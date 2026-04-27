Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία, ενώ η κυβέρνηση προωθεί την υποχρεωτική στράτευση

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

germany

Ο αριθμός των αιτήσεων καταχώρισης στους καταλόγους αντιρρησιών συνείδησης στη Γερμανία συνεχίζει να αυξάνεται,  καθώς εδώ και λίγους μήνες η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς θέσπισε νέο νόμο για την εθελοντική, και δυνητικά την υποχρεωτική, στρατιωτική θητεία στις ένοπλες δυνάμεις, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Neue Osnabrücker Zeitung.

Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, υποβλήθηκαν 2.656 αιτήσεις, κατά το δημοσίευμα, που επικαλείται δεδομένα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας οικογενειακών υποθέσεων και κοινωνικών ζητημάτων (BAFzA).

Ο αριθμός αυτός πλησιάζει ήδη τις συνολικά 2.998 αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2024, σύμφωνα με απάντηση της κυβέρνησης σε ερώτηση που υπέβαλε στο κοινοβούλιο το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke). Το 2025, ο αριθμός τους είχε ανέλθει σε 3.867, δήλωνε τον Ιανουάριο μια εκπρόσωπος της BAFzA στην Augsburger Allgemeine.

Αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία στις ένοπλες δυνάμεις στη Γερμανία, το 2011.

Η αύξηση συνδέεται με τις ανησυχίες για την ασφάλεια, καθώς και νόμο για τη στρατιωτική θητεία ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου. Ο νόμος αυτός προβλέπει υποχρεωτική εγγραφή στα μητρώα στρατευσίμων για όλους τους άρρενες που έχουν γεννηθεί από το 2008 και κατόπιν, ενώ έχει σκοπό τη στρατολόγηση εθελοντών για να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις. Αν οι εθελοντές δεν κριθεί ότι είναι αρκετοί, το κοινοβούλιο ενδέχεται να προκρίνει την υποχρεωτική επιστράτευση, ανάλογα με τις ανάγκες.

Παράλληλα με την αύξηση των αντιρρησιών συνείδησης, αυξάνεται επίσης ο αριθμός των πολιτών της Γερμανίας που απεναντίας ακυρώνουν αιτήσεις αυτής της φύσης. Έφθασε τους 781 το 2025 και τους 233 το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς, κατά το σημερινό δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Ματωμένη σελίδα, από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith

Ένα γατάκι κρύφτηκε και τώρα πρέπει να το βρούμε – Μόνο αν έχετε 100/100 όραση θα τα καταφέρετε στο τεστ παρατηρητικότητας

Μπαράζ ελέγχων σε τρόφιμα και υπηρεσίες – Στην «τσιμπίδα» της τεχνητής νοημοσύνης οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις 

Ανοιξιάτικος ο καιρός τη Δευτέρα, πού θα βρέξει – Αναλυτική πρόγνωση

Έπειτα από 6 δεκαετίες ένα φάρμακο εξακολουθεί να βρίσκει νέες εφαρμογές στην ιατρική

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:30 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

ΗΠΑ – Ιράν: «Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη» – Ο επικίνδυνος αγώνας αντοχής, οι παγίδες και ο «παράγοντας» Ρωσία

Με τα σχέδια για ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν να έχουν εκτροχιαστεί, τουλάχιστον προς το π...
05:55 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε κύμα επιθέσεων εναντίον του στρατού του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ανέφερε ότι μαχητές της εξαπέλυσαν ένα κύμα επιθέσεων εναντίον...
04:31 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Περιγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές της επίθεσης – «Δεν κατάλαβα αρχικά τον κίνδυνο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, π...
03:36 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Κοντά στα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πέρυσι – Πρωταγωνιστούν ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία

Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έφθασαν το 2025 τα 2,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντ...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς