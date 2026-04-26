«Φιλικός ομοσπονδιακός δολοφόνος»: Τι έγραφε το μανιφέστο του δράστη κατά του Τραμπ – Το έστειλε στην οικογένειά του λίγα λεπτά πριν από την επίθεση

Ο ένοπλος Κόουλ Τόμας Άλεν έστειλε ένα μανιφέστο κατά του Ντόναλντ Τραμπ στα μέλη της οικογένειάς του περίπου 10 λεπτά πριν ανοίξει πυρ στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου. Αυτοαποκαλείται «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος» (Friendly Federal Assassin) και αποκαλύπτει ότι είχε στόχο να σκοτώσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, όπως αναφέρει η New York Post.

Τι αναφέρει το μανιφέστο

«Το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο είναι για όταν εσύ ο ίδιος καταπιέζεσαι. Δεν είμαι εγώ το άτομο που βιάστηκε σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη», έγραψε ο Άλεν στο έγγραφο, το οποίο παρέδωσε στην αστυνομία ένας συγγενής του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Δεν είμαι εγώ ο μαθητής που ανατινάχθηκε ή το παιδί που λιμοκτόνησε ή η έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν κάποιος άλλος καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή».

Ο Άλεν περιέγραψε τους στόχους του, συμπεριλαμβανομένων «Αξιωματούχων της κυβέρνησης (μη συμπεριλαμβανομένου του [Διευθυντή του FBI Κας Πατέλ): είναι στόχοι, ιεραρχημένοι από τον υψηλότερο στην ιεραρχία προς τον χαμηλότερο».

«Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδεραστή, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», έγραψε ο Άλεν, αναφερόμενος προφανώς στον πρόεδρο. «Προκειμένου να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για μονόβολα (λιγότερη διείσδυση μέσα από τοίχους). Θα περνούσα ακόμα και μέσα από σχεδόν οποιονδήποτε εδώ για να φτάσω στους στόχους, αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με το σκεπτικό ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επέλεξαν να παρευρεθούν σε μια ομιλία ενός παιδεραστή, βιαστή και προδότη, και ως εκ τούτου είναι συνένοχοι), αλλά πραγματικά ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό».

Για την ύπαρξη του μανιφέστο μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξή του στο Foxnews, ενώ ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε στο CNN ότι παραδόθηκε στις αρχές από συγγενή του.

Ειδοποίησε την αστυνομία ο αδελφός του δράστη

Ο αδελφός του Κόουλ Τόμας Άλεν ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα του Νέου Λονδίνου στο Κονέκτικατ για το φερόμενο μανιφέστο, το οποίο ο Άλεν είχε στείλει στα μέλη της οικογένειάς του λίγα λεπτά πριν από το συμβάν το βράδυ του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η οικογένεια του Άλεν ειδοποίησε τότε την αστυνομία, επίσης λίγα λεπτά πριν σημειωθεί το περιστατικό.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News: «Έμαθα για την κατάσταση στο Νέο Λονδίνο και θα ήθελα να μας είχαν ενημερώσει λίγο νωρίτερα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Είχαμε μια σπουδαία ομάδα ανθρώπων εκεί χθες το βράδυ. Ήταν δυνατοί, και η Μυστική Υπηρεσία, νομίζω ότι ήταν εξαιρετική. Τον σταμάτησαν επί τόπου».

Το Αστυνομικό Τμήμα του Νέου Λονδίνου αρνήθηκε να σχολιάσει την αποκάλυψη, αλλά δήλωσε ότι θα εκδώσει ανακοίνωση αργότερα σήμερα.

Η αποκαλυπτική κατάθεση της αδελφής του

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και η Αστυνομία της κομητείας Μοντγκόμερι πήραν κατάθεση από την αδελφή του υπόπτου στην κατοικία της οικογένειας στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ, και εκείνη τους είπε ότι ο αδελφός της είχε την τάση να κάνει ριζοσπαστικές δηλώσεις και ότι η ρητορική του αναφερόταν σε ένα σχέδιο να κάνει «κάτι».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Άλεν είχε αγοράσει δύο πιστόλια και μια καραμπίνα από το κατάστημα «CAP Tactical Firearms» και τα διατηρούσε αποθηκευμένα στο σπίτι των γονέων τους, προσθέτοντας ότι οι γονείς τους δεν γνώριζαν ότι ο Άλεν φύλασσε πυροβόλα όπλα εκεί, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η αδελφή του δράστη είπε στις αρχές ότι ο αδελφός της επισκεπτόταν τακτικά το σκοπευτήριο για να εξασκηθεί με τα όπλα του και ήταν μέλος μιας ομάδας με το όνομα «The Wide Awakes». Είπε ακόμη ότι ο αδελφός της είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε μια διαδήλωση κατά του Τραμπ με το όνομα «No Kings» στην Καλιφόρνια.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι λογαριασμοί του Άλεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντανακλούσαν έντονα αντι-Τραμπ και αντιχριστιανική ρητορική.

Τα γραπτά του δράστη που βρίσκονται στη διάθεση των αρχών υποδηλώνουν ιδεολογία κατά της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.