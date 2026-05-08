Ιράν κατά ΗΠΑ μετά τα πλήγματα σε πετρελαιοφόρα: «Τυχοδιωκτική και παραβατική συμπεριφορά»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: File pic/US Navy via AP
Νέα σκληρή επίθεση κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών μετά το περιστατικό με τα δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα που δέχθηκαν πυρά από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος ενώ κατευθύνονταν προς ιρανικό λιμάνι.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, έκανε λόγο για «τυχοδιωκτική και παραβατική συμπεριφορά» της Ουάσιγκτον, σε ανάρτησή του στο X.

«Οι παραληρηματικές αναρτήσεις δεν αλλάζουν την πραγματικότητα»

«Νυχτερινές μηχανορραφίες που θυμίζουν παράσιτα και αφελείς ευφημισμοί όπως ένα “ελαφρύ χαστούκι” δεν μπορούν να σβήσουν τη βαθιά ντροπή που γεννήθηκε από ναρκισσισμό, απληστία, απερίσκεπτο λάθος υπολογισμό και παράνομη ανευθυνότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι συνέπειες αυτού του αλλοπρόσαλλου τυχοδιωκτισμού και της παραβατικής συμπεριφοράς έχουν πλέον γίνει ξεκάθαρες σε ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι «παραληρηματικές και ασύνδετες αναρτήσεις» δεν μπορούν πλέον να επηρεάσουν την πραγματικότητα, σημειώνοντας πως «όσο πιο βαθιά βυθίζονται στην ανοησία, τόσο πιο ευρηματικοί γίνονται στις δικαιολογίες τους».

ΗΠΑ και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για τον αποκλεισμό στο Ορμούζ

Οι ΗΠΑ έχουν υπερασπιστεί τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση στον ουσιαστικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Την ίδια ώρα, παρά τις απώλειες υψηλόβαθμων στελεχών του ιρανικού καθεστώτος κατά τη διάρκεια του πολέμου και τους περιορισμούς στο διαδίκτυο στο εσωτερικό της χώρας, κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ενεργά τα social media για να επιτίθενται στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Παράλληλα, η εικόνα γύρω από την πραγματική κατάσταση του πολέμου γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να αποσαφηνιστεί, καθώς τόσο η ιρανική ηγεσία όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζουν συνεχώς τις εξελίξεις μέσω διαδικτυακών αναρτήσεων.

