Ρωσία: Επίθεση σε φοιτητική εστία στο Σταρομπίλσκ της με 10 νεκρούς – Οι Ουκρανοί αρνούνται ότι χτύπησαν και ο Πούτιν ζητά αντίποινα

Γεωργία Λινάρδου

Διεθνή Νέα

Πούτιν
Δέκα νεκρούς, έντεκα αγνοούμενους και περισσότερους από 38 τραυματίες άφησε πίσω της η ουκρανική επίθεση με drones σε φοιτητική εστία κολεγίου στην πόλη Σταρομπίλσκ της Ρωσίας στην περιοχή του Λουχάνσκ.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση «έγκλημα» και ζήτησε να υπάρξουν αντίποινα, δίπλα στη φοιτητική εστία δεν υπήρξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις που να μετατρέπουν την περιοχή σε «στόχο» επίθεσης.

Στο μεταξύ όσο οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν στα χαλάσματα του Σταρομπίλσκ για τυχόν επιζώντες, οι ουκρανοί αφού επανέλαβαν την «συμμόρφωσή» τους στο ανθρωπιστικό δίκαιο, αρνήθηκαν ότι χτύπησαν την φοιτητική εστία ισχυριζόμενοι πως η υπόθεση είχε στόχο επίλεκτη μονάδα διοίκησης drones στην περιοχή.

Ένας πόλεμος δίχως τέλος…

Στο μεταξύ,  σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου στο Νοβοροσίσκ, Αντρέι Κραβτσένκομ έγινε και άλλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε δεξαμενή πετρελαίου, στη Μαύρη θάλασσα στη νότια Ρωσία η οποία και προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.

Με ανάρτησή του στο Telegram, ο Κραβτσένκο υποστήριξε πως: «Η πτώση θραυσμάτων drones προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου. Αρκετά κτίρια τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών έπιασαν φωτιά. Θραύσματα drones κατέπεσαν επίσης στον χώρο του τερματικού σταθμού πετρελαίου».

Ο τερματικός σταθμός πετρελαίου Νοβορισίσκ όπου καταλήγουν αγωγοί που προέρχονται από πετρελαϊκά κοιτάσματα της νότιας Ρωσίας και της Κασπίας Θάλασσας, είναι ένα από τα βασικά σημεία εξαγωγής υδρογονανθράκων στη Ρωσία.

 

