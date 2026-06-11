Βόλος: 16χρονη το έσκασε κρυφά από το σπίτι όπου έμενε με τον σύζυγο και τα πεθερικά της

Μυστικά από το σπίτι όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο σύζυγό της και τους γονείς του, στα Αϊβαλιώτικα Βόλου, επιχείρησε να φύγει μια 16χρονη, την περασμένη Δευτέρα. Η ανήλικη προσπάθησε να φτάσει στον σταθμό των ΚΤΕΛ για να επιβιβαστεί σε λεωφορείο, ωστόσο ο σύζυγός της κατάφερε να τη σταματήσει, σκίζοντας το εισιτήριο που είχε ήδη προμηθευτεί.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news, το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου, όταν η 16χρονη εγκατέλειψε το σπίτι περνώντας μέσα από τον χείμαρρο Ξηριά, χωρίς να φορά καν παπούτσια. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε πεζή προς τα ΚΤΕΛ Βόλου. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, την εντόπισε ο 30χρονος, την έπιασε από τα χέρια και φέρεται να τη ρώτησε γιατί επιθυμούσε να φύγει, καλώντας την να επιστρέψει στο σπίτι.

Η ανήλικη, σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, αρνήθηκε να επιστρέψει. Τότε ο 30χρονος πρότεινε να μεταβούν σε ξενοδοχείο ώστε να συζητήσουν σε ήρεμο κλίμα και να διανυκτερεύσουν εκεί, κάτι που τελικά συνέβη.

Ωστόσο, στις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, όπως υποστήριξε ο ίδιος, η 16χρονη αποχώρησε βιαστικά από το δωμάτιο και κατευθύνθηκε εκ νέου προς τον σταθμό των ΚΤΕΛ Βόλου. Εκεί προμηθεύτηκε εισιτήριο με προορισμό την περιοχή όπου φέρεται να κατοικεί ο πατέρας της.

Για δεύτερη φορά, όμως, ο 30χρονος την εντόπισε, πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Σύμφωνα με την υπόθεση, την ακινητοποίησε, πήρε το εισιτήριο από τα χέρια της και το έσκισε, ενώ της φώναζε να επιστρέψουν στο σπίτι, «στην οικογένειά τους».

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή παράνομη βία.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/6/2026),ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Κατά την απολογία του ανέφερε ότι αρχικά δεν γνώριζε τον λόγο για τον οποίο η 16χρονη σύζυγός του επιθυμούσε να αποχωρήσει από το σπίτι, καθώς πίστευε ότι υπήρχε αγάπη μεταξύ τους. Σημειώνεται ότι οι δυο τους είναι παντρεμένοι εδώ και περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με τα έθιμα των Ρομά.

Όπως κατέθεσε, όταν την σταμάτησε στον σταθμό λίγο πριν αναχωρήσει με το λεωφορείο, εκείνη του είπε ότι «αν την αγαπά πραγματικά, θα πρέπει να την ακολουθήσει ο «ίδιος, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν επιθυμούσε να επιστρέψει στην κατοικία, όπου ζούσαν μαζί με τους γονείς του».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι δεν της προκάλεσε σωματική βλάβη, τονίζοντας πως απλώς την κράτησε από τα χέρια για να αποτρέψει την επιβίβασή της στο λεωφορείο. Παράλληλα ανέφερε ότι πλέον έχει αντιληφθεί πως η 16χρονη δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη σχέση τους και πως ούτε ο ίδιος επιθυμεί τη συνέχισή της, μετά τα όσα έχουν συμβεί.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωσή του για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν τα απαιτούμενα στοιχεία για τη στοιχειοθέτησή της. Αντίθετα, τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή παράνομη βία, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεση διατηρεί ανασταλτικό αποτέλεσμα.