Καιρός: Αίθριος σήμερα με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει έως τους 32 βαθμούς – Προ των πυλών κακοκαιρία με καταιγίδες

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα (24/9) με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Τάσος Αρνιακός: Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου

Ο μετεωρολόγος του Αnt1 Τάσος Αρνιακός ανέφερε πως, σήμερα Τετάρτη 24/9, «περιμένουμε πρωινές ομίχλες στα θαλάσσια και παράκτια της χώρας με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βουνά της Δυτικής Ελλάδας το μεσημέρι και το απόγευμα με ανέμους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τα ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 30 βαθμούς Κελσίου».

Στην Αττική, ο καιρός αναμένεται να έχει «ηλιοφάνεια με ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 19 έως και 32 βαθμούς Κελσίου».

Τέλος, στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα έχει «ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις ασθενείς και μεταβλητές και ανέμους που θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου».

Ο Kλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για απότομη είσοδο του φθινοπώρου

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε λόγο για «απότομη και επικίνδυνη είσοδο του φθινοπώρου», καθώς από τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα μας ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.

«Ο εμποδιστής “ΡΕΞ” θα απασχολήσει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες» ανέφερε αρχικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και εξήγησε: «είναι μία ατμοσφαιρική κυκλοφορία που μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Προς την βόρεια Ευρώπη υπάρχει ένα εκτεταμένο πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων. Είναι στην ουσία μία κυκλοφορία εμποδισμού. Αυτό το βαρομετρικό υψηλό θα εγκλωβίσει για πολλά 24ωρα ένα κύμα κακοκαιρίας. Ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο συνεχώς θα στροβιλίζεται και θα παραμείνει σε εκείνες τις περιοχές, με αποτέλεσμα αυτό την μία οι πολύ θερμές θάλασσες και από την άλλη ο ψυχρός αέρας που θα κατεβαίνει από μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, θα κάνουν αρκετά ισχυρό το κύμα κακοκαιρίας». «Πρέπει να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, καθώς όπως όλα δείχνουν προς το τέλος της εβδομάδας το κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει την πόρτα της χώρας μας. Ήδη στην Ιταλία και στην Ισπανία υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από την Κυριακή και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, το κύμα κακοκαιρίας μετατοπίζεται πιο ανατολικά και να απασχολήσει και την χώρα μας και συγκεκριμένα την Δυτική, την Κεντρική και την Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για έντονα φαινόμενα» πρόσθεσε. Σάκης Αρναούτογλου: Προ των πυλών τα φαινόμενα με έντονο χαρακτήρα και πλημμύρες Ο Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε πως οι θερμοκρασίες δεν θα αλλάξουν. Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα πέσει λίγο και θα ανέβει την Πέμπτη. Ο μετεωρολόγος ανέφερε πως οι βροχές, οι οποίες αναμένεται να είναι αξιόλογες και θα εκδηλωθούν στις 26, 27 , 28 και 29 Σεπτεμβρίου πλησιάζουν την χώρα μας και για την ακρίβεια τα πιο κεντρικά, δυτικά και βόρεια τμήματά της.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 24-09-2025

Γενικά Χαρακτηριστικά

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της δυτικής Κρήτης. Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ

Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και στις Σποράδες έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Κρήτης

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Κρήτης Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ

Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 με 27 και στην Κρήτη τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος

Γενικά αίθριος Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου

Αττική

Καιρός : Γενικά αίθριος

: Γενικά αίθριος Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου

Θεσσαλονίκη

Καιρός : Γενικά αίθριος

: Γενικά αίθριος Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου

Πρόγνωση για την Πέμπτη 25-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες καΙ τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 27-09-2025

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι το απόγευμα. Στο Ιόνιο και την Κρήτη από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση για την Κυριακή 28-09-2025

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.