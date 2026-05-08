Λίβανος: Πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ρουκέτες της Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, ενώ η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ εξαπέλυσε νέα επίθεση με ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ισραηλινό πλήγμα στο χωριό Τούρα, κοντά στην πόλη της Τύρου, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ.

Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι ακόμη μία αεροπορική επιδρομή κοντά στο χωριό Κφαρ Σούμπα στοίχισε τη ζωή σε διασώστη της λιβανέζικης Πολιτικής Προστασίας.

Προηγήθηκε προειδοποίηση εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό

Τα πλήγματα σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση εκκένωσης που εξέδωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προς κατοίκους έξι χωριών στην επαρχία της Τύρου, ανάμεσά τους και το χωριό Τούρα.

Νωρίς το απόγευμα, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ομοβροντία ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ, αναφέρει το Sky News.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ οι υπόλοιπες έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Συνεχίζεται η ένταση παρά την εκεχειρία

Παρά το γεγονός ότι από τα μέσα Απριλίου βρίσκεται θεωρητικά σε ισχύ εκεχειρία, τα επεισόδια βίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται με αεροπορικά πλήγματα και ανταλλαγές πυρών σχεδόν σε καθημερινή βάση.