Λίβανος: Πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ρουκέτες της Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Καπνός υψώνεται πάνω από την περιοχή Χαμπούς στον νότιο Λίβανο έπειτα από ισραηλινά πλήγματα, όπως φαίνεται από τη Ναμπατίγια του Λιβάνου, την 1η Μαΐου 2026. [Reuters]
Φωτογραφία Αρχείου/Καπνός υψώνεται πάνω από την περιοχή Χαμπούς στον νότιο Λίβανο έπειτα από ισραηλινά πλήγματα, όπως φαίνεται από τη Ναμπατίγια του Λιβάνου, την 1η Μαΐου 2026. [Reuters]

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, ενώ η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ εξαπέλυσε νέα επίθεση με ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ισραηλινό πλήγμα στο χωριό Τούρα, κοντά στην πόλη της Τύρου, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ.

Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι ακόμη μία αεροπορική επιδρομή κοντά στο χωριό Κφαρ Σούμπα στοίχισε τη ζωή σε διασώστη της λιβανέζικης Πολιτικής Προστασίας.

Προηγήθηκε προειδοποίηση εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό

Τα πλήγματα σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση εκκένωσης που εξέδωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προς κατοίκους έξι χωριών στην επαρχία της Τύρου, ανάμεσά τους και το χωριό Τούρα.

Νωρίς το απόγευμα, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ομοβροντία ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ, αναφέρει το Sky News.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ οι υπόλοιπες έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Συνεχίζεται η ένταση παρά την εκεχειρία

Παρά το γεγονός ότι από τα μέσα Απριλίου βρίσκεται θεωρητικά σε ισχύ εκεχειρία, τα επεισόδια βίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται με αεροπορικά πλήγματα και ανταλλαγές πυρών σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός αποκαλύπτει το Νο1 λάθος που κάνουμε και έχουμε αϋπνία – Αυτό πρέπει να ξέρετε όταν ξαπλώνετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Οδηγίες της ΕΕ για τον τουρισμό: Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δικαιολογεί έκτακτα μέτρα – Κανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπ...

Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» – Τι δήλωσε ο Παπαθανάσης

Johnson & Johnson: Επιτυχής ολοκλήρωση κλινικής μελέτης για το ρομποτικό σύστημα «OTTAVA»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:37 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Πρόεδρος του Ιράν: «Η αποικιοκρατία και η εκμετάλλευση» δεν θα έχουν θέση στον κόσμο

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να επιδιώκει «φιλικές...
22:14 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Πάπας Λέων: Ζήτησε από τον Θεό να εμπνεύσει τους ηγέτες για αποκλιμάκωση της έντασης μετά την κόντρα με τον Τραμπ

Έκκληση προς τους παγκόσμιους ηγέτες να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της διεθνούς έντασης και σ...
21:28 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Τριήμερη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Τραμπ – «Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους»

Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, από αύριο 9 Μαΐου μέχρι ...
21:14 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Σύνδεση με το ναυάγιο ανοιχτά της Άνδρου «βλέπουν» αλβανικά ΜΜΕ – «Φανταστικό σενάριο» λένε πηγές του Λιμενικού

Ερωτήματα προκαλεί δημοσίευμα του αλβανικού Top Channel, το οποίο συνδέει την υπόθεση του ουκρ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή