Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία, ενώ η κυβέρνηση προωθεί την υποχρεωτική στράτευση

Ο αριθμός των αιτήσεων καταχώρισης στους καταλόγους αντιρρησιών συνείδησης στη Γερμανία συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς εδώ και λίγους μήνες η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς θέσπισε νέο νόμο για την εθελοντική, και δυνητικά την υποχρεωτική, στρατιωτική θητεία στις ένοπλες δυνάμεις, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Neue Osnabrücker Zeitung.

Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, υποβλήθηκαν 2.656 αιτήσεις, κατά το δημοσίευμα, που επικαλείται δεδομένα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας οικογενειακών υποθέσεων και κοινωνικών ζητημάτων (BAFzA).

Ο αριθμός αυτός πλησιάζει ήδη τις συνολικά 2.998 αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2024, σύμφωνα με απάντηση της κυβέρνησης σε ερώτηση που υπέβαλε στο κοινοβούλιο το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke). Το 2025, ο αριθμός τους είχε ανέλθει σε 3.867, δήλωνε τον Ιανουάριο μια εκπρόσωπος της BAFzA στην Augsburger Allgemeine.

Αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία στις ένοπλες δυνάμεις στη Γερμανία, το 2011.

Η αύξηση συνδέεται με τις ανησυχίες για την ασφάλεια, καθώς και νόμο για τη στρατιωτική θητεία ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου. Ο νόμος αυτός προβλέπει υποχρεωτική εγγραφή στα μητρώα στρατευσίμων για όλους τους άρρενες που έχουν γεννηθεί από το 2008 και κατόπιν, ενώ έχει σκοπό τη στρατολόγηση εθελοντών για να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις. Αν οι εθελοντές δεν κριθεί ότι είναι αρκετοί, το κοινοβούλιο ενδέχεται να προκρίνει την υποχρεωτική επιστράτευση, ανάλογα με τις ανάγκες.

Παράλληλα με την αύξηση των αντιρρησιών συνείδησης, αυξάνεται επίσης ο αριθμός των πολιτών της Γερμανίας που απεναντίας ακυρώνουν αιτήσεις αυτής της φύσης. Έφθασε τους 781 το 2025 και τους 233 το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς, κατά το σημερινό δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ