Γερμανία: Δεκάδες χιλιάδες μαθητές σε νέες διαδηλώσεις κατά της επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

germany
Νέοι διαμαρτύρονται στην πλατεία Πότσνταμ στο Βερολίνο τον Μάρτιο κατά της νέας νομοθεσίας για τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία. (Φωτογραφία: Sipa US/Alamy Stock Photo/Alamy Live News.)

Δεκάδες χιλιάδες μαθητές βγήκαν σήμερα Παρασκευή 8/5 στους δρόμους πολλών γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν ξανά κατά των σχεδίων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις με κεντρικό σύνθημα «Σχολική απεργία κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας», ανήμερα της επετείου για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

Η αστυνομία του Βερολίνου ανέφερε πως περίπου 1.200 διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία από την Πύλη του Βρανδεμβούργου προς την έδρα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Παιδεία αντί για βόμβες» και «Βερολίνο αντί για την πρώτη γραμμή». Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες ανέρχονταν σε πέντε χιλιάδες.

Στο Αμβούργο, οι διοργανωτές ανέφεραν πως περίπου 6.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, ενώ η αστυνομία έκανε λόγο για 2.300 συμμετέχοντες.

Οι σημερινές δεν ήταν οι πρώτες κινητοποιήσεις σε εθνικό επίπεδο κατά της στρατιωτικής θητείας. Στις αρχές Μαρτίου, περίπου 50.000 μαθητές διαδήλωσαν κατά της υποχρεωτικής στράτευσης σε οποιαδήποτε μορφή, σε κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν σε 150 γερμανικές πόλεις.

Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και με φόντο τους νέους στόχους του ΝΑΤΟ, η γερμανική κυβέρνηση άλλαξε από 1.1.2026 τη νομοθεσία για τη στρατιωτική θητεία, η οποία ήταν τα τελευταία χρόνια εθελοντική. Οι άνδρες που ενηλικιώνονται λαμβάνουν ερωτηματολόγιο το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν. Κατόπιν περνούν από ιατρικές εξετάσεις και καταρτίζονται οι κατάλογοι με τους στρατεύσιμους, από τους οποίους η Bundeswehr μπορεί να καλέσει σε υποχρεωτική πλέον θητεία, σε περίπτωση ελλείψεων σε έμψυχο δυναμικό. Ως στόχο το υπουργείο Άμυνας έχει θέσει την αύξηση των στρατιωτών κατά 60-80.000 έως το 2035.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

