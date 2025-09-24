Τουρκία: Στη φυλακή ένας Youtuber και ένας ράπερ για ένα αστείο που διάβασαν στον αέρα – Θεωρήθηκε προσβλητικό για το Ισλάμ

Νίκος Παγουλάτος

διεθνή

Soguk Savas Enes Akgündüz

Τουρκικό δικαστήριο διέταξε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ τη σύλληψη του Μπογκάτς Σοϊντεμίρ, παρουσιαστή της εκπομπής στο YouTube «Soguk Savas» (Ψυχρός Πόλεμος), και του καλεσμένου του, τον ράπερ Ενές Ακγκιουντούζ, επειδή οι εισαγγελικές αρχές έκριναν ότι οι δύο άνδρες αστειεύτηκαν για ένα ρητό του προφήτη Μωάμεθ, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μπορεί να συνιστά υποκίνηση θρησκευτικού μίσους.

Η αντιπαράθεση προέκυψε όταν διαβάστηκε στη διάρκεια της εκπομπής ένα αστείο τηλεθεατή, το οποίο ήταν λογοπαίγνιο της φράσης «Το αλκοόλ είναι η μητέρα όλων των κακών», το οποίο συνήθως αναφέρεται ως χαντίθ (κείμενα που παρουσιάζουν τα λόγια και τις πράξεις του Μωάμεθ).

Η ατάκα αυτή περιείχε και σεξουαλικό υπαινιγμό που, σύμφωνα με επικριτές, συνιστά προσβολή προς τον Μωάμεθ.


Ο Σοϊντεμίρ ζήτησε συγγνώμη μέσα από τα social media λέγοντας ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει θρησκευτικές αξίες και εξήγησε ότι το επίμαχο αστείο ήταν ένα σχόλιο θεατή που ο ίδιος διάβασε στον αέρα της εκπομπής και θεώρησε ότι ήταν λογοπαίγνιο.

«Νόμιζα ότι ήταν απλώς ένα λογοπαίγνιο, αλλά θα έπρεπε να το σκεφτόμουν καλύτερα», έγραψε προσθέτοντας ότι το απόσπασμα αυτό αφαιρέθηκε από το βίντεο της εκπομπής.

Ο Σοϊντεμίρ, γνωστός στο διαδίκτυο με το όνομα χρήστη «Educatedear», είναι influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκπομπή του έχει περίπου 1,5 εκατομμύριο συνδρομητές στο YouTube.

Από την πλευρά του ο Ακγκιουντούζ απέρριψε και ο ίδιος κάθε υπόνοια σκοπιμότητας και είπε ότι η συνομιλία τους παρερμηνεύτηκε.


Η Τουρκία είναι μια κυρίως μουσουλμανική, αλλά επισήμως κοσμική, χώρα παρότι οι αρχές συχνά διώκουν δημόσια πρόσωπα για σχόλιά τους σχετικά με το ισλάμ, τον ισλαμικό νόμο και τον Προφήτη.

Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει αυστηροποιήσει τον έλεγχο στις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω νόμων που διευρύνουν την κρατική εποπτεία διαδικτυακού περιεχομένου.

Οι αρχές απαγορεύουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τακτικά, ερευνούν τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιβάλλουν κυρώσεις σε πλατφόρμες επειδή δεν συμμορφώνονται με τις εντολές αφαίρεσης περιεχομένου.

Η Τουρκία βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τις ελευθερίες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με έκθεση της μκο Freedom House με έδρα την Ουάσινγκτον που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

περισσότερα
