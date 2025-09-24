Γάζα: Επιθέσεις με drones καταγγέλλουν οι ακτιβιστές του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας – Βίντεο με τις εκρήξεις

Μια νέα αποστολή παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα συνάντησε σοβαρά εμπόδια στη Μεσόγειο, με εκρήξεις και επιθέσεις από drones που στόχευσαν σκάφη της αποστολής, προκαλώντας συναγερμό στους διοργανωτές και τρόμο στους συμμετέχοντες.

Η Global Sumud Flotilla (GSF), που μεταφέρει βοήθεια και ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης, ανακοίνωσε ότι εντοπίσαν «πολλαπλά drones, άγνωστα αντικείμενα ρίχτηκαν, οι επικοινωνίες παρεμποδίστηκαν και ακούστηκαν εκρήξεις από έναν αριθμό σκαφών».

Η GSF πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ: «Παρακολουθούμε αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις από πρώτο χέρι, αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα τρομοκρατηθούμε».

Η Γερμανίδα ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yasemin Acar δήλωσε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram ότι πέντε σκάφη είχαν δεχθεί επίθεση.

Όπως είπε, «μεταφέρουμε μόνο ανθρωπιστική βοήθεια», προσθέτοντας: «Δεν έχουμε όπλα. Δεν αποτελούμε απειλή για κανέναν. Είναι το Ισραήλ που σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους και πεινά ολόκληρος πληθυσμός».

 

Σε άλλο βίντεο, η Acar ανέφερε ότι οι ακτιβιστές είχαν εντοπίσει «15 έως 16 drones», προσθέτοντας ότι τα ραδιόφωνά τους είχαν παρεμποδιστεί ενώ ακούγονταν δυνατή μουσική.

 

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της αποστολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε μια έκρηξη, την οποία κατέγραψε το σκάφος Spectre.


Σε άλλο βίντεο, ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Thiago Avila δήλωσε ότι τέσσερα σκάφη είχαν «στοχοποιηθεί από drones που εκτόξευαν συσκευές», λίγο πριν ακουστεί μια άλλη έκρηξη στο φόντο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η GSF είχε αναφέρει ότι είχε δεχθεί επίθεση από drones για δύο ημέρες ενώ βρισκόταν στην Τυνησία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί σε επιβάτες ή πλήρωμα. Τότε, το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας είχε δηλώσει ότι τουλάχιστον μία από τις αναφορές για drones «δεν είχε καμία βάση στην αλήθεια».

Η αποστολή, στην οποία συμμετέχει και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, απέπλευσε από τη Βαρκελώνη στα τέλη Αυγούστου με σκοπό «να σπάσει την παράνομη πολιορκία της Γάζας», όπως ανέφεραν οι διοργανωτές.


Σήμερα αριθμεί 51 σκάφη, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται ανοιχτά της Κρήτης. Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα επιτρέψει στην αποστολή να φτάσει στη Γάζα, έχοντας αποκλείσει δύο προηγούμενες προσπάθειες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Πηγή: Guardian

