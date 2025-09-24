Τραμπ: «H Ουκρανία με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ μπορεί να ανακτήσει εδάφη από τη Ρωσία» – Αλλαγή γραμμής και «νίκη» για τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε στροφή 180 μοιρών στη στάση του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανατρέποντας τη μέχρι πρότινος θέση του ότι το Κίεβο θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη για να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα.

Αντίθετα, δήλωσε ότι το Κίεβο, με τη στήριξη της Ευρώπης, βρίσκεται πλέον «σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή». Η δήλωση έγινε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγη ώρα μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Πιστεύω ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή. Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική στήριξη της Ευρώπης και ειδικότερα του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος είναι απολύτως εφικτό να αποκατασταθούν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε κριτική κατά της Ρωσίας, σημειώνοντας ότι πολεμά «χωρίς σκοπό» σε έναν πόλεμο που «μια πραγματική στρατιωτική δύναμη» θα είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Ωστόσο, δεν έχει επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις στη Μόσχα, ενώ μέχρι τώρα ο ίδιος και οι συνεργάτες του είχαν δώσει την εντύπωση ότι το Κίεβο θα έπρεπε να παραχωρήσει την Κριμαία και τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας στη Ρωσία για να λήξει η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη εδώ και 80 χρόνια, σημειώνει το Reuters.

Στη νέα του ανάρτηση, όμως, ο Τραμπ σχολίασε πως «Ο Πούτιν και η Ρωσία έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, και αυτή είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα στους συμμάχους τους «για να τα χρησιμοποιήσει το ΝΑΤΟ όπως επιθυμεί».

Η στήριξη από τον Τραμπ, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, θεωρείται μεγάλη νίκη για τον Ζελένσκι.

Πρόκειται για σαφή απομάκρυνση από τις προηγούμενες τοποθετήσεις του Τραμπ ότι η Ουκρανία δεν θα μπορούσε ποτέ να ανακτήσει όλα τα εδάφη που η Ρωσία κατέλαβε από το 2014 και έπειτα – θέση που είχε απογοητεύσει τον Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους και τον ουκρανικό λαό.

Αυτή τη φορά, όμως, εμφανίστηκε να συντάσσεται εκ νέου με το Κίεβο, αν και διατήρησε αποστάσεις, κλείνοντας με τη φράση: «Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι και στις δύο χώρες τα καλύτερα».

Τώρα, ωστόσο, ο ίδιος ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η οπτική του Τραμπ για το πεδίο της μάχης ευθυγραμμίζεται περισσότερο με την ουκρανική. «Ο Τραμπ είναι από μόνος του ένας παράγοντας αλλαγής», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή τους.

Ωστόσο, λίγες ώρες αφότου δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να «νικήσει» τη Ρωσία και ίσως να πάρει πίσω ακόμη και εδάφη, διαψεύστηκε από τον ίδιο του τον υπουργό Εξωτερικών και νυν υπηρεσιακό σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «δεν μπορεί να τελειώσει στρατιωτικά» και προέβλεψε ότι «θα τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», θέση που αντανακλά την προηγούμενη στάση του Τραμπ.