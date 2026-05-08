Σία Κοσιώνη: «Ίσως ακούτε την καρδιά μου, που αυτή την στιγμή χτυπά πολύ δυνατά» – Το «αντίο» στον ΣΚΑΪ ύστερα από 20 χρόνια

Την Παρασκευή 8 Μαΐου έκλεισε ένα κύκλος είκοσι ετών για την Σία Κοσιώνη. Η επιτυχημένη anchorwoman ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ και στο τέλος του σημερινού δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού, απευθύνθηκε στους τηλεθεατές.

Συγκεκριμένα, η έμπειρη παρουσιάστρια είπε πως: «Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου, που αυτή την στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό “εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται”, θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46, και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας».

«Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο, που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες, και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου.

Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί, χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου, σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ, με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά, και συχνά κάτω από αντίξοες και ακραία απαιτητικές συνθήκες, για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα, και εις το επανιδείν», κατέληξε η Σία Κοσιώνη.

