Πολεμική Αεροπορία: 50 «οχιές» του Αιγαίου μέχρι το τέλος του 2025 – Δείτε εικόνες

Το 50% του στόλου των F-16 Block 52+ και 52+ Advanced έχει αναβαθμιστεί σε Viper και σύντομα πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω. Η ΕΑΒ παρέδωσε την 42η «οχιά του Αιγαίου» και πλέον το πρόγραμμα προχωρά με γοργούς ρυθμούς.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στην Πολεμική Αεροπορία παραδόθηκε το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16V, σε συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), όπως ανακοινώθηκε χθες από τις δύο εταιρείες με κοινό δελτίο Τύπου. Με την παράδοση αυτή συμπληρώθηκε το 50% του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου, που αποτελεί κομβικό ορόσημο για την εξέλιξη του έργου.

Οι παραδόσεις έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια, χάρη στη στενή συνεργασία της ΕΑΒ, της Πολεμικής Αεροπορίας, της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της κατασκευάστριας εταιρείας.

«Η παράδοση του 42ου F-16V επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Ελλάδας στις συμμαχικές επιχειρήσεις και τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε την Πολεμική Αεροπορία με αξιόμαχες δυνατότητες», δήλωσε ο Mike Shoemaker, Αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group στη Lockheed Martin. «Το F-16V ενισχύει τη διαλειτουργικότητα στο ΝΑΤΟ, βελτιώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής».

«Με την παράδοση του 42ου F-16V το πρόγραμμα διανύει το μέσο της διαδρομής», δήλωσε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). «Η εγχώρια προστιθέμενη αξία μένει στην Ελλάδα και μετατρέπεται σε ασφάλεια για το Αιγαίο, σε συνεργασία με την ΠΑ, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τη Lockheed Martin. Συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική».

Το πρόγραμμα Viper εξοπλίζει τα ελληνικά F-16 με ραντάρ APG-83 AESA, προηγμένα συστήματα αποστολής, αναβαθμισμένες δυνατότητες ασφαλείας και εκσυγχρονισμένο πιλοτήριο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα με την υποστήριξη εξειδικευμένων ομάδων της Lockheed Martin.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών F-16, βάσει της σύμβασης, αφορά 84 αεροσκάφη (σ.σ.: δύο εξ αυτών δεν είναι πλέον διαθέσιμα). Η Lockheed Martin έχει ήδη προσφέρει στην ελληνική οικονομία οφέλη άνω του 1 δισ. δολαρίων μέσα από πολυετείς βιομηχανικές συνεργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, άλλες 8 «οχιές του Αιγαίου» εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να παραδοθούν έως το τέλος του 2025.

Ο στόχος θεωρείται εφικτός, δεδομένου ότι το 42ο μαχητικό ήταν έτοιμο εδώ και έναν μήνα, ωστόσο πέρασε τρεις επιθεωρήσεις από την αμερικανική εταιρεία και μία ακόμη από την ΠΑ, πριν τελικά παραδοθεί. Δεδομένου ότι πλέον έχει λυθεί το θέμα του προσωπικού, ενώ είναι εξασφαλισμένη η ροή των απαραίτητων συστημάτων, το πρόγραμμα αναβάθμισης του συνόλου των 82 μαχητικών είναι πιθανό να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027, δηλαδή νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Στον αντίποδα, η Τουρκία, σε επίπεδο στόλου F-16, παραμένει με τα παλαιά Block 50, τα οποία εκσυγχρονίζει με συστήματα δικής της ανάπτυξης, λόγω του εμπάργκο από τις ΗΠΑ. Μάλιστα, ακόμη κι αν σήμερα αποφάσιζε να προχωρήσει στην αναβάθμιση των δικών της F-16 σε Viper, θα είχε το πρώτο διαθέσιμο αεροσκάφος μετά από τρία χρόνια, ενώ τα 80 μαχητικά που σχεδίαζε να αναβαθμίσει θα παραδίδονταν μετά από οκτώ χρόνια.