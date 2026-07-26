Απόφαση-σταθμός: Αποζημίωση 110.000 ευρώ σε 32χρονο φίλαθλο που έχασε την όρασή του από χτύπημα αστυνομικού με γκλομπ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Απόφαση-σταθμός του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικαιώνει έναν 32χρονο φίλαθλο που έχασε την όρασή του από το αριστερό του μάτι, έπειτα από αστυνομική βία και συγκεκριμένα έπειτα από χτύπημα αστυνομικού με γκλομπ, το 2019.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αναγνωρίζει την αποκλειστική ευθύνη των αστυνομικών δυνάμεων για τον τραυματισμό του πολίτη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, μετά τη διακοπή ποδοσφαιρικού αγώνα λόγω εκτεταμένων επεισοδίων εντός και εκτός σταδίου, ο 32χρονος αποχωρούσε με κατεύθυνση τον σταθμό του ΗΣΑΠ. Βλέποντας αστυνομικούς να κινούνται βίαια κατά των φίλων του, επιχείρησε να πλησιάσει για να βοηθήσει, με αποτέλεσμα να δεχτεί χτύπημα με γκλομπ στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το πλήγμα προήλθε από «πολύ ισχυρή πλήξη με θλων αντικείμενο» με χαρακτηριστικά επιμήκους ράβδου, προκαλώντας συντριπτικά κατάγματα και ρήξη στον οφθαλμικό βολβό.

Το δικαστήριο στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο παθών δεν είχε καμία εμπλοκή στα επεισόδια, δεν προσήχθη, δεν συνελήφθη και δεν προέβαλε την παραμικρή αντίσταση. Επιπλέον, οι αστυνομικοί τον άφησαν αιμόφυρτο στο σημείο χωρίς να του προσφέρουν βοήθεια, ενώ τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ανέλαβαν πολίτες.

Το σκεπτικό της απόφασης

Η δικαστική απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά, «κάθε βία ασκούμενη κατά την αντιμετώπιση ορισμένου προσώπου από τα όργανα επιβολής του νόμου, η οποία υπερβαίνει το απόλυτα αναγκαίο μέτρο, συνιστά παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ».

Παράλληλα, οι δικαστές υπογραμμίζουν ότι σε υποθέσεις υπέρμετρης αστυνομικής βίας το βάρος απόδειξης δεν πρέπει να πέφτει δυσανάλογα στο θύμα. Εφόσον ο πολίτης προσκομίσει τα βασικά προσβάσιμα στοιχεία, είναι υποχρέωση της δημόσιας αρχής να αντικρούσει τους ισχυρισμούς — κάτι που το Ελληνικό Δημόσιο δεν πέτυχε στη συγκεκριμένη δίκη, καθώς δεν παρουσίασε καμία διαφορετική πειστική εκδοχή των γεγονότων.

Αξιολογώντας την αριθμητική υπεροχή, τον εξοπλισμό, την εκπαίδευση των αστυνομικών αλλά και τη σφοδρότητα του χτυπήματος απευθείας στο πρόσωπο, το δικαστήριο έκρινε ότι οι αστυνομικοί υπερέβησαν «καταφανώς τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας» που τους παρέχει ο νόμος.

Λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της βλάβης, την ηλικία του παθόντος και το γεγονός ότι το πρόσωπο και η όραση αποτελούν «κέντρο των αισθήσεων και στοιχείο της κοινωνικής ταυτότητας», το Πρωτοδικείο επιδίκασε το ποσό των 110.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη.