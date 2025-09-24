Συνάντηση για τη Γάζα: Τραμπ και Ερντογάν δίπλα – δίπλα στην «πολύ παραγωγική» συζήτηση με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση που τράβηξε τα βλέμματα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάθισε στο ίδιο τραπέζι με ηγέτες από τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Τραμπ συναντήθηκε την Τρίτη με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «την πιο σημαντική» και μιλώντας στους δημοσιογράφους επανέλαβε: «Θέλουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο στη Γάζα. Θα τον τελειώσουμε. Ίσως μπορέσουμε να τον τελειώσουμε τώρα».

Η εικόνα που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα, ήταν πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάθισε ακριβώς δίπλα στον Τραμπ.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του «πολύ παραγωγική», ενώ πρόσθεσε ότι θα δημοσιευτεί κοινή ανακοίνωση και ότι ήταν «ευχαριστημένος» με τα αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, σημείωσε ότι στη συζήτηση συμμετείχαν «όλοι οι μεγάλοι παίκτες εκτός από το Ισραήλ, αλλά αυτό θα είναι το επόμενο», παραπέμποντας στο προγραμματισμένο ραντεβού του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, συνεχάρη τον πρόεδρο της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, για την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, στην οποία ο Σουμπιάντο υποστήριξε ότι η ειρήνη απαιτεί την εγγύηση της ασφάλειας του Ισραήλ.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει καταγγείλει σφοδρά τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα. Η Άγκυρα έχει διακόψει όλες τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ, έχει καλέσει για διεθνή μέτρα εναντίον του και ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ, WAM, στη συνάντηση τέθηκε στο επίκεντρο η προσπάθεια για τερματισμό του πολέμου και επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας. Συζητήθηκε επίσης η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κρίσης στον πολιορκημένο θύλακα.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Τραμπ αρκέστηκε να χαιρετήσει τους δημοσιογράφους χωρίς να σχολιάσει την έκβασή της, ενώ δεν υπήρξε άμεση τοποθέτηση από τον Λευκό Οίκο.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, όταν ρωτήθηκε πώς πήγε η συνάντηση, αρκέστηκε να δείξει τον αντίχειρά του προς τα πάνω.