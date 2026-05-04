Μαρκ Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι «έλαβαν το μήνυμα» του Τραμπ για τις στρατιωτικές βάσεις – Σε ετοιμότητα για τη «νέα φάση» στον Κόλπο

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Οι ευρωπαϊκές χώρες «έλαβαν το μήνυμα» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και πλέον διασφαλίζουν την εφαρμογή των συμφωνιών για τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στις κατηγορίες του Τραμπ ότι ορισμένα έθνη του ΝΑΤΟ δεν στηρίζουν επαρκώς τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν.

Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε σχέδια απόσυρσης 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, σε μια ξεκάθαρη ένδειξη δυσαρέσκειας προς τους Ευρωπαίους συμμάχους.

«Οι Ευρωπαίοι άκουσαν»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία, ο Ρούτε παραδέχθηκε την ένταση στις διατλαντικές σχέσεις.

«Ναι, υπήρξε κάποια απογοήτευση από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά οι Ευρωπαίοι άκουσαν», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας.

«Τώρα διασφαλίζουν ότι όλες οι διμερείς συμφωνίες για τις βάσεις εφαρμόζονται», πρόσθεσε.

Η στάση των μελών και η εξαίρεση της Ισπανίας

Ενώ η Ισπανία έχει διαμηνύσει ότι οι στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμο με το Ιράν, ο Ρούτε ανέφερε ότι μια σειρά από άλλες χώρες -συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας και του Μαυροβουνίου– ανταποκρίνονται στα αιτήματα για χρήση βάσεων και παροχή logistics.

Προετοιμασία για την επόμενη ημέρα στα Στενά

Ο Μαρκ Ρούτε αποκάλυψε επίσης ότι «ολοένα και περισσότερα» ευρωπαϊκά έθνη προχωρούν σε προ-τοποθέτηση στρατιωτικών μέσων, όπως ναρκοθηρευτικά και ναρκαλιευτικά σκάφη, κοντά στον Κόλπο, ώστε να είναι έτοιμα για μια «επόμενη φάση».

Ήδη, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε μια αποστολή για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι ο πόλεμος θα έχει τερματιστεί.

Πηγή: Reuters

