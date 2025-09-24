Γάζα: Επιθέσεις με drones καταγγέλλουν οι ακτιβιστές του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας – Βίντεο με τις εκρήξεις

Μια νέα αποστολή παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα συνάντησε σοβαρά εμπόδια στη Μεσόγειο, με εκρήξεις και επιθέσεις από drones που στόχευσαν σκάφη της αποστολής, προκαλώντας συναγερμό στους διοργανωτές και τρόμο στους συμμετέχοντες.

Η Global Sumud Flotilla (GSF), που μεταφέρει βοήθεια και ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης, ανακοίνωσε ότι εντοπίσαν «πολλαπλά drones, άγνωστα αντικείμενα ρίχτηκαν, οι επικοινωνίες παρεμποδίστηκαν και ακούστηκαν εκρήξεις από έναν αριθμό σκαφών».

Η GSF πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ: «Παρακολουθούμε αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις από πρώτο χέρι, αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα τρομοκρατηθούμε».

Explosions, unidentified drones and communications jamming. We are witnessing these psychological operations firsthand, right now, but we will not be intimidated. The lengths to which Israel and its allies will go to prolong the horrors of starvation an… https://t.co/2aKYjo8GWt — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) September 23, 2025

Η Γερμανίδα ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yasemin Acar δήλωσε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram ότι πέντε σκάφη είχαν δεχθεί επίθεση.

Όπως είπε, «μεταφέρουμε μόνο ανθρωπιστική βοήθεια», προσθέτοντας: «Δεν έχουμε όπλα. Δεν αποτελούμε απειλή για κανέναν. Είναι το Ισραήλ που σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους και πεινά ολόκληρος πληθυσμός».

Σε άλλο βίντεο, η Acar ανέφερε ότι οι ακτιβιστές είχαν εντοπίσει «15 έως 16 drones», προσθέτοντας ότι τα ραδιόφωνά τους είχαν παρεμποδιστεί ενώ ακούγονταν δυνατή μουσική.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της αποστολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε μια έκρηξη, την οποία κατέγραψε το σκάφος Spectre.

Video of one the explosions happening now on the flotilla filmed from the Spectre boat. Raise the alarm! All eyes on the Global Sumud Flotilla#globalsumudflotilla #freepalestine #breakthesiege #sailtogaza #urgentalert https://t.co/A3S5PGUQ7T — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) September 23, 2025



Σε άλλο βίντεο, ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Thiago Avila δήλωσε ότι τέσσερα σκάφη είχαν «στοχοποιηθεί από drones που εκτόξευαν συσκευές», λίγο πριν ακουστεί μια άλλη έκρηξη στο φόντο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η GSF είχε αναφέρει ότι είχε δεχθεί επίθεση από drones για δύο ημέρες ενώ βρισκόταν στην Τυνησία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί σε επιβάτες ή πλήρωμα. Τότε, το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας είχε δηλώσει ότι τουλάχιστον μία από τις αναφορές για drones «δεν είχε καμία βάση στην αλήθεια».

Η αποστολή, στην οποία συμμετέχει και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, απέπλευσε από τη Βαρκελώνη στα τέλη Αυγούστου με σκοπό «να σπάσει την παράνομη πολιορκία της Γάζας», όπως ανέφεραν οι διοργανωτές.

Biggest mission ever is sailing to break the siege of Gaza with dozens of boats and massive demonstrations in more than 44 countries! ⛵️ ⛴️ On August 31st the Global Sumud Flotilla will launch dozens of boats from Spain that will be joined by dozens more from Tunisia and other… pic.twitter.com/R4PfdfiX5C — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) August 13, 2025



Σήμερα αριθμεί 51 σκάφη, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται ανοιχτά της Κρήτης. Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα επιτρέψει στην αποστολή να φτάσει στη Γάζα, έχοντας αποκλείσει δύο προηγούμενες προσπάθειες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Πηγή: Guardian