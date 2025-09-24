Συντάξεις Οκτωβρίου: Ποιοι συνταξιούχοι πηγαίνουν σήμερα στα ΑΤΜ – Πότε θα δοθεί η 4η δόση του επιδόματος παιδιού

Άρχισε σήμερα η πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων. Η ημερομηνία πληρωμής των συντάξεων για τους μη μισθωτούς είναι αύριο Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ωστόσο οι συνταξιούχοι θα δουν στα ΑΤΜ των τραπεζών τις συντάξεις τους σήμερα το απόγευμα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να λάβουν το επίδομα παιδιού οι δικαιούχοι, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στα ATM των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Αναλυτικότερα, οι συντάξεις Οκτωβρίου θα δοθούν ως εξής:

ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μισθωτοί και μη μισθωτοί

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ ΚΑΙ ΕΤΑΤ-ΜΜΕ, Λοιπών Εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

Κύριες και επικουρικές συντάξεις Δημοσίου

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΠΕΚΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Επίδομα παιδιού

Επίδομα στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αναπηρικά επιδόματα

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Γέννησης

Πότε θα δοθεί το επίδομα παιδιού

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στο Α21 στην τελευταία φορολογική δήλωση. Όσοι έχουν λάβει τις τελευταίες 2 διμηνιαίες δόσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Μαρτίου-Απριλίου, μετά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων εάν προκύψει αύξηση των εισοδημάτων θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα.

Το ποσό

Υπενθυμίζεται, ότι το ποσό του επιδόματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται από 28 ευρώ έως 70 ευρώ για κάθε παιδί. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται, μεταξύ άλλων, με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Ειδικότερα, μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα πριν από κάθε πληρωμή, με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέπει μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.