέπραξαν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Σε καθεμιά από τις εξεταζόμενες περιπτώσεις έγινε «επίθεση απευθείας εναντίον αμάχων ή πολιτικών αγαθών», χωρίς καμιά «διάκριση», εξηγεί η ΜΚΟ.

Για τα πλήγματα πρέπει να διενεργηθεί «έρευνα για εγκλήματα πολέμου», επιμένει.

Η Διεθνής Αμνηστία εξηγεί πως η έρευνά της βασίζεται στη συγκέντρωση μαρτυριών, δορυφορικών εικόνων, φωτογραφιών και βίντεο. «Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης (αναρτήσεις σε) ιστότοπους κοινωνικούς δικτύωσης» πολιτών των δυο χωρών, για να «κατανοήσουν το υπόβαθρο» καθενός από τα πλήγματα. Αναζήτησαν ακόμη «στοιχεία για πιθανή σύνδεση των θυμάτων με τη Χεζμπολάχ».

Η θέση του Τελ Αβίβ

Ερωτηθείσες σχετικά από τη ΜΚΟ, οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν πως ορισμένα πλήγματα έγιναν «εναντίον στρατιωτικών στόχων», εγκαταστάσεων που συνδέουν με τη Χεζμπολάχ, και στοιχεία για άλλα «έχουν διαβιβαστεί για να υποβληθούν σε εξέταση». Όμως δεν έδωσαν «καμιά συγκεκριμένη πληροφορία για τις (υπό εξέταση) επιθέσεις, ιδιαίτερα για τους πιθανούς στόχους», αναφέρει η Αμνηστία.

Διαβεβαίωσαν πως καταβάλλουν προσπάθειες να μειώσουν τις πιθανότητες να πάθουν κακό «άμαχοι κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών δραστηριοτήτων» και κατηγόρησαν τη Χεζμπολάχ ότι «εκμεταλλεύεται συστηματικά πολιτικές υποδομές για στρατιωτικούς σκοπούς».

Εύθραυστη εκεχειρία

Το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου οι ΗΠΑ και το Ιράν, οδήγησε στην εφαρμογή επισφαλούς κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο από την 21η, προτού υπογραφτεί την 26η συμφωνία-πλαίσιο ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, στη θεωρία ενόψει «διαρκούς ειρήνης».

Η κυβέρνηση του Ισραήλ όμως ξεκαθάρισε πως τα στρατεύματά τους θα παραμείνουν σε αυτήν που αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας», ως και δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο χωρών, και συνεχίζει να εξαπολύει σποραδικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.