Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε κύμα επιθέσεων εναντίον του στρατού του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

tank

Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ανέφερε ότι μαχητές της εξαπέλυσαν ένα κύμα επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων εντός του λιβανικού εδάφους την Κυριακή 26/4, ενώ συνεχίζονται οι εχθροπραξίες κι από τις δύο πλευρές σε αυτό το μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της σιίτικης οργάνωσης, οι στόχοι περιελάμβαναν:

  • Μια νεοσύστατη ισραηλινή θέση πυροβολικού στην πόλη Μπιγιάδα με μια μοίρα drones
  • Μια συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτών στην πόλη Ταϊμπέχ με ένα drone
  • Μια δύναμη εκκένωσης του ισραηλινού στρατού στην πόλη Ταϊμπέχ με ένα drone
  • Οχήματα και στρατεύματα του ισραηλινού στρατού στην Ταλ αλ-Νάχας, στα περίχωρα της πόλης Κφαρ Κίλα, με έναν κατευθυνόμενο πύραυλο
  • Ένα άρμα μάχης Merkava στην πόλη Ταϊμπέχ με δύο drones.

