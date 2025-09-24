Ρωσία: Σφοδρή επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ και αναφορές για νεκρούς – Βίντεο

Εκρήξεις σημειώθηκαν την Τετάρτη στη ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Ουκρανία.

🇺🇦⚔️🇷🇺 Strikes on Novorossiysk A few days after the terror attack in Foros, the Ukrainian side decided to reach Novorossiysk. Civilian objects on the coast were attacked with FPV drones launched from BECs. The BECs set out in that direction as early as last night. While… pic.twitter.com/tOv2nLpmnV — dana (@dana916) September 24, 2025



Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψε ορισμένα drones πάνω από κατοικημένες περιοχές και χώρους στάθμευσης, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

🚨 Ukrayna, Novorossiysk Limanı’ndaki Rus Karadeniz Filosu’na karşı hem deniz hem de hava İHA’larıyla saldırı başlattı. pic.twitter.com/PpwevKwdTf — Times of Defence (@timesofdefencee) September 24, 2025



Την ίδια ώρα, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν σχετικά βίντεο από τη στιγμή των επιθέσεων.



Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει μεταφέρει μέρος των πλοίων του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας από την προσωρινά κατεχόμενη Κριμαία στο Νοβοροσίσκ, μετά τα ουκρανικά πλήγματα με πυραύλους και drones σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σκάφη του στόλου.

Πρόσφατα, ειδικές δυνάμεις της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας εξουδετέρωσαν ρωσικό πλοίο στην περιοχή του Νοβοροσίσκ.