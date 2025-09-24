Αθήνα: 24χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και ψαλίδι σε γυναίκα – Δάγκωσε αστυνομικό 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/9) στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 24χρονο άνδρα παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος προκάλεσε επεισόδια και τραυμάτισε πολίτη αλλά και αστυνομικούς.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 7:50 το απόγευμα επί της οδού Μάρνης, όπου ο 24χρονος επιτέθηκε σε αλλοδαπό άνδρα με γυάλινο μπουκάλι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι. Στη συνέχεια, αφαίρεσε από το θύμα ένα τσαντάκι που περιείχε σημαντικά έγγραφα και 600 ευρώ σε μετρητά. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 10 το βράδυ, ο δράστης επιχείρησε νέα επίθεση, αυτή τη φορά εναντίον μιας νεαρής γυναίκας στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη. Κρατώντας μαχαίρι και ψαλίδι, προσπάθησε να τη μαχαιρώσει στην κοιλιακή χώρα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι επενέβησαν για να αποτρέψουν την επίθεση. Ο 24χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, δαγκώνοντας έναν αστυνομικό και κλωτσώντας έναν δεύτερο. Παρά τη σφοδρή του αντίδραση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας.

Ο 24χρονος δηλώνει άστεγος, έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης βαριών και σοβαρών σωματικών βλαβών, όπως και για βία κατά υπαλλήλων.

