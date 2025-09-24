Ρωσία: Σφοδρή επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ και αναφορές για νεκρούς – Βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Σφοδρή επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ και αναφορές για νεκρούς – Βίντεο

Εκρήξεις σημειώθηκαν την Τετάρτη στη ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Ουκρανία.


Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψε ορισμένα drones πάνω από κατοικημένες περιοχές και χώρους στάθμευσης, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.


Την ίδια ώρα, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν σχετικά βίντεο από τη στιγμή των επιθέσεων.


Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει μεταφέρει μέρος των πλοίων του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας από την προσωρινά κατεχόμενη Κριμαία στο Νοβοροσίσκ, μετά τα ουκρανικά πλήγματα με πυραύλους και drones σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σκάφη του στόλου.

Πρόσφατα, ειδικές δυνάμεις της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας εξουδετέρωσαν ρωσικό πλοίο στην περιοχή του Νοβοροσίσκ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοκκύτης: Κοκκύτης: Η επιστροφή μιας ξεχασμένης απειλής -Ρεκόρ κρουσμάτων μετά από 20 χρόνιαΕπιδημική έξαρση τη νόσου-Μέτρα...

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας-Τι περιλαμβάνει

Μίσθωση κατοικίας και οικοσυσκευή: Υπεγράφη η ΚΥΑ για δύο νέα χρηματικά βοηθήματα-Τα ποσά και οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Συνολικά 172 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής τον Οκτώβριο

O κοντινότερος εξωπλανήτης που έχει εντοπιστεί ίσως διαθέτει ωκεανό – Τι βρήκαν οι αστρονόμοι

Tado AI Assist: Προσαρμόζει έξυπνα τη θέρμανση του σπιτιού σου – Δείτε πώς
περισσότερα
15:57 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Δήμαρχος Λονδίνου: Ο Τραμπ «είναι ρατσιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός» – «Απαίσιο» τον είχε χαρακτηρίσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός», απά...
14:59 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία: Στη φυλακή ένας Youtuber και ένας ράπερ για ένα αστείο που διάβασαν στον αέρα – Θεωρήθηκε προσβλητικό για το Ισλάμ

Τουρκικό δικαστήριο διέταξε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ τη σύλληψη του Μπογκάτς Σοϊντεμίρ, παρο...
14:57 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Ο τυφώνας Ραγκάσα «σαρώνει» τα πάντα στο πέρασμά του – Συγκλονιστικό βίντεο από κύμα-γίγας σε ξενοδοχείο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, όταν ο τυφώνας Ραγκάσα σάρωσε την περιοχή, προκαλ...
13:55 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Η προσέγγιση με την Ουάσινγκτον έχει σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα – Συνεχίζουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η προσέγγιση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «σχεδόν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος