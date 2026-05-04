Τεχεράνη: «Μαξιμαλιστικές» οι απαιτήσεις των ΗΠΑ – Η ασφάλεια του Ορμούζ περνά μέσα από το Ιράν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κατηγορώντας την αμερικανική πλευρά για τη βραδύτητα των διπλωματικών προσπαθειών και προειδοποιώντας για τις συνέπειες των κινήσεών της στα Στενά του Ορμούζ.

Διπλωματικό αδιέξοδο

Σύμφωνα με τον Μπαγκαΐ, οι ΗΠΑ φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την καθυστέρηση στην εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εμμένουν σε «μαξιμαλιστικές» απαιτήσεις.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν και ότι τα ζητήματα που τέθηκαν τελούν υπό επανεξέταση, διευκρινίζοντας ωστόσο: «Τα θέματα γύρω από τον εμπλουτισμό [ουρανίου] και τα [πυρηνικά] υλικά που εγείρονται είναι σε μεγάλο βαθμό εικασίες. Το αντικείμενο των συνομιλιών και των μηνυμάτων είναι αποκλειστικά ο τερματισμός του πολέμου».

Ο Μπαγκαΐ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ενέργειες απέδειξαν πως το πυρηνικό ζήτημα δεν ήταν παρά μια πρόφαση.

«Οι Αμερικανοί πρέπει να έχουν πάρει το μάθημα ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα των απειλών και της βίας σε σχέση με το ιρανικό έθνος», τόνισε.

Η κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ

Απαντώντας στην πιθανότητα εισόδου αμερικανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας γνωρίζουν πώς να απαντήσουν στις απειλές των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Τεχεράνης στην περιοχή.


«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει δείξει ότι είναι ο φύλακας και ο προστάτης των Στενών του Ορμούζ, και τα πλοία και οι ναυτιλιακές εταιρείες γνωρίζουν καλά ότι η διασφάλιση της ασφάλειάς τους απαιτεί συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Καταγγελία περί «παράνομου πολέμου» και διεθνείς επιπτώσεις

Ο Μπαγκαΐ υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή συνειδητοποιούν πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι παράνομος και αποτελεί ένα «μονομερές βήμα» που αντιτίθεται στο διεθνές δίκαιο.

Μάλιστα, επέρριψε ευθύνες σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, χαρακτηρίζοντάς τις «υπεύθυνες».

Τέλος, αναφέρθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, έχουν επιβεβαιώσει πως ο πόλεμος έχει επιφέρει «τεράστιο κόστος» για την Γηραιά ήπειρο και τον κόσμο συνολικά.

